Îmamê Înê yê Sepîdanê: Piştî Têkçûna Leşkerî, Dijmin Li Bazarê Zextê Daxwez Datînin /Çareserkirina Pirsgirêkên Aborî Pêwîstiya “Çalakiya Cihadî” Diket

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-Hocet-ul-Îslam wel-Mûslimîn Seîd Cavîdî, Îmamê Înê yê bajarê Sepîdanê, di hevpeyvînekê de ligel nûçegihanê Ajansa Navneteweyî ya Ehlibeyt (e.s) - ABNA li Farsê, bi rexnekirina nerazîbûna bazarê ya dawî, got: “Demek e em şahidê zêdebûna bi deqîqe ya bihay an (biha) ne; rewşek ku hem gel, hem bazirgan û hem jî hilberîner di nav serêşiyê de mayine.”
Wî tekez kir ku divê rayedar bi guhdariya dengê gel û bazirganan, çareseriyên pratîkî ji bo organîzekirina bazarê pêşkêş bikin.
Hocet-ul-Îslam Cavîdî bal kişand ser encamên şerê 12 rojî li herêmê û wiha got: “Piştî têkçûna dijminan li qada leşkerî, wan hewl da ku bi rêya bazarê zextê bixin ser me. Ne normal e ku bihaya zêr, pereyê zêr (sikke) û pereyê biyanî (darayî) her deqîqe biguhere; ev rewş hewcedariya destwerdana cidî ya rayedaran tîne.”
Wî her wiha di navbera kesên ku bi rastî nerazî ne û kesên ku dixwazin kaosê çêbikin (aşûb-xwaz) de cudatî anî ziman û got: “Hin kesên perwerdekirî li paş van nerazîbûnan in ku armanca wan çêkirina kaosê û pêkanîna planên dijminên dijmin e. Divê mirov baldar be ku daxwazên mafdar ên gel bi kiryarên wêranker ên van komên re neyên tevlîhevkirin.”
Îmamê Înê yê Sepîdanê di dawiyê de tekez kir: “Çareserkirina pirsgirêkên aborî yên gel û bazirganan pêwîstî bi çalakiya cihadî heye û rayedar divê bi biryareke cidî di vê rêyê de gav bavêjin.”
