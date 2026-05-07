Îsraîl; Ji Hevalbendiya Stratejîk heta Mesrefa Siyasî ya Amerîkayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rojnameyên Amerîkî The New York Times (NYT) û The Washington Post (WaPo) di du raportên cuda de bal kişandin ser guherîneke kûr a siyasî û ramanî ku bandor li têkiliyên kevneşopî yên Amerîka û Îsraîlê kiriye. Ev guherîn êdî ne tenê bi Partiya Demokrat ve sînordar e, lê di nav herikîna rastgir a populîst a nêzîkî Donald Trump de jî tê dîtin.
Li gor rapora torê Al Jazeera , ev her du lêkolîn destnîşan dikin ku şerê ku DYE li kêleka Îsraîlê li dijî Îranê dest pê kir , vê guherînê lezandaye û pivana Îsraîlê kiriye navenda nakokiyên navxweyî yên siyaseta Amerîkayê.
Şikefta di Ordûgaha Trumpê de
Rapora The New York Times ya bi qelemê Anton Troianovski , bawer dike ku tiştê ku di nav tevgera "Let’s Make America Great Again" (MAGA) de diqewime, ne tenê nakokiyeke demkî ye li ser siyaseta derve, lê şerek e li ser nasnama Trumpîzmê.
Li gor vê nivîsê, rastgirên Amerîkayê ku bi dehsalan xwe wekî piştgirên bêşert û merc ên Îsraîlê didan nasîn, naha rûbirûyê serhildaneke navxweyî dibin; bi taybetî di nav ciwanên parêzeparêz (muhafezekar) û rûyên nû yên çalak ên di podcast û torên civakî de.
The New York Times ji Laura Loomer , çalaka rastgir a tund a Amerîkayê û yek ji nêzîkên Trump, wekî yek ji parêzvanên herî berbiçav ên Îsraîlê di nav parêzeparêzên Amerîkayê de nav dike.
Loomer bawer dike ku pêla dijberiya Îsraîlê li baskê rastgir ê Amerîkayê bûye wekî dînbûneke komî. Wê dibêje ku tişta ku wê jê re dibêje "sendroma nefreta ji Îsraîlê" , di nav ciwanên parêzeparêz ên Amerîkayê de belav dibe.
Wê her wiha ragihandiye ku plan dike bulteneke nû ya medyayê bide destpêkirin da ku li ser rûyên rastgir ên Amerîkayê yên rexnegirê Îsraîlê, bi taybetî Tucker Carlson (pêşkêşvanê navdar ê parêzeparêz), êrîşan bike.
Li gor vê raporê, Tucker Carlson pêşkêşvanê navdar ê parêzeparêz, naha bûye dengê herî girîng ê baskê rastgir ê Amerîkayê yê dijî şerê liL dijî Îranê.
Carlson, Îsraîlê tawanbar dike ku Trump ber bi şer ve birîye û serokê Amerîkayê kiriye êşîrê berjewendîyên biyanî. Wî bi awayekî eşkere gotiye ku piştgiriya leşkerî ya ji bo Îsraîlê, bi berjewendîyên neteweyî yên Amerîkayê re li dijî hev derdikeve.
Anton Troianovski (nivîskarê NYT) bawer dike ku ev helwest, guherîneke kûr di nav piştgirên şopa "Amerîka Pêşî" (America First) de nîşan dide. Ev herik, naha piştgiriya leşkerî ya ji bo Îsraîlê wekî tiştekî li dijî berjewendîyên neteweyî yên Amerîkayê dibîne.
Rapor tekez dike ku şerê li dijî Îranê ew pêvajoya ku berê bi şerê Xezayê dest pê kiribû, zêdetir tund kiriye.
Li gor anketan, asta piştgiriya Îsraîlê, bi taybetî di nav ciwanên Komarîparêz ên Amerîkayê de, kêm bûye.
Li gor anketa navenda Pew , niha %57 yê Komarîparêzên di bin 50 salî de li Amerîkayê nerînek neyînî li hember Îsraîlê heye. Ev hejmar di sala 2022-an de tenê %35 bû.
Hilweşîna lihevkirina kevneşopî (Consensus)
Rapora The Washington Post ya bi qelemê Isaac Arnsdorf , ev wêneyê firehtir şirove dike û dibêje ku şikefta heyî êdî ne tenê bi baskê rastgir ve sînordar e, lê bûye qeyraneke belavbûyî di navbera her du partiyên Komarî û Demokrat de.
Li gor vê nivîsê, lihevkirina piştgirê Îsraîlê ku bi dehsalan hakim bû li ser siyaseta Amerîkayê, di bin bandora şerên li dijî Xezayê û Îranê de hêdî hêdî hilweşiyaye.
Raporê diyar dike ku pivana Îsraîlê naha bûye pirsgirêkek hestiyar di pêşbirkên hilbijartinên herêmî û nav-partiyê yên Amerîkayê de.
Di partiya Demokrat a Amerîkayê de, hejmareke mezin ji namzedan bi eşkereyî daxwaza rawestandina firotina çekan bo Îsraîlê dikin an jî şerê li dijî Xezayê wekî jenosîd (komkujî) bi nav dikin.
The Washington Post ji Abdelsayed , namzedê Demokrat ê Senatoya Amerîkayê ji eyaleta Michigan, nivîsand ku helwêsta li ser Îsraîlê bûye azmûnek ji bo pîvandina dilpakî (samîmî) ya siyasetmedaran û amadebûna wan ji bo berxwedana li hemberî avahiya desthilatdariya kevneşopî.
Rastgirên li dijî Îsraîlê
Li aliyê din jî, hin Komarîparêzên populîst ên Amerîkayê rexneyên bêhempa li dijî Îsraîlê anîne ziman.
Bo nimûne, James Fishback , namzedê Komarîparêz ê birêveberiya Florîdayê, dirûnê dide ku divê tu Amerîkayî canê xwe ji bo Îsraîlê nedin.
Rûyên din jî daxwaza rawestandina kirîna deynên Îsraîlê (bonds) û bi temamî bidawîkirina alîkariyên leşkerî yên Amerîkayê ji bo Îsraîlê kirine.
The Washington Post bawer dike ku ev guhertin encama faktorên cihêreng e:
1. Bêzêvî (westiyayîna) raya giştî ya Amerîkayê ji şerên derve.
2. Mezinbûna meylên neteweperwerî (nasîonalîst) û înzawaxwaz (izolasyonîst).
3. Belavbûna gotara dij-avahiya kevneşopî (anti-establishment diyalogu) di nav nifşa nû ya parêzeparêzên Amerîkayê de.
Rojnameyê her wiha destnîşan kir ku piştgirên Îsraîlê metirsî dibînin ku bandora xwe ya li ser laşê partiya Komarîparêz winda bikin, bi taybetî bi hêzgirtina rûyên wek Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene û Thomas Massy.
Nakokiya berbiçav
Her du rojname di dawiya raportên xwe de bal kişandine ser nakokiyeke berbiçav:
Dema ku Amerîka û Îsraîl cara yekemîn şerekî rasterast ê hevbeş li dijî Îranê dest pê kirine, parçeyek mezin ji bingeha civakî ya parêzeparêzên Amerîkayê ber bi rêyeke dijber ve diçe; ango:
• Dijberiya destwerdana leşkerî.
• Guman li hember berdewamiya hevalbendiya bi Îsraîlê.
Peyama dawî
