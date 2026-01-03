Waşington: Em dixwazin Madûro bi awayekî cezayî li ber qanûnê bixi.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) -ABNA -ـ Peywendiyên Amerîkayê û Venezûelayê piştî êrîşên leşkerî yên Amerîkayê li ser cihên li Venezûelayê, bi heman demê bi daxuyaniya Waşingtonê ku Nicolas Maduro, serokê Venezûelayê, û jî hevjîna wî hatine girtin û veguheztina wan bo derveyî welatê, ketine qonaxekî pir xeternak a têkçûna siyasî.
Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, vê operasyonê wekî “pir serkeftî” binav kir û di hevpeyvînekê de bi New York Times re bal kişand ku ev operasyon “bi awayekî pir baş hate plan kirin” û ji aliyê “leşkerên bi hêz û pir jêhatî” ve hate pêk anîn.
Karbidestên Amerîkayî di axaftina bi torê nûçeyan ya CBS re ragihandin ku girtina Maduro ji aliyê hêzên Delta, yek ji yekîneyên taybet ên elit ên artêşa Amerîkayê, hate pêk anîn.
Wezîrê Parastinê yê Venezûelayê: Em ê di vê şerê de bi ser bikevin
Di aliyê din de, Vladimir Padrino López, wezîrê parastinê yê Venezûelayê, ragihand ku êrîşên hewayî yên Amerîkayê Caracas, paytextê welatê, eyaletên Miranda û Aragua û her weha cihên din, di nav wan de Fuerte Tiuna û La Guaira, hedef girtine.
Wezîrê parastinê ji seferberiya giştî ya hêzên çekdar re agahî da û teqîd kir ku hêzên çekdar ê “fermên fermandarê giştî yê hêzan, serokomar Nicolas Maduro, bicîh bînin” û zêde kir ku welatê wî “di vê têkoşînê de li ser Washingtonê bi ser bikeve”.
Wezîrê parastinê yê Venezûelayê di peyamek vîdyoyî de ji welatiyan xwest ku ji tirsa û tevliheviyê dûr bimînin û tirsê wekî “çekekî mirinbar mîna bombeyê” binav kir. Wî got:
“Werin em xwe teslîmî tirsa ku dijmin dixwaze belav bike nekin, ji ber ku tirs û tevlihevî bi fêydê dagirkerê ye.”
Her weha wî êrîşa Amerîkayê “bi tundî şermezar kir” û wê wekî “bêbext, tije nefret” û tehdîdek ji bo aşitî û aramiya herêmê binav kir.
Leşker û sivîl hatin kuştin
Delcy Rodríguez, cîgirê serokomarê Venezûelayê, ragihand ku di êrîşên Amerîkayê li ser welatê wê de hejmarek leşker û sivîl hatine kuştin û daxwaz kir ku belgeyeke ji zindîbûna Maduro û hevjîna wî were pêşkêş kirin.
Wê got: “Em tu agahî li ser cihê ku serokomar Maduro lê ye tune.”
Berê vê, Caracas û bajarên din ên Venezûelayê şahidê teqînanên li pey hev bûn bi heman demê ku balafirên şerî di bilindahiyekê nizm de difirîn, di heman demê de medyayên Amerîkayî bi vegotina karbidestên hikûmeta Trump ragihandin ku serokê Amerîkayê fermana êrîşê li ser armancên li Venezûelayê, di nav wan de tesîsên leşkerî, daye.
........................
Dawiya peyamê
Etîketên (Tags):
- Nicolas Maduro
- Venezûela
- Trump
- Amerîka
- Waşington
Your Comment