Serdar Sinaîrad: Amerîka ketiye rawestangeheke stratejîk

Li gor rapora ajansa nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Serdar "Resûl Sinaîrad" bi destnîşankirina guherînên herêmê û têkçûna Amerîkayê di Şerê Ferzkirî yê Sêyem û her wiha şerê medyayî yê li dijî Îranê de, got: "Amerîkî ketine rawestangeheke stratejîk û bi awayekî di heyirman û sersamî de mane."
Serdar Sinaîrad wiha domand: "Encama êrîşa li ser Îranê, berevajî texmînên destpêk ên Waşingtonê bûye; ji ber ku ev kiryar ne ji bo Amerîkayê ti destkeftiyek bû, berevajî, bûye sedema zêdebûna qedr û îsbatkirina desthilata Komara Îslamî ya Îranê. Li aliyê din, Amerîkî di vî şerî de ji bêqedrîtiyê pêvek tiştek bi dest nexistin."
Alîkarê siyasî yê Ofîsa Îdeolojîk-Siyasî ya Fermandarê Mezin ê Hemû Hêzan zêde kir: "Bêqedrîtiya Amerîkayê ji ber helwestên nelibar ên Tramp û îdiayên wî yên ji rastiyê dûr pêk tê û ji bo vî welatî biha bûye. Encamên meydanî yên şer nîşan da ku Amerîkî, tevî ku ji çek û muhîmatên nûjen ên pir bikar anîn, nekarîn bigihîjin armancên xwe yên xwestî û ev mijar, ji bilî ku îdiayên şer bêqedr bike, wuşş û şemala wan jî hilweşand."
Wî paşê destnîşan kir ku di qada dîplomasiyê de jî heman rewş dubare bûye: "Amerîkî hîn li gor têgihîştên berê û texmînên şaş ên xwe tevdigerin, ji zêde xwazanê paş ve nanekin û amade nabin ku rastiyan qebûl bikin. Ev mijar bûye sedema cûreyek rawestanê ji bo wan û ji bo telafiya wê, îro bi zimanê gef û kiryarên wekî seferberiya leşkerî ve hatine."
Serdar Sinaîrad di derbarê her maceperweriyeke nû ya Amerîkayê de hişyarî da û diyar kir: "Komara Îslamî ya Îranê li gor paşeroja xerabpeymantî, peymansikênî û sûyîstîmalî kirina aliyê din ji danûstandinan, bi temamî amade ye û eger Amerîka dest bi xeletiyekê bike, dê rûbirûyê bersiveke hişk û lepeta giran a Komara Îslamî ya Îranê bibe; eynî wekî ku hêzên çekdar ên Îranê berê li meydanê şiyana xwe ya bersivdana dirantêj û reaksiyona hişk destnîşan kirine."
Alîkarê siyasî yê Ofîsa Îdeolojîk-Siyasî ya Fermandarê Mezin ê Hemû Hêzan di berdewamiyê de behsa senaryoya navxweyî ya dijmin kir û got: "Amadebûna zêdetirî du mehan û epîk a gel li meydanan, beşek din a senaryoya dijmin a ku bi karanîna hêmanên dijî şoreşê û welatfiroşên hilweşîner ve girêdayî bû, bêbandor kir."
Wî di dawiyê de jî destnîşan kir: "Amerîkî ji bo derketina vê rawestanê, ji bilî serîdanê li rastiyan û qebûlkirina rewşa xwe ya nû, çareyek din tune; lê mixabin ji ber nêrîna îstîkbarî û vegerandina paşerojê, ev pêvajo ji bo wan tevlihev û dijwar bûye."
Alîkarê siyasî yê Ofîsa Îdeolojîk-Siyasî ya Fermandarê Mezin ê Hemû Hêzan, bi destnîşankirina têkçûna Amerîkayê di Şerê Ferzkirî yê Sêyem de, got: Waşington di rûbirûbûna Îranê de ketiye heyirman û rawestangeheke stratejîk, û ji bilî pejirandina rastiyên nû, çareyek din tine ye.
