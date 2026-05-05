Zengilên Bêdeng li Qudsê; Xirîstiyanên Filistînê ji Sîya Tirsnak a Siyonîstan Dipeyivin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Xirîstiyanên Filistînê ji zêdebûna tacîz û tedbîrên sînordar kirin ên ji aliyê hêzên rejîma Siyonîst ve li Qudsê Rojhilat ê dagîrkirî, eşkereya xwe ya giranî nîşan dane.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Anatoliyê, niştecîhên vê herêmê dibêjin ku van zextan di çarçoveya komeke sînorkirinên ewlehiyê, astengên derbaskirinê û destdirêjiya li cih û sembolên olî yên wan de tên sepandin.
Sînorkirin di perestin û gihîştina dêran de
«Ûdet Seîd», welatiyekî xirîstiyan, bi destnîşankirina sînorkirinên hatine sepandin, tekez kir ku xirîstiyan tewra di rojên olî de jî ji gihîştina dêran têne mehrûm kirin. Li gorî wî, rawestgehên venêrîna leşkerî û tedbîrên ewlehiyê astengî li amadebûna azad di merasîmên perestinê de dikin û ev rewş «binpêkirineke eşkere ya azadiya perestinê» tê hesibandin.
Zêdebûna atmosfera tirs û bêewlehiyê
«Mehfûz Hisrî», ji niştecîhên Ramallahê, jî ragihand ku rewş wisa bûye ku tewra xwediyên destûrê jî bi zehmetî dikarin têkevin Qudsê Rojhilat. Wî got: «Gel ji êrîşê ditirse, lê tu derfetek ji bo parastina xwe nîn e.» Li gorî wî, acizkirin û provokasyonên berdewam, atmosferek bêewlehiyek berfireh ji bo niştecîhan ava kiriye.
Provokasyonên fermî û rastdarkirina tevgerên biheqaret
Di heman çarçoveyê de, «Şadî Ewad», welatiyekî xirîstiyan ji Bêtlehmê, bi destnîşankirina zêdebûna «provokasyonên fermî» ragihand ku gotinên hin rayedarên siyonîst bûne sedema gelekirina van tevgeran. Wî îşaret da gotinên Wezîrê Ewlehiya Navxweyî yê rejîma Siyonîst ku tevgerên wekî tifkirina xirîstiyan wekî «kevneşopiyeke kevn» şirove kiribû; gotinên ku li gorî Ewad, bi pratîkê bûne sedema rastdarkirina destdirêjiyan.
Tomarkirina nimûneyên berbiçav ên destdirêjiyan
Di yek ji bûyerên dawî de, hin cihêgirên siyonîst êrîşî rahîbeyekê li Qudsê Rojhilat kirin û ew ji bo nexweşxaneyê hate guhestin. Her wiha vîdyoyek weşiyaye ku nîşan dide kesek li deriyê dêra Ermeniyan a li beşa kevin a Qudsê, tif dikir û kiryarên biheqaret pêk dianî. Ev kiryar di rewşekê de rû didin ku li gorî çavdêran, lêmihatina bibandor a li hemberî kiryaranên van êrîşan nayê kirin.
Armancgirtina mal û cihên olî
Li gorî vê raporê, tacîz bi tenê kesan ve sinordar nabe, lê di nav de rê li ber hatina xirîstiyan a erd û milkên xwe girtin û tewra girtina dêran di merasîmên olî de jî heye. Van kiryaran bi gelemperî bi piştgiriya hêzên leşkerî ji cihêgiran re tê kirin.
Hewldana ji bo guherandina tevna nifûs û olî
«Corc Zîna», ji welatiyên din ên xirîstiyan, tekez kir ku ev siyaset bi armanca zextê li Filistîniyan ji ber ku erdê xwe bihêlin, têne dubare kirin. Li gorî wî, êrîşên li dijî ruhaniyan û dêran, digel nebûna berpirsiyarîgirtinê, astek xeternak a nefretê nîşan dide.
Çavdêr jî hişyarî didin ku berdewamiya vê rêbazê, hebûna dîrokî ya xirîstiyan li Qudsê Rojhilat dike xetereyê û nasnameya olî ya vî bajarî bandor dike.
...............
Dawiya peyam
Etîket: Xirîstiyanên Filistînê, Dêr, Rejîma Siyonîst
Your Comment