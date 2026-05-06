Projeya «Azadî»; çareseriyeke leşkerî yan rawestgeheke stratejîk li Tengava Hurmuzê؟

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Malpera CNBC di raporek analîtîk de valahiya di navbera îdîayên rêveberiya Trump û rastiyên meydanî yên li Tengava Hormuzê de analîz kiriye, hin ji axên wê ev in:
1. Îdiayên ji nû ve vekirina derbasbûnê li hember rastiya xetereyê
Di demekê de ku Amîral Brad Cooper û Wezîrê Parastinê Pete Hegsett vekirina serkeftî ya rêya bazirganiyê û derbasbûna çend keştiyan di bin parastina keştîyên hilweşîner de radigihînin, pispor bawer dikin ku ev tedbîrên sembolîk ji bo vegerandina baweriyê di bazara keştîvaniyê de têrê nakin. Heta ku xetera êrîşên Îranê sifir nebe, şîrketên mezin dê ne amade bin ku xetera derbasbûna ji tengavê qebûl bikin.
2. Nekarîna kontrolkirina hêza asîmetrîk a Îranê
Analîstên leşkerî tekez dikin ku "Projeya Azadiyê" nikare şiyanên asîmetrîk ên Îranê (wek mayînên deryayî, dron û qeyikên bilez) kontrol bike. Jack Kennedy ji S&P Global bawer dike ku ev plan ji çareseriyek biryardar ji bo ewlehiya deryayî li Kendava Farsê bêtir "ceribandinek astengkirina xetereya bilind" e.
3. Nakokî bi armancên Operasyona Epic Fury re
Rêveberiya Trump îdîa dike ku armancên operasyona berê (Epic Fury), di nav de pêşîgirtina li Îranê ji bidestxistina çekek nukleerî, hatine bidestxistin; lê raporên îstîxbaratê nîşan didin ku bernameya Îranê ji bo bidestxistina vê çekê ji havîna borî ve neguheriye û di vî warî de bi pratîkî ti pêşveçûn çênebûye.
4. Mesrefên henekdar û lojîstîka ne gengaz
Pispor tekez dikin ku ne gengaz e ku Dewletên Yekbûyî her keştiyek bazirganî di rêwîtiyek 100 mîlî de bi domdarî, hem ji hêla darayî ve û hem jî ji hêla leşkerî ve, biparêze. Jennifer Kavanaugh bawer dike ku bêyî çareseriyek siyasî û dîplomatîk, vegera trafîka keştiyan bo asta berî şer (100 keştî di rojê de) ne mimkun e.
5. Encam
Analîzek CNBC nîşan dide ku Washington di navbera "vekişînek ji Projeya Azadiyê" an "zêdebûna leşkerî ya berfirehtir" de asê maye. Bazarên cîhanî di şokê de dimînin, û heya ku li ser rakirina cezayan û garantiyên ewlehiyê peymanek neyê çêkirin, Tengava Hormuzê dê ji bo bazirganiya cîhanî "herêmek qedexe" bimîne.
