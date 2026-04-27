Girêka Aştiyê Anqara û PKK: Berê Neçar Kirina Silahe, an Jî Piştgiriya Qanûnî?

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA–Zêdetirî salekê piştî ku Abdullah Ocalan ji zindana xwe ya li Girava Imraliyê daxwaz ji Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK'yê) kir ku çekan bide danîn, rêwîtiya aştiyê ya Tirkiyeyê bi PKK'yê re niha gihîştiye pirsya yekem a bi rastî dijwar: pêşî divê kîjan were kirin, qanûn yan çek?
Ev rêwîtî pir wêdetirî ya ku piraniya şopîneran hêvî dikirin pêşve çû. Komîsyoneke parlamentoyê bi piştgiriya partiyên cuda hate avakirin; Ocalan mesajên xwe belav kir; PKK hilweşandina xwe ragihand û hêzên xwe ji axa Tirkiyeyê derxist. Lê tu ji van kiryaran nebû sedema qanûndanînê.
Komîsyona parlamentoyê di Sibat 2026'an de çarçoveya xwe pejirand, lê veguherandina wê raporê ji bo qanûnekê pêkanîner biryareke siyasî divê ku hêj nehatiye girtin, û valahiya di navbera van herduyan de naha bûye astenga sereke.
Rêwîtiya niha ji dema bangewaziya 27'ê Sibat 2025'an a Abdullah Ocalan ji zindana xwe ya li Girava Imraliyê — giraveke Tirkiyeyê di Deryaya Marmarayê de — ketiye qonaxên diyar. Wî ji PKK'yê xwest ku çekan deynin erdê, kongreyekê lidarxînin û xwe hilweşînin.
Di 1'ê Adarê de agirbestekî yekalî hate ragihandin. PKK'yê ragihand ku di Gulanê de kongreya xwe ya diwazdehemîn lidarxistiye û biryara hilweşandinê girtiye. Di 11'ê Tîrmehê de, komek ji hêzên PKK'yê li parêzgeha Silêmaniyê bi eşkereyî çekên xwe bi agirî ve şewitandin. Di 26'ê Cotmehê de, PKK'yê ragihand ku hêzên xwe yên mayî ji nav Tirkiyeyê derxistine Herêma Kurdistanê ya Iraqê.
Heta nîvê Mijdarê, herêma Zapê hat valakirin; ragihandinên paşeroja Tirkiyeyê nîşan dan ku gelek şikeft li herêmên Zap û Metînayê hatine valakirin û cebilxaneyên wan hatine tomarkirin û tune kirin.
Komîsyona Aştiyê ya Parlamentoya Tirkiyeyê ji bo veguherandina vê rêwîtiyê avahiyeke siyasî û dadî hate avakirin. Di 18'ê Sibat 2026'an de, ev komîsyonê rapora xwe ya dawî bi piştgiriya sereke blokên parlamentoyê yên wekî AKP, CHP, MHP û DEM Partiyê pejirand; 47 dengan erê, 2 dengan na û 1 dengan bêalî, piştî 20 rûniştinên, 137 şahîd an pêşkêşiyên saziyan, 88 saet danûstandin û 4199 rûpel deqeyan.
Lê ev rapor bi xwe qanûn nîn e; belge çarçoveyekê ye ku nexşerêyekê ji bo qanûnên pêşerojê pêşniyar dike ku hêj hewceyê derbasbûna komîteyên cuda û dengan giştî ya parlamentoyê ye. Ev cudahî pir girîng e: rapor hêvî afirandin bêyî ku pirsya sereke ya dadî çareser bike.
Ji nêrîna Enqereyê, PKK'yê hin gav avêtine, lê ne ew qas ku qanûndanînê rastdar bike.
Ragihandinên nêzîkî hikûmeta Tirkiyeyê nîşan didin ku hikûmetê hin derxistin û valakirina şikeftan li herêmên Zap û Metînayê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê pejirandiye, lê ne bi pîvanekê ku rêwîtî nevegerbar were ragihandin.
Ragihandinên pêşîn ji şeş şikeftên valakirî axivîn; paşê ev hejmar bû heft şikeft ku sê şikeftên mezin û çar şikeftên biçûk hatine binavkirin, hemû jî hêj di qonaxa yekem a Zap-Metînayê de ne.
Medyayên nêzîkî hikûmetê li ser mantiqa vê mijarê zelaltir bûne: çavkaniyên AKP'yê bi îstinada raporeke Îbrahîm Kalin, Serokê MIT'ê, argûman dikin ku "Qendîl iradeya Ocalanê paşguh dike" û tu çarçoveyeke dadî nikare li ser bingehên texmînî were avakirin.
Helwesta hikûmetê, wekî ku Omer Çelîk vegotiye, bi temamî zelal e: qanûnên dadî piştî çekdarişandinê tê, û saziyên dewletê pêşî divê kontrol bikin ka PKK'yê bi rastî çekan daye erdê yan na.
Astengiya sereke ji bo Tirkiyeyê, derxistina PKK'yê ji herêmên Xakûrkê û bi taybetî Çiyayên Garê ye; herêmên ku Enqereyê ew wekî xala ku rêwîtiyê têra xwe nêzîkê qonaxa nevegerbar dike da ku destpêka dadî rastdar be.
Ragihandinên ewlehiyê nîşan didin ku Enqereyê bi qasî 30 şikeft an cihên bihêzkirî li ser riya berfirehtir ji sînorê Tirkiyeyê heta Qendîlê wekî dosyeya rastkirina xwe nirxandiye. Bi paqijkirina heft cihan, 23 cihên mayî têkildarî Garê, Xakûrkê û dawiyê Qendîlê ne; her çend çavkaniyên Tirkiyeyê dibêjin ku hikûmetê amade ye qonaxa Qendîlê dereng bixe û beriya wê destpêkên dadî bike.
Ji bo Enqereyê, van valakirinên belgeyeke pîvandî ne ku nîşan dide PKK'yê binesaziya ku têkoşîna çekdarî diparast rûxandiye. Bêyî vê isbatê, rayedar û şîrovekarên nêzîkî hikûmetê bawer dikin ku her pakêtek dadî ji aliyê siyasî ve zirardar û ji aliyê stratejîkî ve zû ye.
Daxwaza tundtir ev e ku PKK'yê bi qestî rêwîtiyê di bersiva pêşveçûnên herêmî de hêdî kiriye: pêşî rêwîtiya yekkirina hêzên SDF'yê li Sûriyê ku di Çileya 2026'an de bi guman re rûbirû bû, û dûvre destpêkirina şerê Amerîka-Îsraîlê bi Îranê re.
Naha kesayetên AKP'yê tekez dikin ku gavên dadî tenê piştî "rastkirin û naskirina" çekdarişandinê dê vegerin, û rawestana niha ji ber kiryarên PKK'yê dibînin ne ji ber ferzkirina hikûmetê.
Hikûmeta Tirkiyeyê her wiha di bin bandora bîranîna rêwîtiya aştiyê ya berê de ye. Enqereyê naxwaze ku di heyameke ku PKK'yê hêj kapasîteya xwe ya operasyonel parastiye, bi dayîna îmtiyazê were tawanbarkirin.
Ev baldarî bi hawîrdora herêmî jî tund dibe: veguhestina neqediyayî ya Sûriyê, şerê Îranê, hebûna domdar a PKK'yê li Iraqê, rewşa PJAK'yê li nêzî sînorê Îranê, û paşeroja nediyar a torên girêdayî PKK'yê li seranserê herêmê.
Ji bo saziyên ewlehiyê yên Tirkiyeyê, ev hûrgilî ne hûrgiliyên alîgir in, lê belgeyên çalak in ji bo daxwazkirina asteke bilindtir a belgeyên berî çûna ber bi qanûnê ve.
Nêrîna PKK'yê û hêza siyasî ya Kurd
PKK'yê û hêza siyasî ya berfireh a piştevaniya Kurd, ev nexşeya demê bi awayekî din dibînin.
Ji nêrîna wan, PKK'yê berê gavên stratejîk ên mezin avêtine: Ocalan daxwaza çekdarişandin û hilweşandinê kir; PKK'yê agirbest ragihand, kongre lidarxist, hilweşandina xwe ragihand, çek şewitandin, ji axa Tirkiyeyê derket û hin cihên xwe li Herêma Kurdistanê vala kir.
Kesayetên bilind jî devoka xwe ya giştî guhertiye û kêmtir wekî fermandarên PKK'yê û zêdetir wekî nûnerên tevgereke Kurdî ya berfirehtir diaxivin.
Argûmana vî alî ev e ku ev kiryarên bi rastî bûne ne şanoyî, û Enqereyê bi çarçoveyeke dadî ya pêwîst ji bo temamkirina rêwîtiyê bersiv nedaye.
Li vir e ku DEM Partiyê, partiya sereke ya piştevaniya Kurd a di parlamentoya Tirkiyeyê de, bi avahiyekî bûye lîstikvana navendî.
DEM Partiyê daxwaza çarçoveyeke dadî dike ku diyar bike ka dê çi bi hêzên çekdar, kadyayên siyasî, girtî, vegeriyan û şaredarên hilbijartî yên herêmî were.
Daxwazên wê qanûneke taybetî ji bo vê rêwîtiyê li şûna efûya giştî, misogeriyên ji bo yekbûna demokratîk, sererastkirina qanûnên dijî-terorîzmê, sînordarkirina pergala wekaleta dewletê ku li şûna şaredarên hilbijartî yên Kurd bûye, û mercên zelaltir ji bo têkilî û şopandina Ocalanê di ser rêwîtiyê re.
DEM Partiyê li ser têgehekê tekez dike ku jê re "hevdemîbûn" dibêje; ango partiyê mantiqa rêzikî ya ku tê de çekdarişandin berî qanûnê tê red dike û argûman dike ku gavên dadî û ewlehiyê divê bi hev re pêşve biçin.
Ji vê nêrînê, israra Enqereyê li ser çekdarişandina tam wekî şertê pêşîn ê qanûndanînê, tenê rêzkirineke bêalî nîne.
Ji hêzên PKK'yê tê xwestin ku cihên xwe di hawîrdoreke herêmî ya şer-gerî de vala bikin, bêyî ku zelal be ka ew ê bêne darizandin, ji jiyana siyasî dûr bibin, destûra vegerê hebe, werin derxistin derve an jî di valahiyeke dadî de werin hiştin.
Argûmana aliyê Kurdî hêsan e: tu tevgereke çekdarî berî ku encamên dadî yên hilweşandina xwe zelal bibin, xwe bi temamî ranakuye.
Çavkanî: National Context
