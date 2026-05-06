Li Îdlibê di navbera hêzên hikûmetê û çekdarên biyanî de pevçûn derketine

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Bakurê Rihayê Idlibê şahidî tengasiyeke ewlekarî û hişyariyeke leşkerî ya mezin bû li ser bingeha pevçûnên di navbera hêzên Golani (Ahmed el-Şerayê heyî) û şervanên biyanî yên bi eslê xwe Ozbek û Tirkmenistanî li derdora gundên Fûe, Kefriya û Kefircalis.
Çavkaniyên herêmî ragihandine ku hêzên girêdayî Ebû Muhemmed el-Colanî, kampanyayeke êriş û girtinê li gundê Kefriyayê pêk anîne ku bûye sedema girtina hejmarek ji çekdarên biyanî, di heman demê de pevçûnên navbirrî li gundê cîran Fûe derketine, li gel hatina hêzên leşkerî û ewlekarî yên zêde ji bo dorpêçkirina herêmê û şopandina xwestiyan.
Li gor agahiyên destpêkê, tundiya rûbirûbûnên di demjimêrên borî de zêde bûye, ku dengê gulebarana giran û dengê teqînên li derdora gundên Fûe, Kefriya û Kefircalis hate bihîstin, li gel livîna karwanên leşkerî ji bajarê Idlibê ber bi herêmên pevçûnê ve, di çarçoveya zêdekirina belavbûna ewlekarî û berdewamiya operasyonên paqijkirin û girtinê.
Çavkaniyan piştrast kirine ku pevçûnên herî tund li gundê Fûeyê di navbera hêzên ewlekarî û şervanên Ozbek de qewimiye, digel nûçeyên destpêkê yên li ser ziyanên li her du aliyan, bêyî ku heya niha jimareyeke rast di dest de be.
Daneyên destpêkê destnîşan dikin ku hêzên ewlekarî yên navxweyî karîbûn zêdetirî 20 şervanên Ozbek bigirin yên ku bi tawanbariya beşdarbûna dorpêçkirina şaxê ewlekarî yê dadwerî li bajarê Idlibê du roj berê, lê operasyonên ewlekarî hîn jî berdewam in û herêm di doxa hişyariyeke bilind de ye.
