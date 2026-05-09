Mercên Alîkariya Xwedê ji Mûcahîdan re li Meydan û Kolanan; Beşa Çaremîn / Xurtkirina Serxwebûna Siyasî û Aborî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – di beşên berê yên vê nivîsê de, bal kişandin ser „ parêzvaniya îlahî “, pêwîstiya „Olperestî“ û „ sebir û berxwedanê “ wekî hin prensîbên bingehîn di mercên pêşkêşkirina Alîkariya Xwedê ya ji Mûcahîdan re, hate vegotin.
Di vê nivîsê de mijara „Serxwebûna Siyasî û Aborî“ û têkiliya wê bi Alîkariya Xwedê ve tê gotin. Diyar e ku heke di vê nivîsê de an jî di ayetên Qur’ana Pîroz de li ser van her du beşên serxwebûnê were rawestandin, ev yek nîşana girîngiya wan dide. Lê ji ber ku li gorî qaîdeya Quranî ya „Nefiya Sebîl“ (Nebûna Riya Desthilatdariyê) di ayeta 141’emîn a sûreya Nisa de ku Xwedê teala dibêje:
„Û le n ye’celellahu lil kafirîne ‘alel mu’minîne sebîlâ“ – „Xwedê tu carî ji bo kafiran li hemberî mu’minan tu riya desthilatdariyê (serdestiyê) çênekiriye.“ – Ji ber vê, her cure girêdayîbûna bi dijmin re tê xêrnexwazî kirin. Pêwîste ku hemû aliyên serxwebûnê, di nav de aliyên siyasî, aborî, çandî, civakî, cîhaza virtual (înternet) û hwd, bihewîne da ku riya her cure desthilatdariya kafiran li ser misilmanan were girtin.
Ayetên cur bi cur wek ayeta 60’an a sûreya Enfal, ayeta 95’an a sûreya Nisa, sûreya Maide ayetên 51 û 55, sûreya Al-î İmran ayeta 28’an mînakên ji bo girîngiya Quranê ya li ser serxwebûna siyasî û aborî ne. Lê wekî mînak, dikare li ayeta 69’an a sûreya ’Enkebût were nîşandan ku Xwedê teala dibêje:
„Wellezîne cahedû fînâ le nehdiyennehum subulenâ, wa innallâhe le me’el muhsinîn.“ – „Û ewên ku ji bo me (li ser riya me) cîhad kirin (têkoşîn/têkoşan kirin), bêguman em ê wan ber bi riyên xwe ve rêberiyê bikin; û bi rastî Xwedê bi qencîkarên re ye.“ – Diyar e ku peyva „Cîhad“ di vê ayetê de wateyeke ji wateya cîhadê leşkerî û şerî wêdetir heye û her cure cîhad û têkoşîna ku di riya Xwedê û ji bo Xwedê û bi mebestê gihîştina mijarên Xwedê yên xwestî (wek serxwebûna siyasî û aborî) be, jî dihewîne.
Di sûreya Nisa ayeta 74’an (Giring e: ayeta 75’an e, 74 ne – ji kerema xwe tashîh) de Xwedê bi vî awayî misilmanan vedixwîne cîhadê (têkoşînê):
„Û mâ lekum lâ tukatilûne fî sebîlillâhi wela mustad’afîne miner ricâli wan nisâi we wil’dânillezîne yekûlûne rabbena axricnâ min hâzihil qaryetiz zâlimi ehluhâ wec’al lenâ min ledunke veliyyen wec’al lenâ min ledunke nasîrâ.“ – „Ma ji we re çi bûye ku hûn li riya Xwedê û (ji bo rizgarkirina) mêr, jin û zarokên bêhêz (muste’zef) şer nakin? Ew bêhêzên ku her dibêjin: ‘Xwedayê me! Me ji vî bajarî ku gelê wê zalim in derxe, ji cem xwe ji me re veliyyekî (serperişt) bişîne û ji cem xwe ji me re alîkarek bike.’“
Xwedê teala di vê ayetê de şerê bi kafiran re, di hemû aliyên wê de, wekî pêşgotinek ji bo bal kişandina ser „Veliyyê Xwedê“ (Dostê/Walîyê Xwedê) û wekî destpêkek ji bo bidestxistina „Alîkariya Xwedê“ (“Nusreta Xwedê”) dide nasîn. Her wiha li gorî vê ayetê divê were gotin ku her tiştê ku, çi mijarên leşkerî, siyasî, aborî an jî cîhaza virtual (înternet) be, eger bibe sedema dîlbûna (esaret) laşî, hişî an ramanî ya misilmanan li hemberî dijminan, ji aliyê Quranê ve tê xêrnexwazî kirin û divê tedbîrên guncaw ji bo rizgarkirina wan di hemû aliyan de, ji aliyê mûcahîdan ve bêne kirin. Diyar e ku ev cîhad tu sînorekî nîne û her kes di her rewşê de, li gorî karîn û îmkanên xwe, divê ji bo vî cîhadî tevbigere da ku bibin şahidê pêkanîna soza Xwedê ya ji bo pêkanîna Alîkariya Xwedê (“Nusreta Xwedê”).
Seyîd Elî El-Esxer Huseynî / ABNA
