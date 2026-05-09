Miftiyê Omanê: Divê Misilman li dijî êrîşên li ser Xezzeyê û Îranê bibin yek

10 May 2026 - 00:50
News ID: 1812099
Source: kmr.abna24.com
Miftiyê Ummanê bang li yekîtiya misilmanan kir ji bo beramberî dagirkeriyên rejîma siyonî li hemû welatên îslamî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê(S.X) ABNA _ Şêx Ehmed El-Xalîlî, Muftiyê Omanê, li ser hesabê xwe yê li ser tora civakî ya X nivîsandiye: Em êrîşên hovane yên rejîma Siyonîst li ser Xezzeya delal bi tundî şermezar dikin.

Wî zêde kir: Em bang li hemû Misilmanan dikin ku di rêzek yekane de li hember êrîşa li ser Şerîda Xezzeyê, Îranê û hemû axên Îslamî bisekinin.

Muftiyê Omanê zêde kir: Umeta Îslamî yek ummet e û divê ev yekîtî di berxwedana li hember êrîşê, piştgiriya hev di rêya rastiyê de û jiholêrakirina derewan de were krîstalîzekirin. Xwedê ji bo alîkarî û piştgiriya xulamên xwe bes e.

