Ejeîy hişyarî da: Dîroka Îsfehan û Tebesê ji bo Amerîkîyan dê dubare bibe

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Hucet-ul-îslam welmuslimîn Muhsinî Ejeî, Serokê Desteya Dadwerî, di rûpela xwe ya kesane ya medyaya civakî de nivîsiye:
"25ê Avrêlê, salvegera têkçûna şermnak a leşkerên Amerîkî li Tebesê, îro ji bo gelê Îrana Îslamî reng û bêhnek cuda heye.
Komandoyên dijminê belengaz, di şerê dawî de, vê carê li Îsfehanê erdê girtin û têkçûneke giran û dersdar ji Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê xwarin.
Bila Amerîkîyan zanibin ku ew nikarin Îranê ji deryayê ve dorpêç bikin; Îsfehan û Tebesê dê careke din di avên Kendava Farsê de dubare bibe."
………………………..
Dawiya peyamê
Serokê Dadweriya Îranê da zanîn: "Divê Amerîkî hay ji xwe hebin ku ew nikarin Îranê ji deryayê ve dorpêç bikin. Bûyera Îsfehan û Tebesê dê careke din di avên Kendava Farsê de dubare bibe."
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Hucet-ul-îslam welmuslimîn Muhsinî Ejeî, Serokê Desteya Dadwerî, di rûpela xwe ya kesane ya medyaya civakî de nivîsiye:
Your Comment