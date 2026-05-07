Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Xelîl el-Heyya, serokê ofîsa siyasî ya Tevgera Berxwedana Îslamî ya «Hemas»ê li Xezzeyê, di bersiva şehîdbûna kurê xwe de di êrîşa asmanî ya dagirkerên siyonîst de, ji civaka navneteweyî û navbeynkaran xwest ku Tel Avîvê mecbûr bikin ku peymanên agirbestê bicîh bîne û dagirkeriyê li Xezzeyê rawestîne.
Çavkaniyên bijîjkî li Nexweşxaneya Eş-Şifa ya Xezeyê ragihandin ku «Ezzam Xelîl el-Heyya», kurê Xelîl el-Heyya, ji ber birînên ku di êrîşa asmanî ya roja Çarşemê ya rejîma siyonîst de li taxa «Ed-Derac» pêk hatine, şehîd bûye.
Ezzam çaremîn zarokê şehîd ê malbata El-Heyya ye ku di salên dawî de di êrîşên Îsraîlê li ser Xezzeyê de şehîd bûne.
Helwesta serokê Tevgera Hemasê li hember şehîdbûna kurê xwe: Civaka navneteweyî Tel Avîvê mecbûr bike ku agirbestê bicîh bîne
Xelîl el-Heyya di berteka xwe ya yekem de piştî şehîdbûna kurê xwe, di axaftina xwe ya bi televizyona El-Cezîre re tekez kir ku ev êrîş beşek ji «dagirkeriya domdar» a Îsraîlê li dijî gelê Xezzeyê ye û armanca wê «zexta li ser heyata danûstandinê ya Filistînî û tirsandina serokên berxwedanê» ye.
Wî got: «Peyama siyasî ya van êrîşan zelal e; Îsraîl dixwaze bibêje ku tu kes, ji serokan bigire heta zarokên wan, ji armancgirtinê neparastî ye.»
El-Heyya bi destnîşankirina ku Îsraîlê di heft mehên borî de bi binpêkirina domdar a agirbestê, zêdetirî 850 Filistînî şehîd kirine û bi hezaran kes jî birîndar kirine, diyar kir ku «Tel Avîv bi qestî bendên qonaxa yekem a peymanê bicîh nake» û bi «birçîbûna sîstematîk û astengkirina ketina alîkariyan» şert û mercên mirovî xirabtir kiriye.
Wî zêde kir ku Tevgera Hemasê her roj raporên binpêkirinên Îsraîlê radestî navbeynkaran dike, lê «Îsraîl hemûyan paşguh dike».
Serokê Tevgera Hemasê li Xezzeyê ji navbeynkarên navneteweyî xwest ku Tel Avîvê mecbûr bikin ku peymanên xwe bicîh bîne û hişyarî da: «Eger ew nikaribin Îsraîlê mecbûr bikin, peyman dê rûbişkê.»
Wî tekez kir ku Hemas amade ye ku tavilê têkeve qonaxa duyem a peymanê, lê tenê heke «hindikayên mirovî» yên ku di nav de xwarin, derman, vekirina dergehan û derxistina cenazeyên ji bin kavilan jî hebe, bên peydakirin.
Çekbazkirina berxwedanê bêwate ye
El-Heyya her wiha pêşniyara Îsraîlê ya li ser «çekbazkirina berxwedanê» di şert û mercên niha de «ne rasteqîne» bi nav kir û got: «Dema ku gelê me bigihêje heta pêdiviyên herî bingehîn ên jiyanê jî nagihêje, axaftina li ser mijarên stratejîk bêwate ye. Pêşînetî bicîhanîna temam a qonaxa yekem a peymanê ye.»
Wî bi îşaretekê li gefên dawî yên Îsraîlê yên ji bo nûvejandina şer, got: «Dagirkeriya Îsraîlê qet nesekiniye, tenê bi leza kêmtir berdewam dike. Em li zêdekirina rewşê nagerin, lê eger şer li me bi zorê were, em ê ji gelê xwe biparêzin.»
El-Heyya di dawiyê de tekez kir ku pêşeroja danûstandinan bi asta cidiyeta civaka navneteweyî ve girêdayî ye di mecbûrkirina Îsraîlê de ku pabendî peymanên xwe be.
