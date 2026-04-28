Nihêrînek Kûr li Îbadetê; Dersên ji Selmanê Farisî

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Rojekê, Resûlê Xwedê – (Silav Xwedê lîwî û malbata wî be)– ji hevalên xwe re got: «Kî ji we tevahiya temenê xwe rojî digire?»
Selmanê Farisî pêşkêşî kir: «Ez, ya Resûlê Xwedê!»
Pêxember (Silav Xwedê lîwî û malbata wî be) got: «Kî ji we tevahiya temenê xwe şevê zindî ye (şevên xwe bi îbadetê derbas dike)?»
Selman: «Ez, ya Resûlê Xwedê!»
Hazret pirsî: «Kî ji we her şevê Qur'anê xilas dike (temen dike)?»
Selman: «Ez, ya Resûlê Xwedê!»
Di vê demê de, yek ji hevalên Pêxember (Silav Xwedê lîwî û malbata wî be)bi hêrs bû û got:
«Ya Resûlê Xwedê! Selman bixwe mêrekî Ecem (îranî) ye û dixwaze li me, eşîra Qureyşê, serfiraziyê bifiroşe. Te got: "Kî ji we tevahiya temenê xwe rojî digire?" wî got "Ez", lê ev piraniya rojan xwarinê dixwe. Te got: "Kî ji we tevahiya şevan şevên xwe bi îbadetê derbas dike?" wî got "Ez", lê ew piraniya şevan radize. Te got: "Kî ji we her rojekê Qur'anê xilas dike?" wî got "Ez", lê ew piraniya rojan bêdeng e.»
Resûlê Xwedê (Silav Xwedê lîwî û malbata wî be)got: «Bêdeng be, ey filan! Tu kû, Loqmanê Hekîm kû?! Ji Selman bixwe bipirse, te agahdar bike.»
Di vê gavê de, zilam rû bi Selman kir û got: «Ey Selman! Te negot ku tevahiya rojê rojî digirî?»
Selman: «Erê! Min got.»
Zilam: «Lê min dîtiye ku tu piraniya rojan xwarinê dixwî.»
Selman: «Ne wisa ye ku tu guman dikî. Ez her mehê sê rojan rojî digirim û Xwedayê bilind û mezin dibêje: *"Her kes bi yek qencî were, wî deh qatî wê heye."* (Enam 160) Her kes karekî qenc bike, deh qatî wê xelata wî heye. Wekî din, meha Şe'banê heta Remezanê rojî digirim. Bi vî awayî, ez mîna ku tevahiya temenê xwe rojî digirim.»
Zilam: «Te negot ku tevahiya temenê xwe şevê zindî me?»
Selman: «Erê! Min got.»
Zilam: «Lê ez dizanim ku tu piraniya şevan di xewê de yî.»
Selman: «Ne wisa ye ku tu difikirî. Min ji hevalê xwe, Resûlê Xwedê – Sela Xwedê lî û li malbata wî be – bihîst ku digot: *"Her kes bi destnivêjkî (bi abdest) razê, ew mîna ku tevahiya şevê zindî kiriye û mijûlê îbadetê bûye."* Ez jî her tim bi destnivêjkî radizêm.»
Zilam: «Ma te negot ku her rojê tevahiya Qur'anê dixwînî?»
Selman: «Erê! Min got.»
Zilam: «Lê tu di piraniya rojan de bêdeng î?»
Selman: «Ne wisa ye ku tu dişibînî, ji ber ku min ji hezkiriyê xwe, Resûlê Xwedê – Sela Xwedê lî û li malbata wî be – bihîst ku ji Alî – Sela Xwedê lî be – got:
*"Ey Alî! Mînakê te di nav ummeta min de mîna sûreta "Qul Huwa Xwedê Ehed" e. Kîjan kes wê carekê bixwîne, sêyekê Qur'anê xwendiye; kîjan kes du caran bixwîne, du sêyê Qur'anê xwendiye; û kîjan kes sê caran bixwîne, tevahiya Qur'anê xwendiye."*
*"Ey Elî! Her kes ku te bi zimanê xwe hez bike, du sêyê baweriyê (îmanê) li cem wî ye; û her kes ku te bi ziman û bi dil hez bike û bi destê xwe alîkariya te bike, baweriya wî temam e."*
*"Sond bi Xwedayê ku min bi mafî şandiye, eger hemû axînî te bi hez bikin, çawa ku ezmanî (firişte) te hez dikin, Xwedê tu kesî bi agirê dojehê ezab nedikira."* Ez jî her rojê sê caran sûreta "Qul Huwa Xwedê Ehed" dixwînim.»
Wê gavê zilamê îtirazker ji cihê xwe rabû û devê xwe girt, mîna ku kevirek li devê wî ketibe.
**Çavkanî:**
*Çîrokên Biharu'l-Enwar, cildê duyem, çîroka 61.*
Your Comment