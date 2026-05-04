Nûnerê Welîyê Feqî li Pakistanê: Berxwedana Îranê piştî şehîdbûna Ayetullah Xameneî, riya serbilindiya ummeta îslamî vekir

Li gorî rapoya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)— ABNA —Beşdarên vê merasîmê, bi bal kişandina ser girîngiya parastina yekîtiya ummeta îslamî, didomina rêça berxwedanê û hişyariya li hember komployên tîrêjkar, pêwîstiya şerê li dijî kiryarên dijminên ummeta îslamî wekî hewceyiyekê dîtin.
Ev konferansa bi navê "Konferansa Sersaxiyê ya Şehîd û Zanyaran" li Klûba Çapemeniyê ya Rawalpindiyê hate lidarxistin, ku tê de komeke zanyar, ramanwar û çalakdarên çandî yên Pakistanê amade bûn.
Axêverên vê konferansê, bi bal kişandina ser cihê şehîdan di xurtkirina nasnameya îslamî de, girîngiya yekîtiya di navbera mezhebên îslamî de, bi taybetî Şîe û Sunî, da zanîn û belavkirina nakokiyan wekî yek ji girîngtirîn amûrên dijminan ji bo qelskirina cîhana îslamî bi nav kirin.
Ew bi îşaretekê li guherînên herêmê, rola Şoreşa Îslamî ya Îranê di xurtkirina ruha berxwedanê û ragirtina li hember zextên derve de jî da zanîn û eşkere kirin ku ev rê, ku piştî şehîdbûna Hezretê Ayetullah Xameneî û berxwedana miletê Îranê li hember eniya stemkarîya cîhanê, ber bi serbilindiya ummeta îslamî ve hatiye vekirin, hîn jî ji bo miletên misilman îlhambexş e.
"Elem Mevlana Seyîd Sacid Elî Neqewî", nûnerê Welîyê Feqî li welatê Pakistanê, bi gotina ku Ayetullah Xameneî kesayetiyeke berfireh û xwedî pîvanên ramanî yên cihêreng bû, got: Wî zatê mezin Şoreşa Îslamî gihand lûtkeyê û pêyema zelal ya mekteba Ehlul Beyt (s.x), bi taybetî ramana Huseynî, ragihand cîhanê.
Rêberê Şîeyên Pakistanê zêde kir: Ev raman li ser wê bingehê ye ku peyrewên vê mektebê li hemberî tu hêzeka pûç û nerewa serî netewînin û çanda şehîdbûnê wekî beşek ji nasnameya bawerî û dîrokî ya xwe dihesibînin û ji ber wê sedemê ye ku Komara Îslamî ya Îranê bi rêbertiya Seyîd Elî Xameneî, bi ragirtin û berxwedana li hember zext û dijminatiyan, karîbû vê rastiyê bipejirîne ku di rêça rastiyê de ne tawîzê cîh heye û ne paşveçûnê.
Wî herwiha eşkere kir: Komara Îslamî ya Îranê bi ragirtina li hember Amerîka û rejîma Israîlî, ne tenê qureya wan şikand, lê di heman demê de bi rengekî şayesteyî ji rûmet, nasname û cihê Îslamê jî parast.
