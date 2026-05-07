Peyama Fermandarê Giştî yê Supeyê (Sepah) bi munasebeta Çilrojiya Şehîdbûna Deryavan Tengsîrî û Serleşker Rizaî

Li gor rapora ajansa nûçeyan a Ehlul Beytê (s.x)– ABNA – Fermandarê Giştî yê Supeyê Pasdaran ê Şoreşa Îslamî bi munasebeta Çilrojiya şehîdbûna Deryavanê Pasdar Şehîd Elîreza Tengsîrî û Serleşkerê Pasdar Şehîd Behnam Rizaî tekez kir: "Gelê me, bîranîna rûmetdar, bîranînên girtina çekdarên Amerîkî û Îngilîzî û bi dest xistina keştiyên dijminê destdirêj ên ku bi navê van şehîdên hêja ve girêdayî ye, qet ji bîr nake û bi veguhestina wê ji zarokên xwe re; nifşên pêşerojê yên herêma başûrê welêt û peravên avên Kendava Herdem Fars dê li hember xerabxwazan vî welatî, hertim bi hişyarî, bi qaydebûn û bi berxwedanê di qada parastina serxwebûn, ewlehî û yekîtîya erdî ya Îrana bihêz de biparêze."
Peyama Fermandarê Giştî yê Supeyê Pasdaran ê Şoreşa Îslamî bi munasebeta Çilrojiya şehîdbûna Deryavanê Pasdar Şehîd Elîreza Tengsîrî û Serleşkerê Pasdar Şehîd Behnam Rezaî ev e:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
"Ji mûminan zilam hene ku rast gotine wê peymana ku bi Xwedê re girê dabûn; ji wan kesên ku mirina xwe qedandine (şehîd bûne) hene û ji wan kesên ku li bendê ne hene û tu guhertinê neguhertine."
Çilrojiya şehadeta bi rûmet a serdarên mêrxasên welêt "Deryavanê Pasdar Tengsîrî" fermandarê hêza deryayî ya Supeyê (Sepah) û "Serleşkerê Pasdar Behnam Rezaî" cîgirê agahdariya vê hêzê, yên ku di nav mucahidên riya Xwedê de û sebitandina hêza bergiriyê ya Îrana Îslamî li herêma stratejîk a Kendava Farsî û Tengava Hirmizê de di dîroka Îrana hêja de dibiriqin, pêşkêşî meqamê Rêberê Bilind ê Şoreşê û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar (mayînda Xwedê dirêj li heyata wî bike), malbatên bilind ên Tengsîrî û Rezaî, deryavanên şervan û serbilind ên Supeyê (Sepah), gelê şervan û qedirgiran ê Îranê bi taybetî mirovên dilpak û lehengên parêzgehên Hirmizgan, Bûşehr Û Xûzistanê dikim pîroz û sersaxiyê ji wan re dibêjim.
Bêguman serbilindiya dîrokî ya îro ya Îraniyan û destê jorîn ê Îrana bihêz di şerê ferzkirî yê sêyem de ku li ser wê "rêveberî û kontrola Tengava Hirmizê" dibiriqe, deynkarê wêrekî û iradeya Deryavanê Şehîd Tengsîrî, û tevaya yar û hevalên wî yên mêrxas û wêrek di hêza serbilind a deryayî ya Supeyê de bi taybetî Serleşker Rezaî ye yên ku bi riswakirin û bêhêvîkirina hevbendiya eniya dijmin, cîhanî li hemberî wî mezinahiyê mat û heyirandî ne.
Operasyonên mezin û ecêb ên hêza deryayî ya Supeyê (Sipah) di şerê ferzkirî yê sêyem de û di serdema fermandarî û rêberiya van her du serdarên hêja û perwerdeyî kirine di mekteba welayeta feqîh û şoreşa Îslamî de, yên ku bi hevahengiyê bi hêzên çekdar ên din û parêzvanên welêt re, lêdanên giran û wêranker li dijminê Amerîkî yê Sihyonî û baregeh û binesaziyên gir ên herêmî yên wan dan; parastina bergirî ya girav û peravên Îranî yên Kendava Farsî û Tengava Hirmizê li hemberî gefên dijminên şoreşê û Îrana hêja temîn kir û dagirkerên gendel û terorîst û hevalbendên wan ên li vê herêmê xiste xewnek tirsnak.
Di vê rêwîtiyê de em ji dijminên Îran û Îraniyê re tînin bîra wan: "Gelê me bi van şehadetan kar hatiye û dizane ku bi bilindbûna pêşawayê xwe yê mezin ê rûmetdar Şehîd Îmam Xameneî (ruhê wî pîroz be) û her wiha efsane û lehengên dîrokîafirîn ên xwe, bi qasî pirtikekê rawestana nake, berevajî, bi hêzeke mezintir rêya wan a ronî di bin welayet û pêşewayiya Meqamê Rêberê Bilind û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar Ayetullah Seyîd Mucteba Xameneî (mayînda Xwedê dirêj li heyata wî bike) de didomîne."
"Gelê me, bîranîna rûmetdar, bîranînên girtina çekdarên Amerîkî û Îngilîzî û bi dest xistina keştiyên dijminê destdirêj ên ku bi navê van şehîdên hêja ve girêdayî ye, qet ji bîr nake û bi veguhestina wê ji zarokên xwe re; nifşên pêşerojê yên herêma başûrê welêt û peravên avên Kendava Herdem Fars dê li hember xerabxwazan vî welatî, hertim bi hişyarî, bi qaydebûn û bi berxwedanê di qada parastina serxwebûn, ewlehî û yekîtîya erdî ya Îrana bihêz de biparêze."
Fermandarê Giştî yê Supeyê Pasdaran ê Şoreşa Îslamî
