Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê îdiaya depokirina çekên Amerîkî red dike

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA—Wezareta Hundir (Navxweyî) di vê daxuyaniyê de ku roja Şemiyê, 2'ê Gulanê 2026 hate weşandin, rasterast îşaret daye hevpeyvîna kanala "Channel 8" û anîbû: «Di bernameya navborî de, pêşkêşvan û karekî partiyê (Mihemed Huramî) daxwaz kirine ku çekên ku ji aliyê Amerîkayê ve hatine şandin, radestî Wezareta Hundir bûne û li embarekî li Hewlêrê têne hilanîn. Ev gotin bi temamî derew û rêşaşker in û tu bingeh û esasê wan tune.»
Wezareta Hundirê bêyî ku navê hereketa taybetî bîne, îdîa kir ku yên ku van çekan bidest xistine, dixwazin bi tawanbarkirina hikûmetê, şopa xwe paqij bikin. Di beşek ji daxuyaniyê de hatiye: «Ew kesên ku van çekan birine, hemû hêza xwe ji bo veşartina rastiyê bi kar anîne û bi belavkirina şayîkan (zilgan, gotinên bêbingeh) li pey vê ne ku hişê giştî beralî bikin; lê rojekê wê were ku divê bersivdar bin.»
Ev wezaret ragihand ku mafê şikayeta qanûnî ji bo xwe diparêze: «Wezareta Hundirê dê li dijî kanala televîzyonî û mêvanê bernameyê doz (şikayet) bike. Divê ew li dadgehê ji bo daxwazên xwe belgeyên xwe pêşkêş bikin, wekî din divê cezayê belavkirina gotinên bêbingeh (bûhtan) bikişînin.»
Ev nakokiya gotarî (çekî) di demeke de pêk tê ku ji dema axaftinên nakokî yên Donald Trump yên derbarê "negihatina çekan armancê" de, du partiyên sereke yên Herêma Kurdistanê di şerekî medyayê yê tam de, hevdu bi bidestxistina neqanûnî ya van alavên leşkerî tawanbar dikin.
Servîsa Îraq û Herêma Kurdistanê - Wezareta Karên Hundir (Navxweyî) ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi derxistina daxuyaniyeke fermî, gotinên dawî yên derbarê hilanîna çekên Amerîkî di embarên vê wezaretê de, înkar (tekzîb) kir û ragihand ku dê ji medyaya belavker û mêvanê bernameyê gilî (doz) bike.
