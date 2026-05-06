Berteka Sendîkaya Rojnamevanên Silêmaniyê li ser reftarên nakok ên rojnamevanê Kurd li hember Trump

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di daxuyaniyeke ku ji aliyê Şaxa Silêmaniyê ya Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê ve hatiye weşandin de, hatiye diyarkirin ku gava rojnamevanek li şûna ku erkê xwe yê agahdarkirinê bike, rolê saziyên ewlekariyê û lêpirsînê bilîze, ew tenê bêexlaqiya xwe ya medyayî nîşan dide.
Ev daxuyaniyê behsa jorîn wekî heqaret li dîroka têkoşînê û rûmeta bajarê Silêmaniyê bi nav kiriye.
Yekîtiya Rojnamevanan, digel rexnegirîkirina nelibosînê ji aliyê kanala têkildar ve, ev tevger ji prensîbên rojnamevaniyê der qebûl kiriye.
Yekîtî bi navê gelê Silêmaniyê ragihand: «Ev tevgeran ji tevahiya laşê medyayê re ne nivîsînin; Deryaya Silêmaniyê ji wan mezintir e ku bi devê çûkekî pîs bibe.»
Yekîtiya Rojnamevanên Silêmaniyê bi êrîşbirina li ser tevgera "Rehîm Reşîdî", wê ji ber kêmasiya şexsiyet û xwebinnetîbûnê pêk hatiye binav kiriye.
Ev yekîtî bawer dike ku hin kes bi sûistîfadekirina platformên navneteweyî, hewl didin rûyê wan bajaran xera bikin ku bêjeya berxwedanê û "Na" gotinê ne.
...........
Dawiya Nûçeyan
Your Comment