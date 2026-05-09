Çima di demên şer de razîbûn kiryarek siyasî ya perestinê ye?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hüccetul Îslam wel Mûslîmîn Muhemmed Huseyn Emîn, nivîskar û lêkolînerekî olî, di nivîseke taybet de ji bo ABNA, girîngiya qenaetê û teserûfa mesrefê di dema şer û krîza aborî de gengeşe kiriye.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Çima qenaet di dema şer de îbadeteke siyasî ye?"
Muhemmed Huseyn Emîn / Nivîskar û Lêkolîner
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di nêrîna tevhîdê de, jiyan qada ceribandinên li pey hev e û şer jî yek ji dijwartirîn van ceribandinan e. Di serdemeke ku dijmin ji xeynî sinorên erdnîgarî, «destexaneyên gel» jî dike armanc, vegera ser hînkirinên resen ên Ehlê Beytê (s.x) di derbarê qenaetê de, dikare rawestgehan bişkîne. Qenaet di vî qonaxê de, ne bi wateya feqîrî û tunehiyê ye, belkî bi wateya «birêvebirina jîr a tiştên heye» ji bo rawestana demdirêj li ber desttêjî û zêdewarîya stemkarî (istîkbar) e.
Pênaseya têgeha qenaetê di mantiqa wehîyê de
Qenaet di ferhengê de bi wateya bes kirina bi qasî hewcedariyê û razîbûna li beşa Xwedê ye, lê di dema şer de, ev peyv pîvanên ji exlaqê takekesî wêdetir digire. Pêxemberê mezin (s.x.a) dibêjin: «القَنَاعَةُ کَنْزٌ لَا یَنْفَدُ»[1]; ango qenaet gencîneyek e ku naqede. Di dema krîzê de dema çavkaniyên berdest sinordar dibin, ev gencîneya hindirîn e ku rê li ber hilweşîna derûnî ya civakê digire û nahêle ku kes ji bo peydakirina hewcedariyên ne-pêwîst, destê rezîliyê ber bi dijmin ve dirêj bike.
Bi rastî, qenaet celebek «azadiya aborî» ye ku mirov ji bendê xerîdarî (serfkarî) rizgar dike. Kesê ku bi tiştê hindik qenaet dike, gefa cezayên aborî û kêmbûna malan ew li ser çokan naîne. Îmam Elî (a.s.) di vegotina mûminan de dibêjin: «عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِمْ»[2]; ango Xwedê di canê wan de mezin bûye, vêca her tiştê ji Xwedê pêve (di nav de zehmetiyên aborî) li ber çavên wan biçûk dibe. Ev nêrîn, bingehê berxwedanê li hember lerzên aborî yên dema şer e.
Ji ber vê yekê, qenaeta jîr wateya rastnasîna di navbera «hewcedarî» û «hewa hestî» de ye. Di serdemeke ku eniya maf bi astengiyan re rû bi rû ye, mesrefkirina çavkaniyan ji bo xweşikî û luksan, celebekê xiyanetê li hember armancên civakî tê hesibandin. Qur'ana Pîroz ew kesên ku di mesrefê de ji sinorî derdikevin, wek birayên şeytan bi nav dike: «إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ»[3]; ji ber ku îsraf kirin û avêtina malan, hêza aborî ya civakê li ber dijmin lawaz dike û rê li ber ketina şeytan-sîmahan veke.
Qenaet; çekeke stratejîk di parastina ne-aktîf (pêdafendê ne-aktîf) de
Dîroka Îslamê şahidî dide ku misilmanan di Şi'bî Ebî Talib de, bi dijwar-tirîn cezayên aborî yên dîrokê re rû bi rû man, lê bi çeka qenaetê wan wê gefê veguherand fersendekê ji bo paqijkirina baweriyê. Di dema şer de, her danek birinc û her dilopek sotemenî, hukmê guleyekê li hember dijmin e. Heger civakek nikaribe li ser xwestekên xwe yên xerîdarî bi ser bikeve, dijmin bi girtina rêyên bazirganiyê, bi hêsanî dikare iradeya siyasî ya wî milletî bişkîne û wan neçarî teslîmê bike.
Jîrbûn di dema krîzê de pêwîst dike ku «nimûneya mesrefê» ji rewşa normal derkeve û bibe rewşa «berxwedanê». Ev heman tişt e ku di rîwayetan de wek «aboriya jiyanê» hatiye binavkirin. Îmam Sadiq (s.x) dibêjin: «أضمن لمن اقتصد أن لا يفتقر»[4]; ango ez misogerî didim kesê ku nermî û aboriyê bi pêşengî bike, ku ewê tu carî feqîr û bêçare nebe. Ev misogerkirina Sadiqê Alî Muhemmed (s.x), roniyek e bo derbaskirina astengiyên aborî yên dijwar di dema parastina hewara Îslamê de.
Dema gelê welatekî, qenaetê wekî erkekî neteweyî û olî qebûl bike, zexîrekirina malê (ehtîkarê malê yê malbatî) winda dibe û aramî vedigere sûkê. Ev xwe-cîgirtina di birêvebirina mesrefê de, astenga herî mezin e li ber serketina «şerê aborî» yê dijmin. Bi rastî, qenaeta her yek ji welatiyan, bi tevahî digihê hev û dibe sedeke şikênanpazî ku nahêle kêmbûnên demkî bizin krîzên ewlehiyê û civakî.
Sîreya Elî (a.s.); nimûneya jorîn a birêvebirinê di tengasiyê de
Emîr-ul Mûmînîn Elî (s.x) di dema desthilatiya xwe de ku tijî şerên çespandî bû, herî hêsatir şêwaza jiyanê hilbijart ta ku xemxwara bêçareyan be û fêrî karmendên xwe bike ku di dema tengasiyê de, divê ji xwe dest pê bike. Ew di nameyekê de ji Osman bin Hneyf re dinivîsin: «أَأَقْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِأَنْ یُقَالَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا أُشَارِکُهُمْ فِی مَکَارِهِ الدَّهْرِ»[5]; ango ma ê bi vê yekê qenaet bike ku ji min re bêje ev Emîr-ul Mûmînîn e, lê ez di talhiyên rojgarê de beşdarî wan (gel) nebim? Ev tê wateya qenaeta berpirsîyar û pêşeng.
Di dema şer de, qenaeta jîr bi wateya jêbirinê mesrefên zêde yên hikûmî û gel e ji bo xurtkirina hêza berevaniyê. Îmam Elî (s.x) heta di hûrtirîn mijaran de, wek nivîsandina nameyan, ferman didan ku qelem tûj bikin û rêzikan nêzî hev binivîsin ta ku di mesrefa kaxezê de îsraf nebe[6]. Ev nihêrîna hûrbîn diyar dike ku di mantiqa olî de, heta biçûktirîn çavkanî di dema krîzê de xwediyê qîmeteke jiyanî ne û divê neyên avêtin; ji ber ku her tiştê li vir tê teserûf kirin, hêza eniya xwe zêde dike.
Di dawiyê de, qenaet ji bo me «çandekê hêz-afirîner» e. Miletekî ku bi nanê hişk û avê bes dike lê rûmet û axa xwe ji biyanî re nafiroşe, têkneçûye. Ev eynî dersa ku ji Eşûrayê fêr bûne; wan derê ku hevalên Îmam Huseyn (s.x) di dawiya tîbûn û birçîbûnê de, li ser peymana xwe qayîm mane. Îro jî qenaeta jîr, domana heman rê ye; rêya ku tê de sadebûna jiyanê, bi şkoyîbûna li berxwedanê diqede.
________________________________________
Çavkanî û binpê (notên jêrîn):
[1] Kuleynî, Muhemmed bin Ye'qûb, El-Kafî, cîld 8, rûpel 19, Darul Kutubil Îslamîye, Tehran.
[2] Nehc-ul Belaẍe, xutbeya 193 (xutbeya Hemam a di taybetmendiyên xwedaparêzan de).
[3] Qur'ana Pîroz, sûre Îsra, ayeta 27.
[4] Şêx Sadûq, Xisal, cîld 1, rûpel 9, Weşanxaneya Cemiaya Mamosteyan, Qum.
[5] Nehc-ul Belaxe, nameya 45 (nameya ji Osman bin Hneyf re, walîyê Besreyê).
[6] Nûrî, Mîrza Huseyn, Musedirek-ul Wesaîl, cîld 13, rûpel 54, Enstîtuya Al-ul Beyt (s.x), Qum. (Îşaret bi fermana Îmam Elî (s.x): «أدِقُّوا أقلامَکُم و قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم...») "Bi qelemên xwe baldar bin û di navbera xêzan de nêzîk bibin...".
....................
Dawiya peyamê
Your Comment