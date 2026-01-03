Îxlas taybetmendiya herî berçav a serdarê şehîd Hacî Qasim Silêmanî bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Rêberê Şoreşa Îslamî di axaftinên xwe de, di civîna bi malbat û endamên stada mezin ya bîranîna şehîd Hacî Qasim Silêmanî de ku di 11ê Dey mehê 1401ê de hat lidarxistin, li aliyên cûda yên kesayetîya şehîd Silêmanî rawestiya:
Derbarê şehîd Silêmanî de, carinan mirov qala mijarên kesane û taybetmendiyên ferdî yên vî mirovê girîng dike; ev bi xwe serlêdanek berfireh e û baş e ku mirov lê bisekine. Ew şerîr (şûjîn) bû, bawerîdar bû, berpirsiyar bû, xeterpêş bû, jîr bû, aqil bû. Her gava ku hest dikir karek divê were kirin an jî dikare were kirin, gav bi pêş de dida. Rawestîn, bifikirinê dirêj, guman û dudilî û tiştên bi vî rengî di karê wî de tune bûn. Ev taybetmendiyên ferdî bûn. Ji van jî zêdetir taybetmendiyên berçav hebûn. Ji her tiştî girîngtir, ew bi îxlas bû; bi nav, bi şan û bi wê ku mirov bizanin û tiştên bi vî rengî re têkildar nebû.
Îxlas gelek girîng e. Ez guman dikim ku her ev îxlas e ku bûye sedema vê ku Xwedêyê Bilind bi vî awayî bersiv daye. Ev bersivên dinyayî ne. Ev rêz û hurmet, ev têkilî û pesn û tiştên bi vî rengî, xelatên dinyayî yên şehîd Silêmanî ne. Xelata axretê ku qet hiş û aqilê me nagihîje wê astê, ew gelek bilindtir e ji van tiştên ku em dikarin jî bi wan bifikirin. Lê ev jî ku em li dinyayê dibînin, ev xelata îxlasê ye; ev jî yek ji taybetmendiyên ferdî yên wî bû. Ew mirovê pak û bi dil bû, mirovê rast û rastgo bû.
Bi ku di mijarên siyasî yên gelek tevlihev de têket û pêş çû û kar kir û karên baş jî pêk anî, lê bi tevahî ew mirovê sade, rast, bêhile û bêfêle bû؛ ev gelek girîng e. Di her qada ku kar dikir de jî ev wisa bû. Ev hemû taybetmendiyên ferdî ne. Tişta ku em dikarin ji wan fêde bibin, ev e ku em wan binêrin û ev taybetmendiyan di xwe de çêkin. Heke tune ne, heke me nîne, divê em wan di xwe de biafirînin. Bi rastî berpirsiyar bin, bi rastî bi îxlas bin, bi rastî ji bo Xwedê kar bikin, pak û rastgo bin.
………………..
Dawiya peyamê
Tagan (Berçavkirin):
Îxlas di kar de
Şêwaza jiyanê
Hacî Qasim Silêmanî
Rêberê Şoreşa Îslamî
Your Comment