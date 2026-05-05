Şandina 650 hezar dolarî alîkariya gel a Heratiyên Efxanistanê bo Xezzayê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêbaza berhevkirina alîkariyên gelî ji bo gelê Xezzeyê li parêzgeha Heratê hê jî berdewam dike û heta niha zêdetirî 650 hezar dolar ji aliyên pîşe, dikandar, malbat û komên gelî yên vê parêzgehê hatiye peydakirin û bo Xezzeyê hatiye şandin.
Berpirsên kampanyayê ragihandine ku ev alîkarî bi hevrêziya saziyên têkildar ên Talebanê, bi taybetî li herêmên ziyangirtî yên wekî Refahê, di nav malbatên hewcedar û ziyangirtî yên ji şer de tê belavkirin.
Wan tekiye li ser wê yekê kir ku armanca vê tevgerê, hevgiriya mirovî bi gelê Felestînê re û nîşandana piştgiriyê ji qurbaniyên şer li Xezzeyê re ye.
Talebanê berê bi gelek caran êrîşên Îsraîlê li ser Xezzeyê şermezar kirine û daxwaza rawestandina tavilê ya van êrîşan kirine.
Rayedarên herêmî yên Heratê jî gotine ku tevî pirsgirêkên aborî û jiyanî yên li Efxanistanê, gelê vê parêzgehê hê jî berdewam dike li ser berhevkirina alîkariyan û plan dikin ku rêjeya alîkariyê zêde bikin.
Li gorî berpirsên vê kampanyayê, qonaxên paşerojê yên şandina alîkariyê jî têne plankirin û ji parêzgehên din ên welêt hatî xwestin ku beşdarî vê rêbazê bibin.
.........
Dawiya peyamê
Etîket:
Efxanistan, Herat, Xezze
Your Comment