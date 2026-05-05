Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezareta Şer a Rejîma Siyonîst piştî belavkirina gazînameyekê ji bo ramana herî baş a rûbirûbûna bi balafirên bêmirov (ÎHA)yên Hizbullahê re, niha li ser 70 bersivên wergirtî lêkolînê dike.
Rojnameya îbranî "Yediot Aharonot" nivîsiye: "Di çarçoveya pêşbaziya ji bo dîtina çareseriyekê ji bo kwadkopterên Hizbullahê de, Wezareta Şer a Rejîma Siyonîst gazînameyek ji bo wergirtina pêşniyarên pargîdaniyan weşand."
Ev wezaretê piştî weşandina vê gazînameyê, 70 bersiv wergirtin ku ew nirxandin û lêkolîna wan dike.
Li gorî nivîsara Aharonot, bi gelemperî pêvajoya pêşkêşkirina pêşniyaran ji dema wergirtina daxwazê heta hilbijartina pargîdaniyê, mehan dikişîne, lê vê carê li gorî rayedarekî bilind û bi sedema hewcedariya lezgîn û pêşbaziya rejîma Siyonîst bi Hizbullahê Lubnanê re, ev pêvajo lezandî ye.
Di nav agirbesta dawî de ku carinan ji aliyê dagirkerên Siyonîst ve hate binpêkirin, Hizbullahê derdora 70 îHAyên bi bombe ve girêdayî berdan ku 11 ji wan bûn sedema kuştîn û birîndarbûna çend ji hêzên dagirker bûn, 2 ji van îHAyan jî ketine hundirê Felestîna dagirkirî û bûne sedema birîndarbûna çend leşkerên artêşa rejîma Siyonîst li wir.
Gazîkirina Wezareta Şer a Rejîma Siyonîst ji bo ramana herî baş a rûbirûbûna bi balafirên bêmirov (ÎHA) yên Hizbullahê re
