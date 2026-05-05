Stratejiya Trump a li dijî Îranê gelek bi bandor e!

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Tiştê ku vê rewşê cuda dike ne tenê têkçûna di qadek taybetî de ye, lê nekarîna veguherandina hêza tund bo destkeftiyek siyasî ya domdar e; Pirsgirêkek ku ji her demê bêtir eşkere bûye, nemaze di nêzîkatiyên Donald Trump de.
Di vê çarçoveyê de, danasîna "perdeya stratejîk" rastiya ku tê de vebijarkên berî Washingtonê hemî biha ne û garantiya serkeftinê tune ye, nîşan dide. Ev rewş derket holê dema ku armancên diyarkirî û veşartî yên Dewletên Yekbûyî di rûbirûbûna wê ya dawî de bi Îranê re di pratîkê de nehatin pêkanîn.
Ramana destpêkê li Waşingtonê li ser wê bingehê ava bû ku bi sepandina zextên leşkerî, aborî û derûnî yên hevdem, têkildarî Taranê dikare di heyameke diyarkirî de mecbûrî paşvekişînê bike. Lê di pratîkê de, ne binesaziya sereke ya Îranê wekî texmîn kirî hilweşiya û ne jî îradeya siyasî ya Taranê qels bû.
Berevajî van hesaban, Îran bi piştbesta tevliheviyeke ji alavên req û nerm, karî destpêşxeriyê li qada şer biparêze. Yek ji girîngtirîn pêkhateyên vê rêbazê, bikaranîna modela şerê nehevseng bû; modelekê ku ji bingehê ve ji bo betalkirina serdestiya klasîk ya aliyê hember hatiye sêwirandin.
Di çarçeveyeke wisa de, li şûna ku mirov beşdarî rûbirûbûneke rasterast û bihatir bibe, girîngî bi avakirina zextên navxweyî, pestan û nediyarbûnê tê dayîn. Ev yek jî wisa kir ku Amerîka tevî desthilata leşkerî ya bilind a xwe, nikaribe serketineke biryardar bi dest bixe.
Ji wê zêdetir, girîngiya jeopolîtîk a Tengava Hirmizê wekî yek ji deriyên teng ên sereke yên enerjiyê yên cîhanê, bû xenceke biryardar di hevsengiyan da.
Karîna Îranê ji bo têkbirina vê rêyê, heta li asteke îhtîmalî, bihayê rîskên ji bo Amerîka û hevalbendên wê zêde kir.
Ev faktor, ne tenê aliyê leşkerî, lê belê aliyên aborî û derûnî yên qeyranê jî zexm kir û her biryareke li Waşingtonê aloztir dike.
Lê belê, dibe ku girîngtirîn nîşana pêkveçûna stratejîk di qonaxa piştî bidawîhatina qonaxa sereke ya pevçûnan de were dîtin. Di vê demê de, tê payîn ku Amerîka bikaribe bi kêmanî beşek ji armancên xwe bi cih bike an rêyeke nû ji bo kontrolkirina Îranê derxe. Lê rûyê rastiyê diyar kir ku ne tenê desteke berbiçav bi dest neketiye, lê belê hin şiyanên Îranê di hin waran de xurttir bûne. Ev jî wisa kir ku kelêşana navbera «têgihiştina hêzê» û «bandora rastîn» zêdetir derkeve holê.
Li asta navxweyî ya Amerîkayê, ev têkçûn bê biha nebûne. Zêdebûna bihayê darayî yê şer, zext li ser rayagiştî û guman li ser bandora wan siyasetên ku hatine pejirandin, hemî bûne sedema qelsbûna pozîsyona siyasî ya Trump. Di atmosferekê de, her biryareke nû – çi bi armanca berfirehkirina tansiyonê be çi kêmkirina wan – xetera cidî bi xwe re tîne.
Berdewamiya li ser rêya niha dikare çavkanî û baweriya Amerîkayê zêdetir têk bibe, di heman demê de paşvekişîn jî wekî pejirandineke bêdeng a têkçûnê tê dîtin.
Ji aliyê din ve, Îran karî bi parastina yekîtîya navxweyî, yek ji girîngtirîn armancên aliyê hember di vê hevsengiyê de betal bike.
Ezmûnan diyar kirine ku zextên derveyî, di gelek rewşan de, li Îranê ahenga navxweyî xurttir kirine, ne ku dubendiyê ava bikin. Ev yek jî yek ji wan hesabên xelet bû di stratejiyên Amerîkayê de ku her tim dubare dibe. Bi rastî, Waşingtonê nikarî têgihiştineke rast ji dînamîkên navxweyî yên Îranê re bi dest bixe û ev yek avakirina siyaseta bibandor kiriye zehmet.
Li asta herêmî jî, bûyeran helwesta Amerîkayê aloz kiriye. Hevalbendên kevneşopî yên Waşingtonê di paşerojê de ji bihayê rûbirûbûna rasterast a li dijî Îranê hişyartir bûne. Ji aliyê din ve, hin lîstikvanên herêmî hewl dane ku bi pejirandina siyaseteke hevsengtir, xwe ji pevçûneke bihatir biparêzin. Ev guherîn, bi awayekî bibandor qada manevrayên Amerîkayê sînordar kir û îhtîmala avakirina hevahêngiyeke herêmî li dijî Îranê kêm kir.
Di van şert û mercan de, tiştê ku jê re tê gotin «pêkveçûna stratejîk», rewşeke derbasbûnê nîne, belkî encama komkirina hesabên xelet û bêçarebûna ji adaptasyonê re li gorî rastiyên li erdê ye. Amerîka li hemberî hevsengiyekê ye ku amûrên kevneşopî yên hêzê wek berê bandor neman û aktorekî wek Îranê karî hilweşînên heyî bi kar bîne da ku hevsengiyê bi qezenca xwe biguherîne.
Bi gelemperî, em dikarin bibêjin ku ew pêkveçûna heyî, ji her tiştî zêdetir, encama dijberiyeke bingehîn e: ji aliyekî ve xwastina Amerîkayê ji bo parastina wêneya serdestiya xwe, û ji aliyê din ve, sînordarkirina pratîkî ya vê serdestiyê. Ev dijberî di rûbirûbûna bi Îranê re gihîştiye lûtkeyê û bûye sedem ku her kiryarek xwedî encamên pêşbînînekirî be.
Di dawiyê de, ya ku ji van bûyeran dikare were fêrbûn, guherîneke hêdî hêdî di qaîdeyên lîstikê de ye. Îran nîşan da ku dikare bihayeke berçav li aliyê din bike û astengî li bigihîştina armancên wî bike. Her çend ev model dibe ku bi temamî bibe sedema serketineke klasîk, lê bandoreke balêkêşî heye di avakirina astengî û parastina pozîsyoneke stratejîk de.
Ji ber vê yekê, «pêkveçûna stratejîk» a Trump, ne tenê li xaleke diyarkirî, lê belê di çarçoveyeke rêbideke demdirêj de jî divê were şirovekirin; prosesekê ku tê de destketiyên Amerîkayê rûbirûyê zehmetiyên mezintir bûne û aktorên wek Îranê bi piştbesta rêbazên nerm û pirçîn, karîne hevsengiyan bi awayekî ji nû ve pênase bikin ku derketina Waşingtonê her ku diçe zor dibe.
5 May 2026 - 20:13
News ID: 1810385
Source: Mehr News
Di çend hefteyên borî de, yek ji wan peyvên sereke yên ku gelek caran di edebiyata medyayî ya Rojavayê de dubare bûye, «pêkveçûna stratejîk» a Amerîkayê ye li dijî Îranê; rewşeke ku hêdî hêdî ji têkçûneke demkî derbas bûye û li asta biryardanê de veguheriye qeyraneke kûr.
