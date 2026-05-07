Merasîma Bîranîna Rêberê Şehîd ê Îranê bi Amadebûna Alimên Herêmî li Belûçistana Pakistanê

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) - ABNA – Bi hewldana Meclisa Yekîtiya Misilmanan (Maclis Wahdat-e-Muslimîn) , li herêma Nasîrabad , merasîma civîna şînê bi minasebeta çilema Rêberê Mezin, Hazretê Ayetullahê Şehîd Seyîd Elî Xamineyî hate lidarxistin.
Di vê civînê de, Hucetul Îslam Meqsûd Elî Dûmekî Balûç (Sekreterê Navendî yê Weşan û Belavkirina Meclisa Yekîtiya Misilmanan a Pakistanê), Hucetul Îslam Suheyl Ekber Şîrazî (Serokê Parêzgeha Belûçistanê), Hucetul Îslam Seyîd Zifer Ebas Şemsî (Serokê berê yê Parêzgehê), Seyyid Ebdul Qadir Şah (Sekreterê Giştî yê Parêzgehê) û Seyîd Behar Elî Şah (Serokê Herêmî) axaftin kirin.
Hucetul Îslam Meqsûd Elî Dûmekî Balûç di axaftina xwe de got ku jiyana Rêberê Şehîd bi temamî di rêya cîhadê fî sebîlillah (têkoşîna li ser riya Xwedê) û şerê li dijî Fîrewn û Yezîdên demê derbas bûye.
Wî zêde kir: "Wî bi rêberiya ramanî ya Şoreşa Îslamî, li hemberî hêzên zordest ên dijminê Îslamê bi qehrêmanî li ber xwe da."
Wî her wiha ragihand ku di roja 13ê Hezîranê de, li gor banga Rêberê Yekîtiyê, Hucetul Îslam Axa Nasir Ebas Caferî û alim û pîrên din, karwan dê ji Sindh, Belûçistan û tevahiya welêt ber bi Minara Pakistanê li Lahorê ve bimeşin da ku gel evîn û dilsoziya xwe ya ji Rêberê xwe yê mezin re eşkere bike.
Di berdêla xwe de, Hucetul Îslam Suheyl Ekber Şîrazî diyar kir ku Rêberê Mezin, feqîhekî navdar, mutehedîdekî pilebilind, zanayekî mucahid û rêberekî şoreşger bû ku bi dirêjahiya salên dirêj, umeta Îslamî li ser rêya rast rêberî kir.
Her wiha Hucetul Îslam Seyyid Zifer Ebas Şemsî di axaftina xwe de got ku Rêberê Misilmanan, Şehîd Seyyid Elî Xamineyî, îro wekî Rêberê delal ê umeta Îslamî tê nasîn û Wilayetê Feqîh nemeteke Xwedayî ji bo mirovahiyê ye.
