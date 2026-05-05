Tehran ji Amerîkayê re got: «Bên pêş, lê tê dayîn»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —berpirsekî bilind ê ewlehî û siyasî yê Îranê ji El-Mayadînê re ragihand: Birêvebirina Tengava Hurmuzê bi temamî di bin desthilata Îranê de ye.
Wê çavkaniyê ku navê wê nehatiye hildan, dibêje: Kontrolkirina Tengava Hurmuzê bi temamî di destê Îranê de ye û ev jî peyama hêzên çekdar ên me ye ji bo Amerîkayê.
Wê berpirserê Îranî zêde kir: Peyama me ji bo Amerîkîyan ev e ku eger pêşve biçin, ew ê bibin hedef.
Her wiha got: Diyar e ku berdewamiya kiryarên dijminane yên Amerîkayê dê bibe sedema berfirehbûna ezmûna birêvebirina Tengava Hurmuzê û dubarebûna wê di rewşên wekhev de.
