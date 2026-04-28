Tirkiyê 16 trîlyon derman û kelûpelên tibî şandin Îranê

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –BAZARGAN – Serokê Heyva Sor a Azerbaycana Rojava, Hamîd Mehbûbî, ragihand ku 16 trêl yên hilgirê derman, serum, malzemeyên bijîjkî yên xerckar û alavên pispor, ji aliyê Tirkiyeyê ve bi riya sînorê Bazargan ketine axa Îranê.
Mehbûbî di daxuyaniyeke fermî de ku ji ajansa nûçeyan a KurdPress re daye, got ev alîkarî bi awayekî dilxwazî û ji bo nîşandina hevaltiya du gelên Tirkiye û Îranê di demeke dijwar de hatiye şandin.
Wî bal kişand ser wê yekê ku ev bar bi beşdariya navendên dermankirinê yên gelek parêzgeh û bajarên Tirkiyeyê hatiye berhevkirin û di nav de mîqdareke berçav a serum, cûrbecûr derman, malzemeyên xerckar ên bijîjkî, û amûrên taybet ên nexweşxaneyê hene.
Her wiha, Mehbûbî diyar kir ku di nav malzemeyên şandî de alavên jîndar jî hene, wek:
- Cihazên radyolojî (Radyolojî)
- Cihazên ultrasonê (Sonografî)
- Ventilator (Amûra nefesê ya diranan)
- Cihazên EKG (Nûara dil/Nîşana dil)
- Monîtorên nexweşxaneyê
Ev alîkarî piştî şerê ku di 28ê Sibata 2026an de dest pê kir û bûye sedema kêmbûna giran a derman û malzemeyên bijîjkî li Îranê, hatiye şandin.
Heyva Sor a Îranê ragihand ku ev bar dê ji bo belavkirina li dermanxane û navendên dermankirinê yên seranserî welêt radestî Rêveberiya Xurek û Derman a Îranê bibe.
