Berteka Hamasê li hember zêdebûna tawanên siyonîst li dijî girtiyên jin ên filistînî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyêt (S)–ABNA – Tevgera Hamasê îro di daxuyaniyekê de zêdebûna sûc û binpêkirinên mafên jinên girtî yên Filistînî di zindanên rejîma dagirker a Siyonîst de bi tundî şermezar kir û li ser rewşa wan a krîtîk hişyarî da.
Daxuyaniyê rewşa jinên girtî wekî "sûcek şer û binpêkirinek eşkere ya hemî peyman û qanûnên navneteweyî, nemaze Peymana Çaremîn a Cenevreyê" bi nav kir.
Tevgera Hamasê tekez kir ku jinên girtî yên Filistînî bi îşkenceya laşî û derûnî, girtina bi tenê, paşguhkirina bijîşkî ya bi zanebûn û bêparkirina ji mafên mirovan ên herî bingehîn re rû bi rû ne.
Berxwedana Filistînê tekez kir: "Berdewamiya ragirtina 87 jinên girtî yên Filistînî, di nav de jinên ducanî, nexweş û zarokên temenbiçûk, di şert û mercên dijwar de ku bê lênihêrîna tenduristiyê, xwarina guncaw û şopandina bijîşkî ne, digel serdegirtinên dubare, lêgerînên şermîner û siyaseta ragirtina îdarî bêyî sûcdariyên zelal; Ew rûyê faşîst ê dewleta dagirker û karanîna wê ya pergala zindanan wekî amûrek ji bo tepeserkirin, tolhildan û şikandina îradeya gelê Filistînê eşkere dike."
Her wiha, darizandin û girtina jinên Filistînî ji ber şîrove an nivîsên wan ên li ser medyaya civakî wekî piştrastkirina "zêdebûna siyaseta terorîzma rêxistinkirî" ya ku "hikûmeta Netanyahu, sûcdarê şer", li dijî gelê Filistînê pêk tîne, hatiye nirxandin.
Hemasê bang li Neteweyên Yekbûyî, saziyên navneteweyî yên mafên mirovan û mirovî, û Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor kir ku tedbîrên lezgîn bigirin da ku van sûcan tavilê belge bikin, zextê li ser berdana hemî jinên dîlgirtî bikin, û rêberên dagirker ji ber sûcên wan ên berdewam ên li dijî gelê Filistînî û jinên dîlgirtî berpirsiyar bigirin.
