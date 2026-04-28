Pentagon: Dewletên Yekbûyî li hember çekên hîpersonîk ên pêşketî tune

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –WAŞÎNGTON – Mark Birkowitz, Alîkarê Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê yê Karûbarên Siyaseta Fezayê, di civîna bihîstinê ya li ser pergala parastina mûşekî ya nifşa pêş a "Gumbaza Zêrîn" (Golden Dome) ya ku li Dewletên Yekbûyî tê pêşvexistin, ji aliyê senatoran ve hate xwestin ku kapasîteyên parastina mûşekî yên heyî yên welatê xwe rave bike.
Birkowitz di bersiva vê daxwazê de got:
"Îro, em xwediyê pergala parastinê ya hundirîn a erdî ya yek-qatî û pir sînordar in. Ev pergal bi taybetî ji bo rûbirûbûna êrişeke piçûk û serkêş a Koreya Bakurê hatiye çêkirin."
Wî her wiha zêde kir:
"Kapasîteya me ya rûbirûbûna her êrişeke din a bi mûşekên balîstîk pir kêm e. Îro, tu parastina me li hember çekên hîpersonîk, mûşekên an jî mûşekên ên pêşketî nîne."
