Derbarê qonaxên lêkolîna pirtûka "Murşidê Xawas li şerhê hinek Ayet û Hewdisên pirşik( Muşkile) " yê Şêx Tûsî fêr bibin

Li gorî agahiyên ku ji aliyê Ajansa Nûçeyan a Ahlul Beyt (s.x) –ABNA- Ve hatine belavkirin, kitêba “Mûrşîd el-Xawas fi Şerh Ba’z ez-Eyet we el-Ehadees el-Muşkile(li şerhê hinek ayet û hewdisên pirşik)” ji aliyê Şêx Muhammed Cewad Mervarîd ve hatiye lêkolînkirin û ji aliyê Komeleya Lêkolînên Îslamî ya girêdayî Herema Rezawî ya Pîroz ve hatiye çapkirin.
Xalên sereke yên kitêbê û lêkolînê:
- Naveroka Kitêbê: Kitêb ji aliyê Muhammed bin El-Hesen et-Tûsî (ku yek ji şagirtên Şêx Cafer Keşif el-Gita û Seyîd Elî Etubatelba, nivîskarê Riyad el-Mesail e) ve ji bo zelalkirina ayet û hedîsên dijwar hatiye nivîsandin.
- Kitêb bi zimanê Erebî di sê cîldan de hatiye çapkirin.
- Tê de zêdetirî 1000 hedîs ji Îmamên Mehsûm (nekesên bê guneh) û herwiha şîrovekirina çend ayetên Qur’anê hene.
- Pêvajoya Lêkolînê (Tahqîq):
- Ji bo destpêkê: Şêx Mervarîd di sala 1405-an a Koçî de kopiyek ji destnivîsa orîjînal a ku ji aliyê Mîrza Xulamreza Mûqedes ve hatibû nivîsandin girt. Ev kopî ji aliyê Mejlisî û Ayetullah Mer’eşî ve hat pejirandin.
- Encama Dawî: Pêvajoya lêkolînê dê kitêbê bibe pênc cîld. Heya niha sê cîld hatine çapkirin û yên mayî dê di demek nêz de bên çapkirin.
- Çavkanî: Di şirovekirinê de Şêx Mervarîd gelek şîrovekarên berê bikar anîne, yên ku hin ji wan hîna jî wekî destnivîs mane, wekî kitêba “Lisan el-Xawas” ya Aqayê Muhammed Riza Qezwînî û “Meqamat en-Necat” ya Seyîd Ne’metullah Cizayirî.
- Derbarê Nivîskar (Şêx Tûsî):
- Muhammed bin Hesen et-Tûsî li Meşhedê xwedî hawza (medreseya olî) bû û îmamê Mizgefta Guherşad bû.
Pêvajoya Dawî:
- Kitêb bi awayekî fermî ji Ayetullah Elî Sistanî re hatiye pêşkêşkirin, ku wî pesnê xebatê û hewldanên nivîskar daye.
- Kitêb bi hejmara 500 nusxe çap bûye û dawî li çapa wê li kêleka merasîma 40. sala damezrandina Komeleya Lêkolînên Îslamî hatiye.
