Ciyawasiya siyasî–leşkerî li rejîma Îsraîlê / qeyrana bêhempa di birêvebirina şerê li dijî Hizbullahê de

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —– Di şopandina gotûbêj û nîqaşên karbidestan li saziyên leşkerî, ewlehî û siyasî yên rejîma Îsraîlê de di heyama dawî de, zêdebûna eşkere ya tundiya navbera astên siyasî û leşkerî yên vî rejîmê, tê dîtin. Lewra li ser berpirsiyariya têkçûnê di vê dorê ya şerê bi Hizbullahê re, bûye çarçoveyek ku piraniya helwest, daxuyanî û eşkerekirinên tê de cih digirin, di heman demê de qeyrana birêvebirina rûbirûbûnê hîn jî bê çareseriyeke rastîn maye.
Li gor rapora rojnameya «El-Exbar» a Lubnanê, di vê bêderketinê de, meyla fermandarên dijminê Îsraîlî ji bo zêdekirina tundiya êrîşan jî zêde bûye, ku ev hewlek e ji bo guhertina rastiyên meydanî û ferzkirina hevkêşeyên nû. Rapora pêşeroj, nêrînek li ser pîvanên vê nakokiya navxweyî li ser bingeha şopandina helwest, daxuyanî û mekanîzmayên saziyên rejîma Îsraîlê pêşkêş dike.
Belavkirina berpirsiyariyan
Pêla yekem a vê hevrikiya navbera astên siyasî û leşkerî yên Îsraîlê bi daxuyaniya «Binyamîn Netanyahû», serokwezîrê vî rejîmê, dest pê kir. Wî ragihand ku ji artêşa Îsraîlê xwestiye ku bersiveke bihêz bide binpêkirinên Hizbullahê di peymana agirbestê de. Lê hin karbidestên leşkerî yên Îsraîlê ji medyayê re gotin ku axaftinên Netanyahû, ji xapandina raya giştî pêve tiştekî din nîne û armanca wan kêmkirina zexta niştecihbûnên bakurê Îsraîlê ye.
Ev nîqaş gava gihîşt lûtkeyê ku mijara droneyên Hizbullahê û bandora wan li ser hêzên Îsraîlî li başûrê Libnanê hate mijûzkirin, heta ku ew bû sedema binpêkirina exlaqî ya artêşa Îsraîlê, wek bûyera wêrankirina peykera Hezretî Mesîh li gundê Debel li başûrê Lubnanê û herwiha raporên li ser talan û dizîna ji aliyê leşkerên Îsraîlî ve ji malên gel li gundên dagirkirî yên başûrê Lubnanê, jê hate kirin.
Di her xala hesas ê şerê heyî de piştî Operasyona Tufana El-Eqsa, qelsiya navbera asta siyasî û leşkerî ya Îsraîlê, bi taybetî navbera serokwezîr û serokê Biryargeha artêşa vî rejîmê, careke din eşkere dibe. Ev rewş berê di serdema «Hertsî Halewî» de jî hatibû dîtin û naha bi «Eyal Zemîr», serokê Biryargeha nû yê artêşa Îsraîlê, dubare dibe. Lê tiştê nû li gorî analîstekî leşkerî yê Îsraîlê, ew e ku bêhempa ye ku serokwezîr û wezîrên Îsraîlê hema rojane êrîşî fermandarên artêşa vî rejîmê bikin.
Çîroka serfiraziyê li kû ye?
Ev ciyawasiya eşkere piştî ragihandina agirbestê bi Îranê re jî zêde xuya bû; wê demê Netanyahû îdia kir ku artêşa Îsraîlê di pêşandana destkeftiyên xwe de li Îranê têk çûye û ev mijar bandor li nêrîna raya giştî kiriye.
Lûtkeya vê ciyawasiyê ew dem bû ku Netanyahû ragihand ku fermana xwe daye artêşa Îsraîlê ku êrîşên tund li dijî Hizbullahê li Libnanê bike, lê çavkaniyên leşkerî tekez kirin ku tu guhertin di fermankarên operasyonel de pêk nehatiye û êrîşa pêkhatî jî di çarçoveya asayî de bû, ne kiryarek awarte.
Van çavkaniyan tekez kirin ku daxuyaniyên Netanyahû tenê ji bo xapandina raya giştî û kêmkirina zexta navxweyî bûne. Wan herwiha zêde kirin ku operasyonên artêşa Îsraîlê bi tamî li gor fermana asta siyasî têne kirin.
Ev yekem ciyawasiya navbera her du astan nebû. Berê jî fermandarê herêma bakurê artêşa Îsraîlê gotibû ku operasyonên Libnanê armanca wan çekbazîkirina Hizbullahê nîne; di heman demê ku Netanyahû û wezîrê şerê Îsraîlê tekez dikirin ku şer bê çekbazîkirina Hizbullahê nakeve.
Kabûsa droneyan û bêhêziya Îsraîlê
Digel ku rapor nîşan didin ku desta artêşa Îsraîlê ji bo bersivdana Hizbullahê bi sedema agirbesta ku ji aliyê Amerîkayê ve tê piştevazî kirin, sinorkirî ye, êrîşên drone yên Hizbullahê û ziyanên giran gihandina hêzên Îsraîlê, ji nêrîna hin analîstan, tê wateya vegera nav batakoya Libnanê û şerekî bêrawestan.
Yek ji analîstan jî gotiye ku Îsraîlê ku difikirî ku Hizbullahê ketiye feqekê stratejîk, bi xwe ketiye xefika stratejîk.
Matmayîna Berxwedanê
Çavkaniyekî bilind yê ewlehiyê yê Îsraîlê qebûl kiriye ku droneyên xwekuj ên Hizbullahê, matmayînek mezin a meydana şer bûne û artêşa Îsraîlê amadekariya têra ji bo rûbirûbûna wan nedîtiye.
Berevajî wê, Netanyahû hewla xwe daye ku vê mijarê bi asta siyasî ve girê bide û gotiye ku pirsgirêka droneyan, astengiya çareseriyeke siyasî ye li Libnanê.
Di heman demê de, analîstên leşkerî yên Îsraîlê hişyarî dane ku gefa droneyan divê bibe pêşîneya salên pêşeroj ên artêşa vî rejîmê.
Qeyrana exlaqî û dîsiplînê
Rapor herwiha ji zêdebûna pirsgirêkên dîsiplînê yên di artêşa Îsraîlê de, ji wêrankirina sembolên olî bigire heya talankirina mal û milkên sivîlan, agahî didin. Hin analîst bawer dikin ku ev rewş hewcedariya destwerdana lezgîn a serokê Biryargeha Îsraîlê heye.
Lêbelê, fermandarên artêşa Îsraîlê dibêjin ku ew di navbera hilbijartina pêşîneyan de mane, digel ku zexta siyasî berdewam e.
Hin analîstên Îsraîlî hişyarî dane ku artêşa Îsraîlê bê dîsiplîn û bê nirxên exlaqî, wê bibe komeke çekdarî ya bê nasname.
Ber bi dîtina tawanbar ve
Di dawiyê de, hin analîst bawer dikin ku ev hevrikî nîşan didin ku Îsraîl ketiye qonaxa dîtina tawanbarê têkçûnê piştî agirbestê. Digel ku hinên din dibêjin ku artêşa Îsraîlê bi bandor di meydana niha de têk çûye û siyasetên nû ber bi vegera siyaseta ragirtina Hizbullahê ve diçe.
Lêbelê, ciyawasiya sereke ne li asta siyasî lê li fermandariya leşkerî ya rejîma Îsraîlê tê dîtin; wê derê ku tê hêvîkirin ku serokê Biryargeha artêşa vî rejîmê, helwesteke zelaltir li ser rewşa heyî û berterefên xwe pêşkêş bike.
