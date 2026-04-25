"Ji ber nakokiyên giran ên di navbera kurdan û hikûmeta Şamê de, lihevkirina tevlihevkirinê (an jî: yekkirinê) rawestiya / sekinî"

KurdPress, çavkaniyên agahdar ragihand ku rêkeftin û yekbûna di navbera hikûmeta veguhêz a Sûriyê û Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD) bi hêdî pêşve diçe; ev jî ji ber nakokiyên kûr li ser şiklê pergala siyasî ya pêşerojê, navendkirina desthilatê li Şamê û daxwazên kurdan ji bo beşdarbûna rastîn di avahiya rêveberiyê de ye.
Li gor rojnameya Al-Monitor, hikûmeta veguhêz hê jî li ser navendkirina desthilatê û ferzkirina iradeya siyasî ya Şamê li seranserê welêt tekiye, lê aliyên kurdî dixwazin misogerkirina nûnertiya siyasî, reformên demokratîk û para bi bandor di biryarên neteweyî de. Ev valahî Sûriyê di rewşeke rawestîna siyasî de hiştiye.
Di vê navberê de, vegera Sûriyê bo qada dîplomatîk û aborî ya navneteweyî berdewam e. Yekîtiya Ewropayê li ser vegerandina tam a peymana hevkariyê ya sala 1978ê bi Şamê re lêkolînê dike û di heman demê de li çarçoveyên nû yên bazirganî, veberhênanê û vegerandina beşek ji penaberên Sûrî digere.
Her wiha, karbidestên bilind ên Amerîka, Tirkiye û Sûriyê di "Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê" de hevdîtin kirin. Şamê, Enqereyê wek hevkarê sereke yê avakirina navxweyî dibîne, Tirkiye jî ramana afirandina herêma bazirganiya azad a Îdlibê pêşniyar kiriye. Banka Navendî ya Sûriyê jî dixwaze têkiliyên bankî yên muwekîlî bi Tirkiyê re saz bike ji bo hêsankirina bazirganiya hevbeş.
Rojnamevanekî kurd ji Al-Monitor re got ku asta bilind ya daxuyaniyên medyayî û tevgerên dîplomatîk ên li ser yekbûnê, bi tuneiya pêşketina rastîn a li meydanê re nakasiyeke eşkere heye. Li gor wî, her du alî bi bingehîn têgihiştineke cuda ji wate û armancên "yekbûnê" heye.
Kurd dixwazin hêza rastîn
Heftiya borî, Ehmed El-Şerea, serokê hikûmeta veguhêz a Sûriyê, û Mezlûm Ebdî, fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk, li Şamê hevdîtin kirin û li ser qonaxên derbasbûyî û gavên pêş de axivîn.
Li gor hin ragihanan, Eş-Şerea pêşniyar kiriye ku Mezlûm Ebdî bibe yek ji cîgirên serokkomar, lê wî ev pêşniyar qebûl nekir; ji ber ku ew vî postî wekî bi piranî merasîmî û bê destûra bicîhanînê ya bi bandor dibîne.
Çavkaniyên nêzikî danûstandinan jî ragihandine ku lîsteyek ji kesayetiyên kurd ji bo wezaretan hatin amadekirin.
Di vê navberê de, Îlham Ehmed, ji kesayetiyên siyasî yên kurd, ragihand ku nakokî li ser tayînkirina karbidestên hikûmî li parêzgeha Hesekê berdewam dikin û kurd bawer dikin ku Şamê hêzên xwe yên xwestî li ser vê herêmê ferz dike. Tê gotin ku tayînkirina birêveberê ewlehiya bajarê Hesekê jî ji ber van nakokiyan careke din hatiye paşxistin.
Dadwerî û Yekinên Jinan; du astengên nû
Dawiya nakokiyan li ser yekkirina avahiya dadwerî li Qamişlo ye. Tê gotin ku heyeta şandî ya hikûmeta veguhêz xwestiye dadwerên serdema Beşar Esed vegere postên xwe yên berê û dadwerên ku di dema rêveberiya xweser a kurdan de kar dikirin vekişin.
Yekkirina saziyên karûbaran jî hêj rawestiyaye, her çiqas her du alî li hev kirine ku komîteyên hevbeş ji bo çalakkirina rêveberiyên hikûmî û bicîhanînê li Hesekê were avakirin. Di heman demê de, komîteyên perwerdeyê yên ji bo çareserkirina pirsgirêkên bernameyên dersan ên dibistan û zankoyan û pirsgirêka pejirandina bawernameyê dê were avakirin.
Mijara din, paşeroja "Yekinên Parastina Jinan" (YPJ) e. Hikûmeta veguhêz a Sûriyê ragihandiye ku hêzên vê yekînê tenê dikarin di nav saziya hêzên ewlehiya navxweyî de çalakiyê bikin; pêşniyareke ku Hêzên Sûriya Demokratîk bi wê re ne li hev in.
Berdevkê hikûmeta veguhêz vê dawiyê got ku êdî hewcedarî bi hêza leşkerî ya taybet a jinan nîne, ji ber ku şerê berfireh qediya û pêvajoya yekbûnê dest pê kiriye. Wî da zanîn ku mafên jinan dikarin di destûra bingehîn de bêne misogerkirin.
Hilbijartin li Hesekê û guman li ser yekîtiya kurdan
Ehmed Eş-Şerea ragihand ku pêla yekem a civîna parlamena nû ya Sûriyê divê heya dawiya vê mehê were lidarxistin. Pêkhateya vê parlamenê dê bi awayekî tevlihev ji tayînkirina serokkomar û cûreyek hilbijartinên tixûbdar were diyarkirin.
Karê herî giring ê parlamenê, nivîsandina destûra bingehîn a nû ye. Her wiha, îhtîmal e ku mijara guhertina navê fermî yê welêt ji "Komara Erebî ya Sûriyê" jî were gotûbêjkirin; navnîşek ku rexnegir dibêjin nasnameya gelên ne-ereb paşguh dike.
Li gor vê, parêzgarê Hesekê bi heyeteke Komîteya Hilbijartinên Neteweyî re hevdîtin kiriye û li ser mekanîzmaya lidarxistina hilbijartinên parlamentoyê li vê parêzgehê gotûbêj kiriye. Tê payîn ku pêvajoya hilbijartinê li vê herêmê zû dest pê bike.
Lê belê, yekîtiya siyasî ya kurdan jî bi dijwariyê re rû bi rû ye. Ji konferansa yekîtiya kurdan re salek derbas bûye, lê danûstandinên plankirî bi Şamê re hêj dest pê nekiriye. Serokên kurd qebûl dikin ku di pratîkê de pêşketineke berbiçav nehatiye bidestxistin û hevkariya navxweyî ya di navbera aliyên kurdî de jî tixûbdar bûye.
Paşeroja pergala siyasî ya Sûriyê; pirsgirêka sereke
Gelek kurdên bakurê Sûriyê ditirsin ku Şamê tenê li dû nîşandana rûyekî zahirî ya pêvajoyek berfireh û rastîn a ji bo yekkirina hêzên kurd be; wêneyekî ku bikaribe razîbûna hêzên derve ji bo normalîzekirina têkiliyên siyasî û aborî peyda bike.
Li asta neteweyî jî, welatiyên Sûrî ji valahiya zêde dibe di navbera pêşketinên derve yên hikûmetê û pirsgirêkên navxweyî de diaxivin. Lihevhatinên aborî, bazirganî û veguhastinê yên nû heta niha bandoreke berbiçav li ser jiyana rojane ya mirov nebûye û daxwazên sereke yên civakê hîn jî gotûbêjên neteweyî li ser paşeroja siyasî ya piştî Esed, zelalbûna dadweriya veguhêz û başkirina karûbarên giştî ye.
