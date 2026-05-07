Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rêvebirê Giştî yê pargîdaniya Chevron Corporation, ku yek ji mezintirîn şirketên naftê yên Amerîkayê ye, hişyariyek li ser tundbûna krîza peydakirina enerjiyê li cîhanê da û ragihand ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYE) nikare kêmasiya ku li bazara cîhanî ya naftê çêbûye, tije bike.
Rêvebirê Chevronê diyar kir ku cîhan niha bi kêmbûna naftê re rû bi rû maye û rewşa stokên enerjiyê hêdî hêdî ber bi xirabûnê ve diçe. Wî tekez kir ku berê nêzîkê %20 yê enerjiya cîhanê bi rêya Tengava Hurmûzê dihat peydakirin û her astengiyek li ser vê rêya stratejîk, bandoreke rasterast li ser bazara enerjiyê ya cîhanê dihêle.
Wî her wiha got ku DYE nikare vê kêmbûna peydakirinê tije bike û bazara cîhanî ya naftê ketiye qonaxeke zexta zêdebûyî (fêgirêj). Li gorî gotina wî: "Ev bazareke cîhanî ye" û encamên kêmbûna peydakirinê bi tenê li herêmekê taybet nasekinin.
Rêvebirê Chevronê bi destnîşankirina rewşa Ewropayê ragihand ku kêmbûna giran a sotemeniya balafiran bûye sedema betalkirina hin firînan û ji nû ve sazkirina bernameyên firînê. Wî zêde kir ku sotemeniya Jet (Jet fuel) li hin welatên Ewropayê bûye maleke pir kêm. Ev pirsgirêk nîşanek e ku krîza peydakirina enerjiyê her kûrtir dibe.
Ev berpirsê neftê yê Amerîkî her wiha hişyarî da ku DYE jî di demeke nêzîk de dê rûbirûyê zextên bihayê yên zêdetir bibe. Li gorî gotina wî, kêmbûna stokan û zehmetiya dabînkirina peydakirina domdar, fikarên li ser pêşeroja bazara cîhanî ya naftê û ewlehiya enerjiyê di mehên pêş de zêde kiriye.
Pêşbîniya Pisporekî Enerjiyê yê Amerîkî: Amerîka Nikare Kêmasiya Naftê ya Cîhanê Tije Bike / Rewş Ber bi Xirabûnê Ve Diçe
Rêvebirê Giştî yê pargîdaniya enerjiyê ya Amerîkî Chevron îro hişyariyekî giran li cîhana aborî da û ragihand ku rawestana peydakirina naftê ji ber Tengava Hurmûzê, bûye sedema kêmasiyeke cidî li bazara cîhanî. Wî her wiha destnîşan kir ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYE) jî nikare vê kêmasiya mezin a naftê tije bike.
