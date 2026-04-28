"Îtirfa fermandarên Îsraîlî yên lihevketina kapasîteya parastinê li hember îHA'ên êrîşkar ên Hizbullahê"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlulbeytê (s.x) –ABNA– Fermandarên bilind ên artêşa Îsraîlê di îtîrafeke kêmberî de piştrast kirin ku pergalên parastinê yên vî rejîmî li hember îHA'ên(dronên) êrîşkar ên Hizbullahê bi awayekî pratîkî bêqewet in. Ev mijar piştî êrîşa Hizbullahê li tîpa zirxî ya artêşa Îsraîlê û ziyanên berçav, hatiye derpêşkirin.
Kanala Heft a televîzyona rejîma siyonîst eşkere kir ku artêşa vî rejîmî li dû têkçûna di ragihandina îHA'ên êrîşkar ên Hizbullahê yên bi fîbera optîkî li başûrê Libnanê de, neçar bûye ku civîneke awarte li dar bixe ji bo lêkolîna vê gefê; gefa ku li gorî pejirandina çavkaniyên leşkerî, bûye qeyraneke rojane û xwerakuj ji bo hêzên leşkerî yên li başûrê Libnanê bi cih bûne û kapasîteya operasyonî ya artêşê kiriye asteng.
Li gorî vê raporê, ev mijar di civîna dawî ya fermandariya bilind a artêşê li bingehê "Ramata Davîd" de bi awayekî awarte û bi îtîrafkirina qelsiya avahîsaziya pergalên bergirî yên vî rejîmî hate lêkolînkirin û fermandarên bilind ên amade yên vê civînê li hember bêqewetiya artêşê di kontrolkirina van îHA'yan de hişyarî dane.
Kanala Heft bi vegotina ji fermandarekî leşkerî ragihand ku wî di vê civînê de bi pejirandina bêqewetiya artêşa Îsraîlê li hember vê gefê gotiye: "ÎHA bûne astengeke operasyonî ya giran û berçav ji bo artêşê."
Di heman demê de, fermandarên yekîneyên şer ên artêşa Îsraîlê yên li başûrê Libnanê bi cih bûne, ji kêmbûna amûrên parastinê û bêkarîya pergalên bergirî yên heyî, bêhêvîtiyeke tund diyar kirine.
Yek ji fermandarên amade yê qada şer bi eşkereyî gotiye: "Li ser vê yekê nikare tiştek were kirin." Wî tevî got: "Tenê rêbernameya fermî ji bo hêzan ev e: Hişyar bin û heke we îHA dît, bi çekên ferdî berdin wê."
Li pey vê bêqewetiyê, hin yekîneyên artêşa Îsraîlê dest bi sazkirina torê li ser stûn û mal û paceyan kirin da ku belkî îHA'ên êrîşkar tê de werin girtin û nekevin armancê. Yek ji efserên li başûrê Libnanê vê kiryarê bi tinazî pê de nêrî û got: "Ev destpêşxerî li qada şer û ji ber valahiyên giran ên di kapasîteya parastinê ya artêşê de pêk hatiye."
Li gorî rapora kanala Heft, tewra "Tomer Bar", fermandarê hêza hewayî ya artêşê, nêzîkî şeş mehan berê ji aliyê Eyyal Zemîr, serokê karûbarê giştî yê artêşê ve, ji ber bêqewetiya li hember gefa van îHA'yan, hatiye lomekirin.
Ev îtîraf di demekê de tê ku lêdana îHA'yekî êrîşkar ê Hizbullahê di dema operasyona roja duşemê de li başûrê Libnanê bûye sedema birîndarbûna giran a du leşkerên siyonîst.
Rojnameya îbranî "Maarîv" jî berê eşkere kiribû ku Hizbullahê di operasyonên dawî de bi sedan îHA'yên bi fîbera optîkî yên rêveberî bikar aniye; îHA'yên ku berevajî modelên belavbûyî, bi pergalên bêtêl an satelaytê ve girêdayî nebin û bi riya kabloyên fîbera optîkî rasterast bi operatorê ve tên girêdan. Ev yek bi awayekî pratîkî serdestiya şerê elektronîkî yê artêşa Îsraîlê kiriye asteng.
Li gorî nirxandinên ewlehiyê yên Îsraîlê, Hizbullahê di dema operasyona bejayî de, bi hevdemî teqîna hawan û mûşekên dijî tankê, bi sedan îHA'yên êrîşkar çalak kiriye; kiryara ku Maarîv wê wekî beşek ji stratejiya Hizbullahê ji bo pêşîlêgirtina pêşketina hêzên dagirker û bêserketinhiştina wan li qada şer şirove kiriye. Ev stratejî xwe dispêre şerê ji dûr ve û dûrketina ji rûbirûbûna rasterast.
Maarîv nivîsiye: "Di destpêkê de dihate fikirîn ku menzîla van îHA'yan ji du kîlometreyan wêdetir nîne, lê di dema şer de diyar bû ku menzîla wan digihê dêzdeh kîlometreyan; pêşketinek ku bîranîna nifşa yekem a mûşekên dijî tankê yên rêveberî bi têl tîne bîra mirov."
"Îtirfa fermandarên Îsraîlî yên lihevketina kapasîteya parastinê li hember îHA'ên êrîşkar ên Hizbullahê"
“Fermanedên herî bilind ê artêşa Îsraîlê di pejirandinek bi awahî pir kêm naskirî de ragihandin ku pergalên parastinê yên vê rejîmê bi rastî li hember paçewtên mirinê (dronên enşemînî) yên Hizbullahê bi awayekî rastîn bêbandor in.”
