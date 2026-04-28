3 Senaryoyên diyarker ên şerê di navbera Îran û Amerîkayê de / Hemû vebijark ji bo Tel Avîvê xirab in

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA Dewleta Siyonîst piştî têkçûna di diyarkirina encama şerê bi Îranê re bi rêya beşdarbûna Amerîkayê, rastî kêşeyeke stratejîk hatiye; hemû senaryoyên li ber dest ji bo wê xirab û metirsîdar in.
Rojnameya El-Exbar a Libnanê di nivîseke bi sernivîsa “Vebijarkên ne-diyarkirina encama şer: Hemû senaryo ji bo Îsraîlê ‘xirab’ in” de ragihandiye ku armanca serokwezîrê dewleta Siyonîst, Benyamin Netanyahû, ne tenê kişandina Amerîkayê bo nakokiyekê ligel Îranê bû, lê herwiha ew welat bikişîne nava şerekî bijartî ji bo tunekirina gefa Îranê.
Tel Avîv dixwest Amerîka bi hemû giraniya xwe ya leşkerî, aborî û siyasî tevlî vê nakokiyê bibe, bi vî awayî Îranê ji hundir bi rêya tevgerên veqetînxwaz bê arambûn. Ev hemû beşek ji stratejiyeke berfireh bû ku armanca wê tunekirina avahiya Komara Îslamî û di dawiyê de şikandina hevsengiya hêzê ya herêmî bû.
Pêşbîniya Netanyahû di şerê li dijî Îranê de nehate cîhanîn
El-Exbarê nivîsiye: Lêbelê, bûyerên paşê ev pêşbîniya Netanyahû red kirin. Tevî beşdarbûna Amerîkayê di vê êrîşê de, dema ku Îranê gefa kirin ku dê çavkaniyên neftê yên herêmê bike armanc, Amerîka paşve gav avêt. Ev gef rê li ber şerê dirêj û pir-alkî vekir, şerekî bi encamên nediyar û potansiyela kişandina Amerîkiyan bo nav bîtariyeke dirêj a Îranê, ku dê lêçûnên giran ên leşkerî û aborî û encamên berfireh li pey xwe bînin.
Ev dezgeha ragihandinê ya Libnanê wiha anî ziman: Ji ber vê yekê, vekişîna Amerîkayê beramberî îhtîmala zêdekirina bêkontrol a nakokiyê - vekişînek ku ne ji bo Washingtonê bijardeyeke rehet bû û ne jî ji berê ve hatibû plankirin - hêviyên Îsraîlê yên berdewamkirina şer heta dawiya wê têk birin. Di vê navberê de, Îranê, tevî ziyanên ku beşek ji binesaziya wê hilweşandin, şiyana xwe ya ragirtina ziyanê, berxwedana li hember zextên leşkerî û aborî yên tevlihev, lihevkirin bi rastiya encamdabûyî û vegerîn ser karên xwe nîşan da.
El-Exbarê nivîsiye: Deryaya Hirmizê weke faktorekî diyarker derdikeve pêş. Helwesta jeopolîtîk a Îranê rê dide kontrolkirina rasterast a yek ji şîrên herî girîng ên aboriya cîhanê.
Bi berdewamiya zêdebûna nakokiyê li Deryaya Hirmizê, metirsî ji encamên bilez di bazarên enerjiyê de zêde bûye, ku bi awayekî pratîkî sînor li biryara Amerîkayê datîne û bêyî ku destwerdanê bike, qada tevgera Îsraîlê teng dike.
Ev dezgeha ragihandinê wiha anî ziman: Her zêdebûneke bêaqil a nakokiyê, tenê beşek ji hevkariyeke berfirehtir dibe ku menfîetên navneteweyî yên gelekî dihewîne. Ev tam kabûsa rastîn a Îsraîlê ye; ku Amerîka mudaxele bike, paşê ji ber sînorên hêza xwe û lêçûna xwe dispêre zêde, di berdewamkirina heta dawiyê de dudilî bibe û nakokiyê bê çareser û gef bê bersiv bihêle.
El-Exbarê nivîsiye: Li gorî van mijaran, sê senaryo derdikevin pêş; Senaryoya yekem berhevoka zextê ye - êrîşên sînordar û dorpêçên berfireh - ev bijardeyek navîn e, lê ew dem dide Îranê ku bi zextê re li hev bike, zextê ku fêr bûye ew ji hejmereke zextê bo derfetê biguhezîne.
Senaryoya duyemîn, lihevkirineke ne temam e ku pêdivî bi qebûlkirina nepenî ya sînorên şiyana ferzkirina şertan heye. Lêbelê, her qebûlkirineke lihevkirinê ji aliyê Amerîkayê ve ku ji daxwazên wê yên herî zêde paşve bimîne, bi awayekî pratîk Îranê ji dijminekî ku dixwaze wê têk bibin, vediguhere aliyekî ku danûstandin bi wî re di çarçoveya hevsengiya hêzekî taybet de gengaz dibe.
Ev senaryo herwiha Îsraîlê jî xemgîn dike, ji ber ku ji Îranê re şert û mercên aramtir û mafdartir peyda dike û dem û çavkaniyên pêwîst ji bo rêxistinkirinê dide wê.
Senaryoya sêyemîn, berdewamiya rewşa heyî ya nakokiyê ye bê encam. Tevî ku ev senaryo wekî kêm metirsîdar xuya dike, ji ber ku hawîrdorek bi zêdebûna kêm heta navîn û bê şerê tam û lihevkirineke dawî ava dike, lê di hundirê xwe de dînamîzmeke zêde ji bo Îranê bi xwe re tîne ku ew dihêle di nebûna lihevkirineke sînordar de derbarê vê bernameyê de, şiyana xwe ji nû ve ava bike, bernameyên xwe yên mûşekan pêş bixe û bi potansiyel bijardeyên xwe yên nukleerî di bin siya nebûna lihevkirineke sînordar de berfireh bike, herwiha hebûna xwe ya herêmî xurt bike.
El-Exbarê nivîsiye: Lêbelê, xeterîntirîn aliyê her sê bijardeyan mijara dem e. Çiqas nakokî bê encam berdewam bike, şiyana Îranê ya ji bo veguherandina demê bo çavkaniyeke stratejîk ji bo nûavakirin û rêxistinkirinê zêdetir dibe, ku ev jî tengavîya Îsraîlê kûrtir dike. Ji ber vê yekê, li gorî neşiyana eşkere ya Îsraîlê ji bo bidawî anîna wê, pirsê ji “Çawa bi gefê re bi dawî bên?” bo “Çawa bêyî zêdekirin bi rêve bibin?” tê guhertin.
