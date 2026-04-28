Pîrozkirina Roja Bûyîna Îmam Riza (s.x) li Mizgeft, Ziyaretgehên Pîroz, Haremên Pîroz, Tax û Meydanên Welêt

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Konseya Saziya Ragihandinê ya Îslamî, di daxuyaniyekê de, salaşûna jidayikbûna Hz.Îmam Riza (silav û selamet li ser be) pîroz kir. Ev saziyê, di çarçoveya “Destana Remazanê” de û bi bîranîna qehremanî û fedekariyên parêzvanên welêt, hemû hemwelatî û komên olî vedixwîne ku îşev li qad û kolanên hemû welêt kom bibin. Armanc ew e ku bi hevûdû re “Silavên Taybet ên Îmamê Dilovan (s.x)” bêne gotin û bi rêya niyazeke kûr, ruhê xwe bi ronîyên Riza bixemilînin.
Nivîsa Daxuyanîyê Bi Vî Awayî Ye:
“Dehroja Kerametê îsal bi hebûna bi comerdî ya gel di qad û kolanan de, hêjayî gelekî bûye. Jidayikbûna stêra heştemîn a geş a çerxa Îmamet û Wilayetê, Hz. Îmam Elî bin Musa Riza (silav û selamet li ser be), ji her salî zêdetir bûye cihê îmanê û bîranîna derketina stêra herî kerîm ji nifşa Zexrayê Paqij (s.x). Ew derfetek din e ji bo nîşandana hevdufêmkirinê, rawestana li ber heqîqetê û berdewamiya destanên bêhempa yên ‘Şerê Remazanê’ - destanên ku di dilê vê neteweyê de kûr bûne û bi her pêşketin û paşketineke dîrokî de, nû û bi şewatertir ji berê, ber didin.”
Konseya Saziya Ragihandinê ya Îslamî, bi pîrozkirina salaşûna jidayikbûna Îmamê Dilovan û sembola kerem û dilovanîyê, Hz. Seîdê Herî Baş (Îmam Riza - silav û selamet li ser be), û bi spasdariya ji bo hebûna bi comerdî û hestê berpirsiyarîya netewî di civînên van roj û şevên girîng de, di çarçoveya ‘Destana Remezanê’ de û bi bîranîna qehremanî û fedekariyên parêzvanên welêt, ji hemû hemwelatîyên xwe yên birûmet û komên olî daxwaz dike ku îşev ji saet 20:00 pê ve ji bo bîranîna jidayikbûna Îmamê dilovan, li qad û kolanên hemû welêt amade bin.
Di vê merasîmê de, saet di 21:00 de, em ê bi hevûdû re ‘Silavên Taybet ên Îmamê Dilovan (s.x)’ bêjin û bi rêya niyazeke kûr, ruhê xwe bi ronîyên Riza bixemilînin.
