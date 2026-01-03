Bermahiyên şerê Îran û Îraqê: Li gundekî Herêma Kurdistanê hawan hatin dîtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Ligundê Kokoyiyê di dema lêkirina xaniyekî de zêdetirî 20 hawanên 120 milîmetreyî hatin dîtin.Hîn jî gelek hawan û parçeyên din ên teqemeniyê di bin erdê de mane.
Piştî dîtina teqemeniyan, Qaymeqamê Derbendîxanê Birêvebiriya Mayînan agahdar kiriye ku tîmên xwe bişînin û herêmê paqij bikin.
Qaymeqamê Derbendîxanê Silêman Mihemed ragihand:
"Li gorî zanyariyên me, li wê deverê bi berdewamî mayîn hene.
