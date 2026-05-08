Li pişt perdên yekîneya dronên êrîşkar a Hizbullahê: Ji çavdêriya meydanî bigire heya êrîşên hûrgelî(rast a ) li ser leşkerên Îsraîlî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Operasyonên ragihandinê yên berê û hebûna meydanî ya Berxwedana Îslamî li başûrê Lubnanê ji bo lêgerîna hêzên leşkerî yên Îsraîlê, nîşaneya pêkhatina şêwazekî nû di şer de didin; pirsa sereke ev e ku yekeya droneên êrîşkar, çawa kar dike?
Li gor rapora rojnameya "El-Axbar" a Lubnanê, artêşa Israîlê niha lêkolînên zanistî, leşkerî û ewlehiyê yên berfireh ji bo berterîkirina gefa taktîkî û taybet a ku droneên êrîşkar ên ku ji aliyê Berxwedanê ve tên bikaranîn, pêk aniye, dike. Ev drone bi taybetî ji ber ku di rêvebirina xwe de teknolojiya fîber-optîk (kabloya ronahiyê) bi kar tînin, bi bandorî pergalên şerê elektronîkî û alavên têkdehî bêbandor kirine. Herwiha awayê çêkirina wan, şêwaza firîna wan a di bilindahiyê nizm de û qalibê tevgera wan bûye sedem ku pergalên şopandin û hişyariya zû jî karbidestiya wan sinordar be.
Artêşa Îsraîlê li hember gefa nelihev (asimetrîk)
Raporên medyayê nîşan didin ku hêzên Israîlî yên li herêmên başûrê Lubnanê ne, ji bo berterîkirina vê gefê, xistin ber rêbazên sade û destpêkî, di nav de bikaranîna torên destî ji bo hewldana rawestandina van droneyan berî ku biteqin. Lê dîsa jî, van rêbazan karbidestiyeke sinordar heye û bi piranî ji ber nebûna alavên pêşkeftî yên guncan e.
Di heman demê de, belge û raporên navxweyî li axên dagirkirî nîşan didin ku berê de li ser vê gefê hişyarî hatibûn dayîn, lê ev hişyarî bi cidî nehatine girtin. Ev mijar bûye sedema ku niha artêşa Israîlê di rewşeke nişkavî de rûbirûyê vê gefê bimîne.
Hin raporên medyayê yên Îsraîlî ji gotinên efserekî payebilind jî vegirtine ku wî performansa saziyên ewlehiyê yên Israîlê wekî hêdî û bêkêr şirove kiriye û tekez kiriye ku artêşa vê rejîmê li şûna ku stratejiyeke berfireh amade bike, bi tedbîrên demkî û sloganî ve besterî kiriye.
Şopandina domdar a livûtekan li ser xetên şer
Li hemberî vê, ya ku li meydanê diqewime nîşan dide ku Berxwedana Îslamî ya Lubnanê xwediyê avahiyeke rêxistînayî ye ji bo bikaranîna van droneyan. Ev drone bi awayekî berfireh di nav yekîneyên cuda yên li ser xetên şer de hatine belavkirin û operasyonên kombûn û amadekirina wan bi awayekî herêmî û lezgîn têne meşandin.
Operatorên van droneyan hêzên perwerdekirî ne yên ku qursên pisporiyê derbas dikin ji bo nasîna taybetmendiyan, rêbaza rêvebirînê û pêkanîna operasyonên rast. Ev perwerde pratîkên meydanî û testên operasyonel ji bo zêdekirina rastbûna armanckirinê di nav xwe de dihewîne.
Berxwedana Îslamî ya Lubnanê herwiha xwe dispêre toreke ragihandinê ya berfireh, ku erkê wê berhevkirina agahiyan e li ser livûtekên hêzên dijmin li herêmên cuda yên başûrê Libnanê û bakurê Israîlê. Ev tor riyên tevgerê, celebê alavên, cihên bicihbûna hêz û xalên kombûna gengaz bi berdewamî dişopîne.
Nişkavî; faktora diyarker a di êrîşên droneyan de
Li gor daneyên meydanî, livûteka hêzên Israîlî li hin tewereyên başûrê Lubnanê bi giranî kêm bûye û ev mijar bûye sedem ku hêzên Berxwedanê bi awayekî aktîvtir hereketê li lêgerîn û şopandina cihên dijmin bikin. Di gelek rewşan de, tewra otomobîlên vala jî ji ber îhtîmala ku ji bo armanca leşkerî were bikaranîn, têne armanc kirin.
Ev şêwaz li ser bingehê nişkavî û rastbûna bilind ava bûye; bi awayekî ku wextê reaksiyonê yê hêzên dijmin pir sinordar dibe û tenê çend saniye derfet ji wan re dimîne ku biryarek bigirin û bersivê bidin. Rapor nîşan didin ku hewildan ji bo pêşxistina pergalên hişyariya lezgîn didomin, lê dîsa jî valahiya teknolojîk a di navbera her du aliyan de berçav e.
