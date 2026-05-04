Ayetullahê Cewadî Amolî di hevdîtina xwe bi Wezîrê Rê û Bajarvaniyê re;Ala Îranê nasnama gel e/yekitiyê ye,şertê rawestana li hember pergala serdst e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–, Xanima Ferzanê Sadiq Malûmerc, Wezîra Rê û Bajaravakirinê û heyeta pê re, îro sibehê bi Ayetullahê Uzma Cewadî Amolî re civîn û gotûbêjek kir.
Hezreta Ayetullah Cewadî Amolî di vê civînê de, bi qedr û şanazîya Paytexta Îmam Xumeynî (rehmetullahî aleyh) û Rêberê Şehîd [Ayetullah Beheştî] bilind kir û diyar kir: "Em spasî Xwedê dikin ku di serdemekê de dijîn, ku em perçeyek ji wê ronahiya bêdawî ya Îslamê dibînin."
Wî Paşê wêneyekî giştî yê guherînên cîhanî yên piştî Şerê Cîhanê yê Duyem, avabûna hêzên mezin û guherînên pergala navneteweyî çêkir û bi bîranîna nameya dîrokî ya Îmam Xumeynî bo Mîxaîl Gorbaçov – ku heyeta Îranê ew ne ragihand, lê pêgoya wê fêrî wan kir –, anî ziman ku ew name nimûneyek ji nêzîkatiya perwerdehî û çandî ya Îslamê ye, li hemberî cîhan û hêzên mezin.
Wî Hezretî her wiha behsa sûcên ku ji aliyê Amerîkayê ve hatine kirin kir û tekez kir: "Îro cîhan rûbirûyê herrikîneke ye ku xwedî mentiqê mirovî nîne. Ev herrikî rojekî sûcên Filistînê û qiraliya bêrehm a Xezayê dest pê dike, roja din jî heman sûcan li dibistana Mînabê, nexweşxane û herêmên niştecîbûnê yên Îranê dike. Em bi mirovekî re rû bi rû namînin."
Ayetullahê Uzma Cewadî Amolî bi destnîşankirina potansiyelên çandî û dîrokî yên Îranê, li ser cudahiya şaristaniya welêt bi Amerîkayê re tekez kir û got: "Îran xwedî paşxaneyeke dewlemend a zanist, huner û giyanîyetê ye, divê ev rast were nasîn û parastin. Cûdahiya me bi Amerîkayê re ew e ku Îran hem dîrok heye, hem jî erdnîgarî. Her derê vî welatê fireh biqelişînin, şopek ji huner û zanistê dibînin, lê Amerîka wusa nîne. Ji ber vê yekê, divê em li hemberî wan bi xwe dispêrin çand, dîrok û nasnameya xwe, bisekinin."
Wî Hezretî wan bi gotina "Divê em bi cîhanî bifikirin û bi herêmî tevbigerin" dewam kir û zêde kir: "Mentîqa Îslamî, nêrîneke wêdetir ji sinorên erdnîgarî heye û li ser bingehên wekî qedr û qîmeta mirov, pabendbûna li peymanê û rêzgirtina ji qanûnan ve hatiye avakirin."
Wî her wiha got: "Dema em dibêjin mirov bi mirinê ji qalikê xwe derdikeve, ne ku diherive, ev gotineke nû ye. Ango em hene ku em hene. Ji ber vê yekê, heke em herheyî ne, divê em ramana herheyî jî hebe. Ramana herheyî jî di bin siya tewhîdê de ye."
Ayetullah Cewadî Amolî bi bîranîna ku "me mentîqa cîhanî heye û divê em pabendî soz û peymanên xwe bimînin" diyar kir: "Mentîqa me dibêje ku divê em pabendî qanûn û sozên xwe bimînin. Eger bi kesekî re soz û peymanek mebest, divê em wê neperçînin. Ev pêbendbûn, heta di têkiliya bi misilmanên ne (gayrê misilman) re jî divê were sepandin. Ev mentîqa cîhanî ya me ye."
Wî Hezretî wan di berdewamiya axaftina xwe de, bi bal kişandina ser rûyên yekîtiya neteweyî li seranserê welêt, diyar kir: "Îro li her derê Îranê, em şahidê rûyên hevgirtin û giyanê bawerîya gel in. Ev giyan, berhemê çanda dînî û perwerdehiya Îslamî ye, ku gelê Îranê li dora nirx û nasnameya hevpar kom kiriye."
Wî bi destnîşankirina rola dîn di avakirina vê yekîtiyê de, zêde kir: "Amadebûna gel bi têgeh û ramanên cihêreng, ji jin û mêran bigire heta nifşê ciwan, di bin ala Îranê de, nîşana kûrahiya bandora çanda dînî di civakê de ye; çandek ku karî têgehên wekî fedakarî, şehîdatî û girêdayîya bi bavûkalan re di navbera tevayî çînan de bi cih bike."
Ev Mercîiya Taklîdê her wiha bi sipaskirina ji kiryarên Wezareta Rê û Bajaravakirinê yên di warê pêşxistina binesaziyan, avakirina tûnelan û baştirkirina rêyên ragihandinê de, ev kiryar di kêmkirina xetere û hêsankirina rabûn-û-rûnişta gel de bibandor bi nav kir û ji hewldanên pêkhatî qedirgirtin.
Wî Hezretî bi vegotina cîhê bajarê pîroz ê Qumê, li ser pêwîstiya pêşxistina binesaziyên Parêzgeha Qumê, bi taybetî avakirina firgehê, tekez kir.
Ayetullahê Uzma Cewadî Amolî li ser pêwîstiya xizmetguzariya rastgo, xizmeta dilpak û tevgera li ser rêya nirxên Îslamî tekez kir û bi qedirgirtina ji xizmetên berpirsan û bi destnîşankirina hewldanên hikûmetê re, diyar kir: "Em ji bo hemû berpirsan, bi taybetî ji hizreta wan yê Bijîşk (Pezêşkiyan), lava dikin û hêvîdar in ku xizmetên hemû xizmetkarên gel, ji aliyê Xwedayê Bilind ve bêne qebûlkirin."
