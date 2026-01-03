Pêşangeha nivîsî ya axaftinên Rêberê Şoreşê di hevdîtina bi malbatên şehîdên iqtidarê de, li roja jidayikbûna Emîrê Mu'minan (s.x)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA ـBi boneya 13’ê Rejeb, rojbûna bextewar a Hz. Emîrê Mu’mînîn Îmam Elî (s.x), vê sibehê, Şemî 13’ê Çileya 1404’an, malbata Şehîd Silêmanî û hevalên wî yên nêzîk, û her wiha komek ji malbatên Şehîdên Hêzê li Husseyniye ya Îmam Xumeynî (r.a.) bi Serokê Komara Îslamî, Rêberê Gel Ayetullah Xamenei re hevdîtin kirin.
Kurteya axaftinên wî di vê hevdîtinê de ji bo xwendevanên ABNA’yê wiha tê pêşkêş kirin:
«Mîjanga Xurt a Gelê Îranê Sedema Xema Xirabkaran e»
Peyvên Kilît (Kelîdeyên sereke):
• Di nav taybetmendiyên bêhempa yên wî Hz. Îmam Elî (s.x)de, em îro herî zêde hewceyî du taybetmendiyan in: «Edalet û Têqwa».
• Rêbazên cihêreng ên ku Hz.Îmam Elî (s.x) kurê Ebî Talib (S) ji bo bicihanîna edaletê bikar dianîn.
• Rêbazên Îmam Elî (s.x) di warê Têqwayê de.
• Pêwîstiya pêgirtina rêbaza Têqwayê ji aliyê hemû kesî û bi taybetî berpirsiyaran ve.
• Astengên bicihanîna Edalet û Têqwayê.
• «Şerê Nerm» siyasetek bû ji bo dijminên Serokê Parêzvanan ji bo bêhêvîkirin û çêkirina gumanê di civaka wê rojê de.
• Armanca dijmin di Şerê Nerm de.
• Mîjanga xurt a gelê Îranê sedema xema xirabkaran e.
• Mînakên karên mezin ên milet û ciwanên zana û jêhatî yên Îranê.
• Hêz û kapasîteya gelê Îranê.
• Mînak ji vê sermayeya mezin a mirovî ya gelê Îranê.
• Naskirina rastîn a dijmin destkeftiyek mezin e.
• Parastin li hemberî şerê nerm, çêkirina guman û belavkirina gotegotan ji aliyê dijmin ve pêwîst e.
• Bazar û bazirgan wekî yek ji dilsoztirîn beşên hikûmet û Şoreşê ne.
• «Nerazîbûn mafdar e, lê nerazîbûn ji serhildan cuda ye.»
• Di meydanê de cihgirtina berpirsiyaran.
• Taybetmendiyên sereke yên Şehîd Hac Qasim Silêmanî.
Di nav taybetmendiyên bêhempa yên wî (Hz. Elî) de, em îro herî zêde hewceyî du taybetmendiyan in: «Edalet û Têqwa»
• Rojbûna Emîrê Mu’mînîn ji aliyê cîhê jidayîkbûnê - ango mala Xwedê - û zarokê wê ve, rojeke îstisnayî ye di dîrokê de. Divê bi modelkirina Serokê Parêzvanan, em ber bi van her du lûtkeyan ve (Edalet û Têqwa) ku Hz. Îmam Elî (s.x)li ser wan rawestiyaye, herin.
• Bêguman di vê rêyê de, me pêşketin hene, lê hêjî dûrî wê xalê ne ku divê em bigihêjin wê.
Rêbazên cihêreng ên ku Hz. Elî kurê Ebî Talib (silav liwanbin) ji bo bicihanîna edaletê bikar dianî:
• Ew Serok carinan edalet bi “nermî, xizmetkirina kesên lawaz û malbatên bêkes” dimeşand.
• Carinan bi “Zulfîqar û tundiya Xwedê” û carinan jî bi “zimanê zelal, hikmet û ravekirinê” (Cihadê Tebyîn).
• Fermana wî ya rêveberiyê ji bo Malikê Eşter tijî têgehên ku edaletê bicih tîne ye.
Rêbazên Îmam Elî (s.x) di warê Têqwayê de:
• Îmam Elî (s.x) carinan Têqwayê di mihraba îbadetê, nimêj û lavakirina ji ber Xwedayê mezin de nîşan dida, ku melekên ezmanan matmayî dikir.
• Carinan bi sebr, bêdengî û destberdarkirina mafê xwe ji bo parastina yekîtiya Mislimanan û pêşîgirtina nakokiyan dikir.
• Carinan jî bi pêşandana cesaretê di qonaxên dijwar de, wekî Şeva Razanê (Leyletul-Mebît) û pevçûnên di dema Pêxember de (s.a.w.).
Pêwîstiya pêgirtina rêbaza Têqwayê ji aliyê hemû kesî û bi taybetî berpirsiyaran ve:
• Edaleta Elawî jî ji hemû pêwîstiyên welat zêdetir û herî cidî ye.
• Îro, berevajî Şî’eyê di dirêjahiya dîrokê de, em ti hincet nînin ku em edaletê negerînin an jî nepeyivin, ji ber ku hikûmet «Komara Îslamî û Sîstema Elawî» ye.
Astengên bicihanîna Edalet û Têqwayê:
• Carinan tirs.
• Carinan dudilî û hesabgirtina hevaltiyan.
• Carinan hesabgirtina dijmin rê li ber kar digire.
• Lê divê bêyî hesabgirtina bêwate, ber bi pêşvebirina edalet û têqwayê ve biçin.
• Divê bê zanîn ku Serokê Parêzvanan di hemû pevçûnên leşkerî di dema Pêxember û salên hikûmeta xwe de serketî û fetihkar bû.
• Lê rêbazên cihêreng ên dijminên têkçûyî ji bo xapandin û lawazkirina gel, di gelek rewşan de astengî li pêşberî armancên Îmam Elî (e.s.) çêkirin.
«Şerê Nerm» siyasetek dijminên Serokê Parêzvanan bû ji bo bêhêvîkirin û çêkirina gumanê di civaka wê rojê de:
• Belavkirina gotegotan.
• Bikaranîna derew, xapandin û nifûz û rêbazên wekî hev, û bi gotina îro.
• Dema ku gel lawaz bibe, bicihanîna armancan neyê kirin, ji ber ku li gorî qanûna Xwedê, kar bi destê gel e û bi destê wan tê kirin.
Armanca dijmin di Şerê Nerm de:
• Bêhêvîkirin û bêhêvîkirina gel.
• Çêkirina guman di nav neteweyê de.
• Heman çalakiyên ku di serdema Emîrê Mu’mînîn de bi gotegot û derew ji bo nebaş dîtina gel dihatin kirin, îro jî bi heman awayî tên kirin.
• Lêbelê, gelê Îranê nîşan daye ku ew di qadên dijwar de û her derê ku hewcedariya hebûna wî hebe, bi awayekî hişk rawestiyaye û dijmin bêhêvî kiriye.
Mîjanga xurt a gelê Îranê sedema xema xirabkaran e:
• Yek ji amûrên dijmin û hin kesên nebaş an jî bêhaydar di kariya Şerê Nerm de, înkarkirina xwedîtî û kapasîteyên gelê Îranê ye, ji ber ku bêhayî ji kapasîteyên neteweyî dê bibe sedema bêhurmetkirin û teslîmbûna li ber dijmin.
Mînakên karên mezin ên gel û ciwanên zana û jêhatî yên Îranê:
• Şandina sê peykên asîmanî di rojekê de.
• Hewa-Feza.
• Biyoteknolojî.
• Derman.
• Tenduristî.
• Nano.
• Pîşesaziya Parastinê û Mûşekan.
• Dijmin û mixabîn hin kesên li hundur jî, van pêşketinên mezin ên ku di şertên dorpêçê de hatine kirin, vedişêrin û ji gel re nabêjin.
Hêz û kapasîteya gelê Îranê:
• Faktora ku bû sedema daxwaza dijmin ji bo rawestandina şer û paşê jî peyama ku “em naxwazin bi we re şer bikin”, hêz û kapasîteya gelê Îranê ye.
• Bêguman em bawerî bi gotina dijminê xapîner, derewîn û xerab nakin.
Mînak ji vê sermayeya mezin a mirovî ya gelê Îranê:
• Temenê navîn 26 sal ji zanyarên ku beşdarî şandina sê peykan bûne, mînak ji vê sermayeya mezin a mirovî ya gelê Îranê ye.
• Dûv re ew Amerîkîyê nebaş dema ku li ser gelê Îranê diaxive; hinekî şerxwazî dike û hinekî jî xapandin û soz dide.
• Lê bi dilxweşî îro gelê Îranê, ne tenê ew, lê belê hemû dinyayê Amerîkayê nas kiriye û sêwiya şermezariya wê li cîhanê belav bûye.
Naskirina rastîn a dijmin destkeftiyek mezin e:
• Gel di Şerê 12 rojan de rastiya Amerîkayê dît.
• Heta kesên ku çareseriya pirsgirêkên welat bi rêya danûstandinê bi wî re digeriyan, fêhm kirin ku di nav danûstandinê de, rêveberiya Amerîkayê mijûl amadekirina plana şer bû.
Parastin li hemberî şerê nerm û çêkirina guman ji aliyê dijmin ve pêwîst e:
• Ew (Dijmin) mîlyar dolar ji bo belavkirina gotinên derew li hundurê Îranê bi rêya televîzyon û navendên ragihandinê xerc dike.
• Armanca wan lawazkirina welat û belavkirina yekîtiya mûcîzewer a gel di Şerê 12 rojan de ye.
• Ji ber vê yekê, meseleya herî girîng ew e ku em bala xwe bidin dijminatiya dijmin û yekîtiya hundirîn, û bi gotina Qur’anê «li hemberî kafiran dijwar, lê di nav hev de dilovan» bin.
Bazar û bazirgan wekî yek ji dilsoztirîn beşên hikûmet û Şoreşê ne:
• Bazar û bazirgan wekî yek ji dilsoztirîn beşên hikûmet û Şoreşa Îslamî ne û em wan baş nas dikin.
• Ji ber vê yekê, bi navê bazar û bazirgan nikare li hemberî Komara Îslamî bê rawestandin.
• Giliya bazirganan li hemberî kêmbibûna nirxê pereyê neteweyî ku hawîrdora bazirganiyê bêîstiqrar dike, rast e.
• Esnaf rast dibêje ku bi van şertan nikare bazirganiyê bike; berpirsiyarên welat jî vê yekê qebûl dikin û Serokomarê hurmetdar û berpirsiyarên payebilind ên din hewl didin ku vê pirsgirêkê çareser bikin.
• Bêguman di vê pirsgirêkê de jî destê dijmin di kar de ye û bêîstiqrariya pereyê biyanî ku dibe sedema bêbiryariya bazirganan, ne xwezayî ye û divê bi tedbîrên curbecur li ber wê bê girtin ku berpirsiyar di vê warî de mijûlê xebatê ne.
• Nerazîbûna bazirganan ji vê pirsgirêkê, mijarek rast e.
• Lê ya ku nayê qebûlkirin ew e ku hinek kesên ku ji aliyê dijmin ve hatine teşwîqkirin an jî leşkerên dijmin li pişt bazirganên dilsoz û saxlem û şoreşger disekinin û bi sûdwergirtina ji nerazîbûna wan, serhildanê dikin, ev bi tu awayî nayê qebûlkirin.
«Nerazîbûn mafdar e lê nerazîbûn ji serhildan cuda ye»:
• Berpirsiyar divê bi nerazîvan re biaxifin.
• Lê axaftin bi serhildêr feyde nake, divê ew bê cihê xwe danîn.
• Ku hinek kes di bin nav û paşnavên curbecur de bi armanca wêrankirin û bêewlehiyê li pişt bazirganên dilsoz û saxlem û şoreşger bicivin û bi sûdwergirtina ji nerazîbûna wan serhildanê bikin, bi tu awayî nayê qebûlkirin.
Di meydanê de cihgirtina berpirsiyaran:
• Karê herheyî yê dijmin, firsendxwarin e.
• Ya girîng, amadebûna tevahiya gel û xurtkirina hêzên wekî Îman, Îxlas û Çalakiyê ye ku Silêmanî kirin Silêmanî.
• Ya girîng bêhayî nebûna li hemberî şerê nerm û gotegotên dijmin û rawestandin û pêşvebirina bi hêzek tam li hemberî dayîna heqê ji aliyê dijmin ji berpirsiyaran, hikûmet û gel re ye.
• Em li hemberî dijmin paşde naçekin û bi îtima kirinê li Xwedayê mezin û piştrastbûna li ser piştgiriya gel, dijmin dê çok bi zinê dide.
Taybetmendiyên sereke yên Şehîd Hac Qasim Silêmanî:
• «Îman».
• «Îxlas» (Bêyî ku ji bo navdarbûnê be).
• «Çalakî» (Bi awayekî aktîf di hemû qadên ku pêwîst bû de hebûna wî).
• Baweriya kûr bi Xwedayê mezin û piştgiriya Xwedayê mezin û baweriya bi armancê taybetmendiya berbiçav a Fermandarê Dilan [bû].
• Hac Qasim, mêrekî Îxlasa Xwedayî bû û ji bo navdarbûnê an jî pesnê kesên din nedikir.
• Ew, berevajî yên ku baş fam dikin û baş diaxivin lê çalakî nakin, di hemû qadên ku pêwîstî pê hebû de hazir bû; çi di parastin û rêberiya tevgera Şoreşê û rûbirûbûna xirabtiyan li Kirmanê de, çi di Hêza Qudsê de, parastina Eyn-el-Xezerê, rûbirûbûna DA’IŞ’ê û qadên din de.
• Bandora berbiçav û carinan bêhempa ya Fermandar di mijarên siyasî yên herî hesas û girîng ên herêmê.
• Hac Qasim ji bo perwerdekirin û mezinkirina hevalbend û hêzên di bin fermana wî de xwedî hewldanek berbiçav bû, û ji ber van taybetmendiyan, gorîgeha wî her sal pîroztir û rêzdartir dibe û civakeke mezin a mirovan ji dûr û hetta ji welatên din ji bo serdana gorîgeha wî têne.
