Pêşbînîya: 20 hezar Ziyaretevanan peyatî di roja milada Îmam Riza(s.x) bikevin Meşhedê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Huseyn Rizayî, bersivdêrê Civata Xizmetkaran ê Ziyaretevanan Pêya yên îmamê Riza (s.x) got: "Kervanek 4500 kesî ji Tehran, Qum û Kerec roja Sêşemê berê xwe didin Meşhedê. Tê pêşbînîkirin ku ew nîvê hefteyê bigihîjin derdora Nîşabûrê û ji wir bi peya têkevin Meşhedê."
Wî lê zêde kir: "Kervanek 1500 kesî jî ji parêzgehên cuda, di nav de Xorasana Rezawî (Nîşabûr, Sebzewar û navçeyên din), Bîrcand û deverên din berê xwe didin Meşhedê. Kombûna van kervanan li navçeya Melikabadê ye û ew ji wir tevgera xwe ber bi Meşhedê ve dest pê dikin."
Bersivdêrê Civata Xizmetkaran ê Ziyaretevanan Pêya yên Îmamê Riza (s.x) got: "Her wiha kervanek 250 kesî ji Serxêsê di nav rojekê de xwe digihînin Meşhedê. Kervanek din jî ji aliyê Farîmanê ve di roja bûyerka (milada) Îmamê Riza (s.x) de, di sibeya wê rojê de tevger dikin û di heman rojê de têkevin Meşhedê."
Rizayî di berdewamiyê de behsa çalakiya 8 stasyonên xizmetguzariyê li ser rêya Nîşabûrê kir û got: "Ev stasyon ji roja bûyerka Fatima Masûme (s.x) heta dawiya Dehgana Kerametê (10 rojên qedrê) dê çalak bin. Van stasyonan karûbarên razanê (rûniştinê) û her wiha karûbarên bijîşkî yên hûr (tenduristî) pêşkêşî zairen dikin."
Bersivdêrê Civata Xizmetkaran ê Ziyaretevanan Pêya yên Imamê Reza (Xuda jê razî be) bi destnîşankirina şîretên ji kervanan re ku di tevgerê de dûrahiyê (fasa) bi cih bînin, hêvî kir ku: "Rêveçûna zairen nebe sedema acizkeriyê (zehmetiyê) ji bo tirimpêlan û derbasbûna rê."
Tedbîrên pêwîst ji bo têketina zêdetirî 20 hezar Ziyaretevanan peya bo Meşhedê di roja milada Îmamê Riza (s.x) de, çarşem 30 Avrêl (9 Ordîbiheşt) hatine girtin.
