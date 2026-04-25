"Yekem karwanê hecîyên Hecê Temettu‘ ber bi Welatê Wehyê hate şandin / rêkirin"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Elîriza Reşîdiyan, serokê Rêkxistina Hec û Ziyaretê, îro sibehê (Şemî, 25ê Avrêlê) li hemberî şandina yekem komê hecîyan bo Hecê Temettu‘, ku ji Balafirgeha Îmam Xumeynî (reh) hate lidarxistin, got: "Yekem komê karkerên Hecê yê 121 kesî îro berê xwe da Erebistana Siûdî ji bo ku amadekariyên ragihînê (penageh), veguhastinê, xwarinê, karûbarên dermankirinê û çalakiyên çandî yên hecîyan peyda bikin."
Wî tevî got: "Destûra şandina hecîyan tenê ji 18ê Avrêlê ve hate bidestxistin û piştî danûstandinên nû bi Wezareta Hecê ya Erebistana Siûdî û hevrêziyên Balyozxaneya Îranê, her wiha hewldanên Wezareta Rêyan û Rêkxistina Balafirgehiyê ji bo çareserkirina pirsgirêkên qada firînê, şert û merc ji bo destpêkirina şandinan hatin amadekirin."
Serokê Rêkxistina Hec û Ziyaretê diyar kir: "Hemû amadekariyên şandina 30 hezar û 672 hecîyên Îranî di nav 223 karwanan de hatiye temînkirin û hevrêziya stasyonên firînê tê kirin."
Serokê Rêkxistina Hec û Ziyaretê got: Yekem komê karkerên Hecê ku ji 121 kesan pêk tê, îro berê xwe da Erebistana Siûdî ji bo ku amadekariyên ragihînê (penageh), veguhastinê, xwarinê, karûbarên dermankirinê û çalakiyên çandî yên hecîyan peyda bikin.
