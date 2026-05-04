Xwendekara Lubnanî ya Civata Zehra (s.x) diyar kir: Îmamê Şehîdê me Muwahhidekî rastîn û têkoşerekî bêhempa bû

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Xanîm Fatîma Melhem, ku ji Cameʿat uz Zehrâ (s.X) xwendekar û dawîxwaz e, di mûkeba Cameʿat uz Zehrâ (s.x) de beşdar bûye û dilnivîsekî xwe wisa pêşkêş kir, ku tê gotin:
“Xwedayê Hikmetdar ferman kirye:
«In tensurû llah yensurkum we yusbit aqdâmekum»
(Eger hûn alîkariya Xwedê bikin, Xwedê jî alîkariya we dike û gavên we di cengê de qewimî dike).”
Dijminê sîyonîstî ji zêde li ser 75 salan e ku li kêleka Libnanê hatiye damezrandin û bi domdarî li Başûrê Libnanê hêz û qirkirin xebitand. Ev hemû di rewşekê de çêbû ku dewleta Libnanê bi awayekî nivîskirî û bêdeng maye, û ev bêlêdî û galakî wisa kir ku gelê başûrê Libnanê bi xwe bersiv bidin, li ser xwe berxwedanê bi dest xistin û berxwedana filistînî piştgirî bikin.
Hucûma sîyonîstî di salê 1982an de—ku sê sal piştî serkeftina Şoreşa Îslamî bû—zêde tûnd bû. Ew dem, tankên sîyonîstî heta paytexta Libnanê, Bêrut, gihîştin. Bi vî awayî, Libnan di rewşa ku li wan rojên “salên Îsraêlê” hatin navandin de, bi rêya hilbijartina serokê cumhur bi daxwaza Îsraîlê, heta rewşekî têbîrandî ya tebeʿiyeta Îsraîlê de ket.
Hinek Lubnanîyên şîʿî—ku nûkoka berxwedana Îslamî û komara Hizbullahê li Libnanê bûn—hatin Îranê û çûne xizmeta rojavayî ya Îmam Xomeynî (r.a). Ew rewş û giraniya xwe jê re pênase kirin. Îmam Xomeynî (r.a) wisa ferman da:
“Bi tawakkulê li ser Xwedayê Biqedr û Biqewet, ji sifirê dest pê bikin. Xwedê bi we re ye, û wê hêza xwe ji we re bide.”
Erê; berxwedana Îslamî ya Lubnanê li bin nêrîna Îmam Xomeynî ji sifirê dest pê kir؛ erê, berxwedana Lubnanê tiştikî nehatîye xwe—ne çaresazî, ne çete, ne çavkanî. Lê ji sifirê dest pê kir, heta ku di salê 2000an de azadî hate gihîştin.
Piştî serkeftina dîrokî ya salê 1385 (2006), Hizbullah li gorî pêşbîniya “rehbera şehîd” bûye hêzê herêmî, û hemû van hemû bi tawakkulê li ser Xwedê, bi piştgirîya Komara Îslamî ya Îranê, bi taybetî bi piştgirîya “rehbera şehîd Elî Xameneî” re hate pêkanîn û pêşvebirin.
Ev çîrokê dîrokî ji me re diyar dike ku girêdana di navbera berxwedana Libnanê û Komara Îslamî ya Îranê de çend girîng e؛ ev girêdan tenê yekîtiyê siyasi an stratejîk nîne، lê yekîtiyekî yek dem û yek ruh e ku li bin serdestiya du serokê hezîz û azîz hate avakirin. Ev tenê hevpeymanekî îtifaq nîne، belkî yekbûna stratejîk e ku ji hêla peşmerg û pêşengên Sipahê Pasdarana Îslamî, bi rêberiya rehberê me di şandinekî 40 salî an zêdetir de hate çêkirin.
Ev hevpeymanî wekî yek rewş û yek teşeya civakî tê dîtin، Komara Îslamî li Îranê û berxwedan li Libnanê wekî du qismên yek laş in ku ji hev dinayîn nayê veqetandin.
Serkeftina Komara Îslamî = serkeftina berxwedanê, = serkeftina şîʿayên Lubnanê, = serkeftina xwe ya Libnanê.
Xweda nikare, heke bi rewxistina Komara Îslamî çi bibe، ev rewş rastî di ala heye bibe li ser xwedîma berxwedanê li Lubnanê, û her qada şer û diplo¬masiyê bi hev girêdide. Ev girêdan di awayekî zelal de dixuye li wextê ku hatî winda kirinê de serdana Amerîkayê bû ku were çar çêkirin û qebûlkirina agirdestî li Libnanê, ku ji hêla gelek kesan ve wekî aspekta herî zelal a vê yekbûna tê zanîn.
Mehwerê berxwedanê (Ehmewe¬ra muqaweme) tenê koman û qada zêdetir ên yekbûyî ne، ku bi ser faîdayên siyasî an îqtisadî yek bibin. Ew mehwerekî ye ku di navbera dewletê Ehl î Beît û şoreşa Ehl î Beît (s.a.) de heye، û ji bo yek faîde—faîdeya Îslamê—yekbûyî û hevdemî çêdike.
Hêza berxwedana Îslamî li Lubnanê jilvekî dîyar e ji hêza Şoreşa Îslamî ya Îranê، ku bi yek doktrîn، yek rêbaz û yek qanûn hatine yek kirin.
Dijminên me ji rojên Şêx Raxib Harb heta ser Seyîd Abbas el Musawî، Îmad Muxniye û Seyîd Hesen Nasrullah—hemû serok û pêşengên berxwedana Lubnanê—bi têrora xwe hewl da ku van ji nava rê û aqîdeya berxwedanê derxînin. Wan bawer kir ku heke ev kesan were kuştin، bawer û razîbûna gel ji bo aqîdeya berxwedanê jî wê winda bibe.
Lê encam çi bû؟ Xwînên ku hate xwestin، himmet û îradeya mujahidan ji bo şer li dijî sîyonîst û dagirkeran zêdetir qewitand.
Ev xelet e ku dijminên nezdar û bêaqil kirin. Heman stratejî ji bo Komara Îslamî ya Îranê jî ceribandin: heke bi bêaqlî bawer kirin ku bi kuştina “Imam Xameneî” dikarin vê rêya pîroz bi dawî bikin، di encamê de xwîna vê rehbera şehîd hate winda kirin، lê ruhê qetʿiyet û têkoşînê di xal û venê xwînê gelê Îranê de zêdetir hate şewitandin.
Rewşa şoreş û serdemê yürûşkirina xelkê, bi bala ruh û şan û şerefê re herî zêde hat bilindkirin؛ şoreş di ruh û canê gelê de kokand، dara şoreşê bi xwîna serok û pêşengên xwe tije bû، û azm û biryarên mujahidan dîsa zêdetir qewî û hesîn bûn.
Baş mînakê ev e ku îro bi çavan xwe dibînin: cemʿeta vê gelê dilsoz û bi serfirazî li dorê şoreş، li dorê rehber û li dorê pergalê Îslamî, ku tenewehit û nîrahatiyê di dilên dijminan de danîştand.
Heke dixwazî، dikarim:
• Îmamê şehîdê me, yek muwahidê rastîn, yek şermezarê bêhevîr bû, û wek dayikê wê, Fatima Zehrayê (s.x), di ber hemû estikbaran de leşkerê tenê kesî ya Xwedê bû.
• Ey axa canim! Tu hêz û hêja¬tirîn kesî di jiyana min de yî. Dîsa jî Xwedê şükir dikim ku çend caran serketim ku xwe li ber mala te bibînim؛ û bi hewla Xwedê, hêvîdarim her weha bi dîdara serokê hêja me, Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî (hafazahu llah) jî şerefbend bibin.
• Rêberê hêja min! Bi çûna te, hezaran hesret di dilê min de şewitîn dike ku nikarim bi zimançê gotin bêjin. Tenê hêvîya min ji bo ku ev hesret hêdî hêdî şifa bibîne, ew e ku bi xwe hemû hêz bidim li têbîn û teblîx.
• Silav û rêz û rahmeta Xwedayê Bilind li ser hemû mujahidanê Orduya Komara Îslamî ya Îranê, li ser serbaz û komandoyên wan, heta me karûbarên bêdeng û nenas. Silav û rahmeta Xwedayê Bilind li ser hemû fedayî û cerxî biran (îsar¬ger û canbaz); û silav û rêz û rahmeta taybet a Xwedê li ser malbatên girîng û birûskirî yên hemû şehîdên şerê binxwedî ya Amerîkayê û rejîma sîyonîstî li dijî gelê mezin a Îranê.
• وَما النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللهِ العَزیزِ الحَکیم
• Serkeftin tenê ji aliyê Xwedayê Biqedr û Biqewet e.
• وَالسَّلامُ عَلَیکُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُه
• Tê gotin ku şehîd Elî Ehmed Melhem, birayê vê xwendekar û dawîxwazê Cameʿat uz Zehrâ (s.x), di nêzîkî de di encama hucûmên xerab¬karaneya rejîma sîyonîstî li ser Libnanê de xwedî serfiraziya şehîd bûyî.
• Ez bi navê Xwedayê, li dijî xwedanê şer û şetanê revî heydayî digirim.
• Bi navê Xwedayê Erhem errahîm.
• Silav û dûrozî li ser axayê me, Muhemmed (s.x.a) û malbata wî ya paqij û baş.
• Xwedayê Biqewet di pirtûka xwe ya pîroz de dibêje:
• Bismillahir rahmanir rahîm
• “Eger hûn alîkariya Xwedê bikin, Xwedê jî alîkariya we dike û gavên we di cengê de qewimî dike.”
• Rastegotina Xwedayê Bilind û Mezin e.
Xwendekara Lubnanî ya Civata Zehra (s.x) diyar kir: Îmamê Şehîdê me Muwahhidekî rastîn û têkoşerekî bêhempa bû
Xwendekara Civata Zehra (s.x) ji welatê Libnanê bi amadebûna xwe li meqeba (muxeba) vê saziyê, ravekirina şikildana berxwedana îslamî ya Libnanê û bandora her du îmamên şoreşê (Îmam Xumênî û Îmam Xamineyî) li ser serfiraziya berxwedanê pêk anî.
