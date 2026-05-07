Ji nû ve xwendina salnameya xwînî ya nakokiyên Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê / Mansûr Rehîmî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Vekolîna krîzên pendûlî li Herêma Kurdistanê, ligel ji nû ve xwendina zincîreyek ji pevçûnên leşkerî, wêneyek ji rûbirûbûna dîyalektîka neqediyayî ya "dewletavakirinê" û hêza mîratî pêşkêş dike. Ger em ji tebeqeyên rûyî yên bûyernivîsiyê derbas bibin û bikevin nav veşirînek struktûrî ya ku tê de, despotîzma herêmî û anarşiya navxweyî di hemjiyana xwe ya paradoksîkal de, pêşveçûna iradeyeke neteweyî ya yekgirtî vedigirin, divê were gotin ku dîroka hevdem a vê erdnîgariyê, qada ji nû ve hilberîna domdar a modela "mîrgehên hevrik" di bedena partiyên nûjen de ye; li vê Herêmê, derbaza ji avahiya eşîrî ber bi avahiya partiyî, guherînek demokratîk nayê hesibandin, berevajî, cûreyek ji ji nû ve sazkirina hêzê ji bo sebitandina hegemoniya herêmî (Zer û Keska) bûye. Di nivîsara xwe de em rûbirûyê sê epîzodên stratejîk in ku di her yekê de, nakokî di navbera "meşrûiyeta şoreşgerî" û "berjewendiyên jeopolîtîk" de, rê li ber hilweşîna peymanên civakî yên nav-grupî vekiriye. Domana vê "dualîteya serwerî" û didoma siya giran a destêziya biyanîyan, nasnameya siyasî ya Herêmê di "rewşek awarte" ya daîmî de girtiye; rewşek ku tê de felaket wekî potansiyel di nav xilasbûnên heyî de herikî ye.
Tecrûbeya jiyanî ya siyasî li Herêma Kurdistanê, ji wê yekê zêdetir ku bûyîna iradeyek ber bi rizgariya neteweyî ve be, di bin çewisandina paradîgma "pevçûnên eşîrî-partiyî" de maye. Ji nû ve xwendina demkî van pevçûnan, ji salên 1960î heta rawestgehên heyî, perde ji rastiyeke tal radike: guherîna armancên şoreşgerî di xizmeta sebitandina hegemoniya alîgiriyê de.
Qonaxbandina stratejîk a pevçûnan û rola lîstikvanên derdorê
Dîroka hevdem a Herêmê dikare li sê epîzodên xwînî were parçekirin ku di hemî wan de, "têkiliya bi biyanî re" û "tekeliya navxweyî" her du tîjên heman meqesê bûne. Vegotineke tal a ka çawa erdnîgariya berxwedanê bûye hewşa pişt malê ya lîstikvanên herêmî. Nivîsara heyî bi pirdana di navbera dîrok û rastiyên meydanî de, vê hîpotezê bi dijwarî dişkîne ku aramiya niha ya nesekinî, diyardeya dawî ya aştî ye; berevajî, wê weke nefesek çêkirî di valahiya "hevsengiya tirsê" de dişopîne.
1. Şikandina yekem (1963-1970); Bid'eteke girêdayîbûnê
Yekem lerzên li laşê tevgera Kurdî, berhemê veqetîna di navbera "rêberiya kevneşopî" û "elîtên struktûrgerî" de bû. Hevrikûya navbera aliya "Melayî" û "Celalî" ne tenê nakokiyeke taktîkî bû, lê bingeha sapêke stratejîk avêt: "rexnekirina destwerdana biyanî di hevkêşeyên navxweyî de". Di vê serdemê de, çiya û bajar li şûna ku du kelehên temamker bin, bûn du qutbên dijmin ku mazota makîneya cenga xwe ji nakokiyên navbera Enqere, Tehran û Bexdayê peyda dikirin. Kokên vê wêraniyê vedigere hevrikûya aliyên "Melayî" û "Celalî". Ev qonax, destpêkerek kevneşopiyeke xeternak di siyaseta Kurdî de bû: hevalbendî ji paytextên herêmî li dijî hevrikê navxweyî. Di heman demê de ku aliyekî çiya bi lojîstîka Tehranê dagir kiribû, aliyê din li bajaran bi pişta Bexdayê ve hevsengiya hêzê çêdikirin. Lê dawî li 11ê Adara 1970ê lihevkirin hate bidestxistin; Mela Mistefa Barzanî efûyeke giştî ragihand û her du alî dîsa bi hev re bûn yek. Lihevkirina Adara 1970ê, herçiqas melhemek demkî bû, lê qet nikarî vîrusa "ji holê rakirina fîzîkî ya hevrik" ji avahiya ramanî ya rêberan rûkûn bike.
2. Hegemoniya xwestinê di serdema Şoreşê de (1976-1986)
Di vê deh salê de, xeyala rêberiya taybet, ceng ber bi asteke berfirehtir ve bir. Hevrikûya di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê bi awayekî sîstematîk belavî hemî aliyên din ên çepgir û Îslamgir bû. Ji aliyê din ve şerê di navbera Yekîtiya Niştimanî û hemî aliyên din ên sosyalîst, Pasok, Komunîst û Tevgera Îslamî dîsa dest pê kir û nêzî 10 salan dom kir. Ev şer heta ku operasyonên Enfal û bombebarana kîmyayî ya hin deverên Kurdistanê pişta hemûyan şikand, heta ku Îran di navbera aliyên şer de navbeynkarî nekir, qediya! Trajediya vê serdemê ew e ku felaketên mirovî yên "Enfal" û "Komkujiya kîmyayî" jî nikarîbû makîneya cenga partiyan rawestîne; li heman demê de ku Kurdistan bi girtirîn gefên hebûnê (Enfal û Jînosîd) re têkoşîn dikir, mentalîteya "hegemoniya partiyî" rê li ber avakirina eniyeke neteweyî ya yekgirtî girt. Tenê destwerdana rasterast a hêzên herêmî bû ku ji ber guherîna pêşînîyên xwe yên jeopolîtîkî, fermanek agirbestê da derxistin.
3. Serdema mîrgehên nûjen; bicihbûna pergala "du-rêveberî" (1994-1998)
Şerê salên 1990î, fîşeka dawî li yekîtîya qanûnî û erdî ya Herêmê reş kir. Ev bela û wêranî û vî şerê kurdkuj, carek din heşt salan dom kir û bi sedan kurmancên wêrek û mêrxas tê de hatin kuştin, heta ku serokên hêzên mezin ên mîna Amerîkayê li gor berjewendiyên xwe yên taybet, qîrîna wan bihîst, navbeynkarî kirin û av birijandin ser agirê wê pêlên sor. Di şert û mercên ku "valahiya hêza navendî" ji bo dewletavakirinê derfeteke dîrokî peyda kiribû, mentalîteya "mîrgehî" rê li ber parçekirina serweriyê li du herêmên "Zer û Keska" vekir. Ev qonax, lûtkeya îstîsmara hêzên herêmî û Bexdayê ji nakokiyên navxweyî yên Kurdan bû. Mîrata vê serdemê, ango sebitandina du strukturên ewlehî, darayî û rêveberî yên ji hev cuda, dimîne astenga sereke ya li pêşiya pêkanîna saziyek neteweyî ya demokratîk û zelal. Şerê bi navê "Brakojî" di salên 90î de, xala vekêşana xewna serxwebûnê bû. Berî vî şerî, bi fermana her du rêberên Yekîtiya Niştimanî û Partiya Demokrat a Kurdistanê, endamên Parlemana Herêma Kurdistanê civiyan û yekem biryara xwe ya xwînî derxistin; di 1ê Çiriya Pêşîn a 1992ê de, bi piştgiriya tank û topên Tirkiyeyê, êrîşî hêzên gerîla yên P.K.K. kirin û gelek Kurdan tê de kuştin. Di valahiya serweriya navendî de, partiyan li şûna ku bingeha saziyên demokratîk avêjin, herêma xwe dabeş kirin "mîrgehên rengîn" (Zer û Keska). Destwerdana leşkerî ya rasterast a welatên herêmê û Bexdayê di vî qonaxê de, Herêmê kir laboratuarê şerên niyabetî. Encama vê xirecirê, sebitandina du strukturên ewlehî-aborî yên ji hev cuda li Erbîl û Silêmaniyê bû ku heta îro, rê li ber avakirina "artêşek yekgirtî" û "aborîyek zelal" digire.
Astengiya diyaloga neteweyî; Vegotineke bêhêvîkirina dîrokî
Belgeyên dîrokî û hevdîtinên dîplomatîk, destnîşan dikin ku astenga sereke ya yekîtiyê, "nebûna iradeya siyasî" li seriya hêramê ye. Tercihkirina lojîka şerkeriyê li ser diyaloga neteweyî, ji ber vê rastiyê ye ku partî, domana xwe ne di sindoqa dengan, lê di parastina strukturên nîv-leşkerî û rantên ji dabeşkirina herêmê de dibînin. Bersivên stereotipî yên rêberan ji planên yekîtiyê, destnîşan dikin ku "kurdkuştin" bûye amûrek ji bo parastina hevsengiyê di şert û mercên rawestanê de. Nebûna "iradeya ber bi yekîtiyê" di nav serokan de, ji tirsê yê windakirina rentên partiyê ra dibe. Pêşniyara avakirina "Kongreyek Neteweyî" bi amadebûna elit û akademîsyenan, her tim li hember dîwarê bilind ê tekeliya leşkerî-partiyî têk çûye. Bersivên dubare yên "neqewimîna hevrik" an "serweriya leşkerî ya li ser hev", serdestiya lojîka "mîlîs" li ser lojîka "dewletavanîyê" nîşan dide.
Îro di navîne dehsala 2020-an de, Herêma Kurdistanê di "rewşa awarte" de dijî. Her çiqas xureşîna topan vemiriye jî, "şerê sar ê navxweyî" di aliyên medyayî, aborî û dîplomatîk de bi tundîzeke zêdetir didome û binesaziya ramanî ya şerê navxweyî destnexwarî maye. Medyayên partiyî hîn bi hilberîna nefretê mijûl in û bihêstina bi hêzên herêmî ve ji bo parastina hevsengiya hêza navxweyî, ji her demê zêdetir kûr bûye.
Rastiya tal a Herêma Kurdistanê ew e ku aştîya heyî, berhemê iradeya neteweyî nîne, lê encama rawestana hêzê ye û siya mîrgehên sedsalên berê yên wenda bûyî, hîn li ser serê partiyên îro yên bi rûxêş giran dike. Heta ku avahiya hêzê ji "partî-mîlîs" veguhere "sazî-welatî/şênî", Herêm dê di rewşek şilî de bimîne û her pêtîleyek biçûk dikare dîsa agirê neteweperestiya xwekujî û brakojiyê pê bixe. Dîroka 10 salên dawî destnîşan kir ku krîz ne tenê çareser nebûye, lêbelê ketiye nav tebeqeyên binî û xeternaktir ên civakî.
Ji nû ve xwendina salnameya xwînî ya nakokiyên Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê / Mansûr Rehîmî
Servîsa Iraq û Herêma Kurdistanê – Lêkolînek demkî ya şerên navxweyî yên li Başûrê Kurdistanê (Iraqê) destnîşan dike ka çawa destwerdanên derveyî û berjewendiyên alîgirî, armancên rizgarker ber bi serkirina birayan (birakujî) ve birine. Ev nivîsar, bi nirxandinek li ser sê qonaxên sereke yên nakokiyên navxweyî (ji salên 1960î heya dawiya salên 1990î zayînî), rê li ber eşkerekirina paşperdeya peyman û xiyanetên ku erdnîgariya Herêmê du par kirine, vedike. Nîvêra heyî, bi referansê li bûyerên dîrokî, ji vê xalê re israr dike ku bêdengiya çekan di salên dawî de bi awayekî bingehîn nayê wateya çareserkirina qeyranê.
