Derbarê qonaxên lêkolîna pirtûka "Murşidê Xawas li şerhê hinek Ayet û Hewdisên pirşik( Muşkile) " yê Şêx Tûsî fêr bibin

4 January 2026 - 11:30
News ID: 1769341
Source: https://ar.abna24.com/news/1753905
Pirtûka hêja "Murşîd el-Xewas" zêdetirî hezar hedîs li ser Îmamên bêqusûr dihewîne, û ew bi alîkariya gotinên şîrovekaran hatine ravekirin û zelalkirin.

Li gorî agahiyên ku ji aliyê Ajansa Nûçeyan a Ahlul Beyt (s.x) –ABNA- Ve hatine belavkirin, kitêba Mûrşîd el-Xawas fi Şerh Ba’z ez-Eyet we el-Ehadees el-Muşkile(li şerhê hinek ayet û hewdisên pirşik) ji aliyê Şêx Muhammed Cewad Mervarîd ve hatiye lêkolînkirin û ji aliyê Komeleya Lêkolînên Îslamî ya girêdayî Herema Rezawî ya Pîroz ve hatiye çapkirin.

Xalên sereke yên kitêbê û lêkolînê:

  1. Naveroka Kitêbê: Kitêb ji aliyê Muhammed bin El-Hesen et-Tûsî (ku yek ji şagirtên Şêx Cafer Keşif el-Gita û Seyîd Elî Etubatelba, nivîskarê Riyad el-Mesail e) ve ji bo zelalkirina ayet û hedîsên dijwar hatiye nivîsandin.
  • Kitêb bi zimanê Erebî di sê cîldan de hatiye çapkirin.
  • Tê de zêdetirî 1000 hedîs ji Îmamên Mehsûm (nekesên bê guneh) û herwiha şîrovekirina çend ayetên Qur’anê hene.
  1. Pêvajoya Lêkolînê (Tahqîq):
  • Ji bo destpêkê: Şêx Mervarîd di sala 1405-an a Koçî de kopiyek ji destnivîsa orîjînal a ku ji aliyê Mîrza Xulamreza Mûqedes ve hatibû nivîsandin girt. Ev kopî ji aliyê Mejlisî û Ayetullah Mer’eşî ve hat pejirandin.
  • Encama Dawî: Pêvajoya lêkolînê dê kitêbê bibe pênc cîld. Heya niha sê cîld hatine çapkirin û yên mayî dê di demek nêz de bên çapkirin.
  • Çavkanî: Di şirovekirinê de Şêx Mervarîd gelek şîrovekarên berê bikar anîne, yên ku hin ji wan hîna jî wekî destnivîs mane, wekî kitêba “Lisan el-Xawas” ya Aqayê Muhammed Riza Qezwînî û “Meqamat en-Necat” ya Seyîd Ne’metullah Cizayirî.
  1. Derbarê Nivîskar (Şêx Tûsî):
  • Muhammed bin Hesen et-Tûsî li Meşhedê xwedî hawza (medreseya olî) bû û îmamê Mizgefta Guherşad bû.

Pêvajoya Dawî:

  • Kitêb bi awayekî fermî ji Ayetullah Elî Sistanî re hatiye pêşkêşkirin, ku wî pesnê xebatê û hewldanên nivîskar daye.
  • Kitêb bi hejmara 500 nusxe çap bûye û dawî li çapa wê li kêleka merasîma 40. sala damezrandina Komeleya Lêkolînên Îslamî hatiye.
