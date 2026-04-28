"Peyama Iraqçî piştî sefera xwe ya Rûsyayê: Têkiliya me bi Moskovayê re di asta herî bilind de berdewam dike"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlulbeytê (s.x) – ABNA – Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê di peyamekê de piştî sefera xwe ya Rûsyayê destnîşan kir ku, bi bextê xwe, têkiliya me bi Moskovayê re di asta herî bilind de berdewam dike.
"Seyîd Ebas Eraqçî" di hesabê xwe yê şexsî yê torra civakî ya X de nivîsand: "Di rewşa ku herêm di nav derbasbûna guherînên mezin û berçav de ye, bi bextê xwe, têkiliya me bi Rûsyayê re di asta herî bilind de berdewam dike."
Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê tevî wê got: "Guherînên dawî, kûrahî û xurtbûna hevpeymaniya stratejîk a me bi awayekî baş nîşan da. Heman çawa ku têkiliyên me berfireh dibin, em ji hevgirtina heyî spasdar in û ji piştevaniya Rûsyayê ji riya dîplomasiyê re pêşwaziyê dikin."
..............................
Dawiya peyamê /
Your Comment