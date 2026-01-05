Civîna Mezlûm Ebdî û berpirsên Sûriyê bê encam bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-HSD`êherwiha ragihand ev civîna di çarçoveya wan gotûbêjan da bû ku peywendiya wan bi pêvajoya tevlîkirina van hêzan nav artêşa da heye. Eva civîna yekem a bilind a her du aliyan di sala 2026`an de ye. Îro Yekşemî, şandeke bilind a HSD`ê bi serokatiya Mezlûm Ebdî, gihîşte Şamê. Ev şanda ji Mezlûm Ebdî, Serfermandê HSD`ê, Sozdar Dêrik û Sîpan Hemo, endamên fermandetiya giştî ya HSD`ê pêk tê ku li Şam a paytexta Sûriyê li gel berpirsên hikûmeta vî welatî zincîrecivînan li dar dixin. Ev seredan di demekê da ye ku berî nika jî çend caran di navbera Teşkîlata ser bi HSD`ê ve û hikûmeta Sûriyê de gotûbêj pêk hatiye lê pirsa tevlîkirina hêzên leşkerî û şêwaza fermandetiya wan yek ji xalên nakokiyê di navbera her du aliyan da bû.
5 January 2026 - 11:43
News ID: 1769750
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Civîna Serfermandê Hêzên Sûriyeya Demokratîk(HSD) li gel hikûmeta Sûriyê bi dawî hat û li gorî serekaniyên nûçeyan ên Şamê ev civîna ti encamek tinebû û hat lihevkirin ku civînek din were lidarxistin.
