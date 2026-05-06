Rapora rojnamevanî eşkere dike ku zêdetirî 600 êrîşên li dijî saziyên Amerîkayê li Iraqê hatine kirin

Li gor nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —Rapora rojnamevanî، bi îqtibas ji berpirsyarekî bilind ê Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DUA)، îro Çarşemê، 6ê Gulanê 2026، eşkere kir ku saziyên Amerîkayê li Iraqê di dema êrîşa leşkerî ya zalimane ya Amerîka û Siyonîstîstî (Cihûyên Siyonîst) li dijî Komara Îslamî ya Îranê de، rûbirûyê zêdetirî 600 êrîşan bûne. Ev jimar asta bilindbûna tundiyê li qada Iraqê di wê qonaxê de nîşan dide.
Li gor raporê، Balyozxaneya Amerîkayê li Bexdayê hişyariyên xwe nû kir û got ku "Berxwedana Îslamî ya Iraqê ya hevpeymana Îranê" hêj jî planan dike ji bo pêkanîna êrîşên nû yên li dijî welatiyên Amerîkayê û berjewendîyên Amerîkayê li herêmên cuda yên Iraqê، di nav de Herêma Kurdistanê. Balyozxaneyê herwiha destnîşan kir ku hin aliyên di nav saziyên dewleta Iraqê de hêj jî piştgirîya siyasî، darayî û operasyonel ji Berxwedana Iraqê re peyda dikin.
Berpirsên Amerîkayê piştrast kirin ku Waşington li bendê ye ku Bexda gavên "pratîkî û berbiçav" bavêje da ku ciddîbûna xwe di veqetandina dewletê ji wan fırqeyan de nîşan bide، bi riya derxistina hêmanên wan ji saziyan، rawestandina darayîkirina wan، û birîna mûçeyên şervanên wan. Ev bi taybetî di dema ku berpirsên Amerîkayê dosyaya Alî Zeydî، serokwezîrê berpirsyar، dişopînin.
Raporê herwiha eşkere kir ku bi kêmî ve 16 cihên leşkerî yên Amerîkayê li Rojhilata Navîn ji ber êrişên dawî yên Îranê ziyan dîtine. Ev cihên ku girîngiya stratejîk in، pirsiyarên li ser paşeroja hebûna leşkerî ya Amerîkayê li herêmê û şêweyê rûbirûbûna bi Îranê re derdixin holê.
Ev daneyên di çarçoveya pevçûnên zêdebûyî yên di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Komara Îslamî ya Îranê de tên. Di vê navberê de، Iraq yek ji wan qadên herî hesas e، ji ber belavbûna fırqeyên Berxwedana Îslamî ya Iraqê yên ku hevpeymanê Komara Îslamî ya Îranê ne.
Bi berdewamiya êrîş û êrîşên hevbeş، nîqaş li ser paşeroja rola Amerîkayê li Iraqê û îhtîmala ji nû ve xêzkirina nexşeya kargêriyê li herêmê zêde dibe.
