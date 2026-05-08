Peyama Muqteda El-Sedr bo Serokwezîrê Mukellef ê Iraqê Derbarê Avakirina Hikûmetê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêberê Tevgera Sedr a li Iraqê di daxuyaniyekê de li ser pêkhatina kabîneya pêşeroja vî welatî, xwest ku komên çekdar werin yekkirin, bi awayekî lezgîn li dijî gendeliyê were şer kirin û dosyeya "diziya sedsalê" vebe; ev helwest di beriya danûstandinan ji bo avakirina hikûmeta nû de, dikarin li ser hevsengiyên siyasî ya Iraqê bandor bikin.
Muqteda El-Sedr, rêberê Tevgera Sedr, îro di daxuyaniyekê de li ser avakirina hikûmeta pêşeroja Iraqê ragihand: "Heke hûn razîbûna Xwedê, gel û malbata Sedr dixwazin, kesê ku bi pêkhateya hikûmetê hatiye spartin – her kes be jî – divê rêzek tedbîran bîne ser kar."
Sedr di beşa yekem a vê daxuyaniyê de xwest ku komên çekdar werin veguhertin rêxistineke bi navê "Hêzên merasîmên olî" bin çavdêriya Wezareta Hec û Umreyê ya Iraqê û got ev kom dikarin werin veguhertin saziyên alîkariya mirovî û arîkarî jî.
Wî tekez kir ku her komeke ku vê pêvajoyê qebûl neke, wê bête hesibandin ku li derveyî qanûnê ye.
Herwiha ragihand ku eger ev plan bê cîbicîkirin, ew amade ye ku rêxistina "Tîpa Rojê ya Sozdar" hilweşîne û "Saraya Silam" (Artêşa Aşitiyê) bispêre Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê.
Rêberê Tevgera Sedr di beşeke din a daxuyaniya xwe de xwest ku ew "pêkhateya kevneşopî û li gor para-parî" di avakirina kabîneyê de were rakirin, û tekez kir ku divê tu kes an jî tevgera ku çekên wê hebin, di hikûmetê de nebe û hikûmeta pêşeroj divê bersivdara daxwazên gelê Iraqê be.
Sedr herwiha li ser pêwîstiya serxwebûna Iraqê ji hemû destwerdanên biyanî tekez kir û got: "Ne rojhilatî, ne rojavayî."
Wî di berdewamiyê de xwest ku şerê li dijî gendeliyê di nav herî zêde 90 rojan de bi awayekî lezgîn dest pê bike û tekez kir ku divê ev pêvajo bi dosyeya "diziya sedsalê", destpêkerên wê û hemû encamên wê dest pê bike.
Rêberê Tevgera Sedr herwiha xwest ku têkiliyên derve yên Iraqê di çarçoveyeke ku "rûmet û cihê" wî welatî biparêze, bêne xurtkirin.
Wî di heman demê de li ser berfirehkirina têkiliyên bi welatên Ereb, Îslamî û civaka navneteweyî bêyî destwerdana biyanî tekez kir.
Wî di dawiyê de ragihand ku Cewhera Sedr dê di kabîneya pêşerojê de tu nûnerê wê nebe û tu wezîrek ji hikûmeta pêşerojê nûnerê vê cewherê nayê hesibandin.
Iraq di qonaxeke hesas a guherînên siyasî de ye û hewldanên ji bo bidestxistina lihevkirinekê di navbera aliyên cuda de, wekî gaveke bingehîn ji bo aramkirina rewşa navxweyî û bersivdana daxwazên gel tê nirxandin.
"Nezar Emedî" Serokkomarê Iraqê, roja Duşemê 7ê Reşemiyê, piştî ku hevbendiya Çarçoveya Hevahengiya Şîeyan wekî bloka herî mezin a parlamentoyê li ser namzediya "Elî Falih Kazim El-Zeydî" ji bo postê serokwezîriya Iraqê lihevkirinê pêk anî, wî wekî mukellefê avakirina hikûmeta nû destnîşan kir.
Hevbendiya Çarçoveya Hevahengiya Şîeyan di civîna xwe ya dawî de ji bo pêşkêşkirina Elî El-Zeydî wekî namzedê postê serokwezîriyê lihevkirineke dawî pêk anî. El-Zeydî kesayetiyeke akademîsyen, dadnas û aborînas e û 30 roj firsenda wî heye ku kabîneya xwe temam bike.
