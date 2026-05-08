"Komsay" Dengê mayînde yê manewîtiyê li dilê Uramanatê Kurdistanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Koma parêzgehan: Uramanat îro halûhewayeke cuda ye; kolanên ku bi kevir hatine ferşkirin, malên pêplûeyî û dengê dilşîr ê def û zikrê, hemû û hemû qala merasîmekê dikin ku salên dirêj e di bîra dîrokî ya gelê vî warî de zindî maye.
Merasîma «Komsay» ne tenê merasîmeke olî û kevneşopî, lê beşek ji nasnameya gelê Uramanatê ye; merasîmeke ku bi nifşan ve hatiye veguhastin û îro bûye yek ji sembolên çandî yên herî berbiçav a navçeya Serûabadê.
Roja Înê û ji saetên pêşîn ên destpêkirina merasîmê, gel ji gund û bajarên derdorê tevî Uramana Text bûn. Hebûna geştyaran ji deverên cuda jî dîmeneke taybet da vê bûyerê; geştyarên ku ji bo nêzîkî çanda resen a Uramanatê bibin, tevî vê herêma çiyayî bûne.
Merasîmeke bi kûrahî di dilê dîroka Uramanatê de
Merasîma «Komsay» di nav gelê Uramanatê de cihekî taybet digire; merasîmeke ku bi baweriyên olî û kevneşopiyên dîrokî yên gelê herêmê ve girêdayî ye û her sal bi heyecaneke taybet tê lidarxistin. Rêzikên (kalên) herêmê bawer dikin ku ev merasîm sembola hevgirtina civakî, rêzgirtina ji kevneşopiyan û girêdana gel bi nirxên manewî re ye.
Di dema lidarxistina merasîmê de, komên cuda yên gel bi cilûbergên herêmî û kevneşopî li cih amade bûn û rengûbênek cuda dan bergeha herêmê. Dengê defê, awaza zikrên merasîmê û hebûna bi coşa ciwanan û rîsipiyan li tenişta hev, dîmenek ji berdewamiya jiyana çandî li Uramanatê pêşandan.
Yek ji niştecihên Uramana Text di axaftina xwe bi nûçegihanê Mehrê re got: "Komsay ne tenê merasîmek e; ew beşek ji jiyana gelê vê herêmê ye. Em bi vê merasîmê mezin bûne û hewl didin ku em wê ji bo nifşên pêşerojê biparêzin."
Hebûna bi coşa geştyaran li Uramanatê
Lidarxistina merasîma Komsayê îsal bi pêşwaziyeke berçav a geştyaran re bûye. Gelek rêwiyan ji parêzgehên cuda yên welêt ji bo temaşekirina vê merasîma manewî û nasîna çanda Uramanatê tevî Serûabadê bûne.
Yek ji geştyaran di axaftina xwe bi nûçegihanê Mehrê re got: "Min berê wêneyên gelek ji Uramanatê dîtibûn, lê amadebûna vê merasîmê ezmûneke temamen cuda ye. Li vir çand, xweza û manewîtî li kêleka hev in."
Geştyar ji bilî amadebûna merasîma Komsayê, ji cazîbeyên xwezayî û dîrokî yên herêmê jî serdanê dikin; ev mijar bûye sedema geşbûna bazara herêmî, cihên rûniştinê yên eko-geştûguzariyê û firotina pîşesaziyên destan.
Çalakvanên warê geştûguzariyê bawer dikin ku merasîmên kevneşopî yên wekî Komsayê dikarin bibin yek ji bingeha sereke ya pêşxistina geştûguzariya çandî li Kurdistanê. Ev kapasîteya ku eger bi awayekî guncan bê naskirin, dikare rola girîng bilîze di geşbûna aborî ya deverên gundî de.
Uramanat mîrateyeke zindî ji çanda îranî
Uramanat ku di salên dawî de wekî mîrateya cîhanî ya UNESKO'yê hatiye tomarkirin, berhevokek ji çand, mîmarî, muzîk, merasîm û şêwaza jiyanê ya taybet a gelê Kurd di nav xwe de bi cih girtiye. Merasîma Komsayê jî beşek ji vê mîrateya çandî ya zindî tê hesibandin.
Merasîma "Komsayê" di nav gelê Uramanatê de cihekî taybet digire; merasîmeke ku bi baweriyên olî û kevneşopiyên dîrokî yên gelê herêmê ve girêdayî ye û her sal bi heyecaneke taybet tê lidarxistin.
Mîmariya pêplûeyî ya gundên herêmê, cilûbergên kevneşopî ên gel, muzîka sofî (erfanî) û merasîmên olî, hemû li kêleka hev nasnameyeke kêmberhem ji bo Uramanatê ava kirine; nasnameyeke ku her sal geştyarên zêdetir ber bi vê herêmê ve dikişîne.
Pisporên çandî bawer dikin ku parastin û vejandina merasîmên xwecihî dikarin rola bi bandor bilîzin di xurtkirina nasnameya civakî û çandî ya nifşê ciwan de û lidarxistina merasîmên wekî Komsayê derfetek e ji bo nifşê nû ku bi kevneşopî û baweriyên berê ve bê nasîn.
Amadebûna berpirsên herêmî di merasîmê de
Di merasîma îsal de, Fîrûz Arifî, walî (fermandar) ê Serûabadê, bi komeke ji berpirsên navçeyê re amade bû û ji nêz ve ji rêveberiya lidarxistina merasîmê agahdar bûn.
Walîyê Serûabadê li gel vê merasîmê, bi destnîşankirina girîngiya merasîmên xwecihî di pêşxistina çandî ya herêmê de, got: "Parastina kevneşopî û merasîmên resen ên Uramanatê, beşek ji parastina nasnameya dîrokî û çandî ya vê herêmê ye."
Arifî zêde kir: "Kapasîteyên çandî û geştûguzariyê yên Serûabadê dikarin bibe sedema pêşxistina aborî ya herêmê û lidarxistina merasîmên wiha roleke girîng dilîze di nasandina karîn û şiyanên navçeyê de."
Bepirsên herêmî herwiha li ser pêwîstiya piştgirîkirina çalakvanên çandî û pêşxistina binesaziyên geştûguzariyê li herêmê tekez kirin.
Hewraman yek ji qutbên sereke yên geştûguzariyê yên welêt
Rêveberê Giştî yê Mîrateya Çandî, Geştûguzarî û Pîşesaziyên Destan ên Kurdistanê di axaftina xwe bi nûçegihanê Mehrê re got: "Tomarkirina cîhanî ya dîmena çandî ya Hewramanê û hebûna kapasîteyên çandî, dîrokî û xwezayî li vê herêmê, bûye sedem ku Hewraman bibe yek ji qutbên sereke yên geştûguzariyê yên welêt û her tim bala hejmareke bêhejmar ji geştyaran bikişîne."
Pûya Talibniya zêde kir: "Komsayê yek ji wan bernameyan e ku her sal di nîvê meha Reşemiyê de li vê herêma cîhanî bi awayekî taybet û bi şiyan û mezinahiya herî zêde tê lidarxistin."
Wî got: "Ev merasîma ayînî îro bi amadebûna geştyaran li cîhekî nêzî ziyareta Seyîd Mistefa yê bi navê Pîr Şalyar, ku ji nevî û seyîdên Hezretê Îmam Ceferê Sadiq (silav lêbin) e, hate lidarxistin."
Talibniya zêde kir: "Sazkirina pêşangeha pîşesaziyên destan û bîranînên herêmê, defjenî, pêşkêşkirina Şimşalê Hûramî û helbestxwendin, ji bernameyên pêşbînîkirî yên vê merasîma ayînî bûn."
Ev merasîm ji bilî aliyên olî, dibin sedema xurtkirina hevgirtina civakî û yekgiriyê di nav gel de; hawîrdoreke ku tê de gel, ji xemên rojane ferqî, li dora hev dicivin û kevneşopiyên xwe yên hevpar diparêzin.
Wî zêde kir: "Merasîma Komsayê (Cejna Biharî ya Pîr Şalyar) li herêma cîhanî ya Hewramanê bûyereke girîng e ku di sala 2023'an de, bi awayekî navneteweyî, bi tomarkirina wê di salnameya geştûguzariyê ya welêt de, lihevkirin pêk hat."
Girêdana manewîtiyê û hevgirtina civakî
Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên merasîma Komsayê, hebûna berfireh a tebeqeyên cuda yên gel li kêleka hev e. Di vê merasîmê de, ciwan, pîr, jin û mêr, hemû di hawîrdoreke tijî samîmîyet û manewîtiyê de beşdarî dibin.
Gelek ji gelê herêmê bawer dikin ku ev merasîm ji bilî aliyên olî, dibin sedema xurtkirina hevgirtina civakî û yekgiriyê di nav gel de; hawîrdoreke ku tê de mirov, ji xemên rojane ferqî, li dora hev dicivin û kevneşopiyên xwe yên hevpar diparêzin.
Li kêleka merasîmê, zarok bi cilûbergên herêmî re li tenişta malbatên xwe amade bûn; dîmenekî ku nîşan dide ku kevneşopiyên Uramanatê hîn jî zindî û çalak mane.
Kapasîteya paşguhkirî ya geştûguzariya çandî li Kurdistanê
Pisporên warê geştûguzariyê bawer dikin ku Kurdistan xwediyê kapasîteyên kêmberhem e di warê geştûguzariya çandî û ayînî de; kapasîteyeke ku hîn ne bi awayekî ku guncan e hatiye nasandin.
Merasîmên wekî Komsayê, Pîr Şalyar û sair merasîmên kevneşopî yên herêmê, dikarin bibin markaya çandî ya Kurdistanê. Ev merasîm ne tenê ji bo geştyarên navxweyî, lê ji bo geştyarên derveyî jî heyraniya bilind heye.
Di salên dawî de, zêdebûna balê ber bi geştûguzariya xwecihî û ezmûn-based bûye sedem ku gelek geştyar li pey amadebûna merasîmên herêmî û naskirina çandên resen bibin; mijareke ku dikare bibe derfeteke girîng ji bo pêşxistina domdar a deverên gundî.
Merasîma «Komsayê» îsal jî di nav dengê defê, bilbilên manewî û hebûna bi coşa gel û geştyaran de, dîmenekî bi şiyan û mezin ê çanda zindî ya Uramanatê pêşandan; merasîmeke ku ji kevneşopiyekê wêdetir, vegêra dîrokê, nasnameyê û giyanê komî yê wan mirovên ku bi sedsalan kevneşopiyên xwe li dilê çiyan parastiye.
Uramanat ev rojan ji her demê zêdetir, vegêra girêdana kûr a mirov, xweza û manewîtiyê ye; warê ku merasîmên wê hîn zindî ne û di temaşe û dengûbasa jiyana modern de, dîsa jî gel li dora hev dicivînin.
