Vegotina Pezşkiyan ji rûniştina du saetî ya bi Rêberê Şoreşê re

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokkomar di civîneke nediyar de li Wezareta Pîşesazî, Kar û Bazirganiyê li gel nûnerên pîşe û bazariyan, bi îşaretekê li hevdîtina xwe ya dawî bi Hazretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamene'î, Rêberê bilindpayeyê Şoreşa Îslamî re, atmosfera serdest a vê hevdîtinê û aliyên kesayetî, exlaqî û birêveberiyê yên wî rave kir.
Doktor Mesûd Pezişkîyan bi beyana ku ev hevdîtin di atmosfereke samîmî de pêk hatiye û gotûbêj nêzîkî du saet û nîv dom kiriye, diyar kir: "Tiştê ku di vê civînê de ji her mijarekê din ji bo min zêdetir berçav bû, awayê rûbirûbûn, cûreya nêrîn û şêwaza nefsbiçûk û bi kûrahî samîmî ya Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî bû; nêzîkatiyeke ku atmosfera gotûbêjê veguherandibû hawîrdoreke li ser bingeha pêbawerî, aramî, hevpiştgirî û gotûbêja bênavbûnê."*
Serokkomar bi îşaretekê li ser pêwîstiya xurtkirina hevgirtin, pêbawerî û hevpişgiriyê di astên birêveberiyê yên welêt de, ronî kir: "Dema ku bilindtirîn makamê welêt bi vî reftarê exlaqî, nefsbiçûkî û giyana gelweyî re rûbirûyê berpirs û kesan dibe, ev tevger bi awayekî xwezayî dikare bibe nimûne ji bo pergala birêveberiyê û îdarî ya welêt; nimûneyeke li ser bingeha berpirsyarîpêgirtin, nêzikbûna bi gel û bihîstina rastîn ya pirsgirêk û kêşeyan, her wiha ku Rêberê Şehîd û Mezin ê Şoreşa Îslamî jî di sîret û kiryarên xwe de pabendî wê bûn."*
Dr. Pezişkîyan her wiha bi ravekirina nêrîna xwe li ser têgiha berpirsyariyê di pergala Îslamî de, diyar kir: "Berpirsyarî û cihê bicihanînê, ne maf û serkevtin e, lê barê giran angaştgirtina li ser peyman, bersivdarî û xizmeta gel e û divê tu berpirs cihê xwe wedanekê ji bo dûrketina ji gel an jî cudahiyek danîna di navbera xwe û civakê de nehesibîne."
Serokkomar zêde kir: "Makamê Mezin ê Rêberî jî di vê hevdîtinê de bi rastî bi vî giyanî amade bûn; giyanekî li ser bingeha sadeyî, nefsbiçûkî, samîmîyet û rêzgirtina hevbeş, ku dibû sedema ku atmosfera gotûbêjê tam bênavber, eşkere û bi hesta nêzikbûn û pêbaweriyê pêk were."
Pezişkîyan tekez kir: "Di şert û mercên hesas ên niha yên welêt û herêmê de, hebûna vî nêzîkatiyê di bilindtirîn asta desthilatdariyê de, dikare roleke girîng bilîze di xurtkirina sermayeya civakî, hevgirtina birêveberiyê û zêdekirina hêvî û hevpişgiriyê di civakê de."
