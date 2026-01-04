Ji bo protestokirina îsyanên vê dawîyê dê meş û kombûna gel, meclîsên ( hêy'etên)olî û bazargerên Qumê dê were lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Li hemdemîya de bi şeva wefat/merg a Hz. Zeyneb Kubra (silav û xêr lê bin), civîna gelê Qomê, komên olî (hey’etên mezhebî) û bazirganan li dijî nerazîbûnên dawî (ku bi Farsî wekî ixtîşaşat tê binavkirin) tê lidarxistin.
Ev civîn dê wekî meş/rêwîtiya nerazîbûnê pêk were, roja Duşemê, 15’ê berfêbarana 1404 (Rojek naskirî di salnameya me ya rojava de) û dê piştî nimêja Mexrîb û Îşayê dest pê bike. Meş dê di du rêyên cuda de dest pê bike û li pîrozgeha Hz. Fatimeya Me’sûme (silav û xêr lê bin) biqede.
Rêya Yekem (Numreya 1): Ji Îmamzade Mûsa Muberqa’ (e.s), ku li Kolana Ayetullah Taleqanî (Azer) cih digire, ber bi pîrozgeha Hz. Fatimeya Me’sûme (s.x.l) ve.
Rêya Duyem (Numreya 2): Ji Nîrogeh (Qeregûl), Misgefta(Mescida) Tiflânê Muslim (e.s) ber bi pîrozgeha Hz. Fatimeya Me’sûme (s.x.l) ve.
Hêjayî gotinê ye ku li dawiya meşê, li pîrozgeha “Banyûya Kerametê” (Hz. Me’sûme), dê merasîmek şîn û azarê jî bê sazkirin.
