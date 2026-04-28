Al Cazîra: Amerîka her ku diçe bêtir tê veqetandin; Ewropiyan li hember şerê Îranê bêhna wan qetiyaye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –, Mihemed el-Misrî, analîstê Enstîtuya Lêkolînên Bilind a Dohayê, dibêje: "Dewletên Yekbûyî û Îran her du jî hîs dikin ku dem li gorî wan e, lê her ku ev rewş zêdetir berdewam bike, rewş wê zorûtir bibe."
Wî di berdewamiyê de, bi îşaretekê li dirêjbûna şer, got: "Bi rastî ez difikirim ku Ewropî bêhna xwe didine der."
El-Misrî di derbarê gotinên duh ên Şansolyê Merts de ku gotibû "Îranî pir bi hostayî danûstandinan dikin û Amerîka kêm kirin", got ev nîşan dide ku Trump di bin zexteke her ku diçe mezintir de ye ji aliyê hevalbendên xwe ve yên ku bawer dikin "ew (Trump) wan di vê tevliheviya mezin de asê kirine û nikare wê çareser bike."
Vê analîstê Ereb zêde kir: "Trump ji bihîstina vê gotinê kêfxweş nabê û Şansolyê Almanyayê li Trumpê dixe, lêdaneke ku ziyanê dide wî."
El-Misrî tekez kir: "Tiştê balkêş ev e ku ev nîşan dide Dewletên Yekbûyî û Îsraîl, heta ji hevalbendên xwe jî, her ku diçe bêtir cuda bûne."
